La nueva hazaña de Faustino Oro, el niño prodigio argentino del ajedrez: consiguió su primera norma de gran maestro

El joven argentino Faustino Oro está jugando un torneo en Madrid

El prodigio argentino Faustino Oro, que el próximo 14 de octubre cumplirá 12 años, atraviesa por el mejor momento de su electrizante carrera ajedrecística; con una performance memorable -similar al de las grandes estrellas de esta actividad-, hoy, en la 8ª y antepenúltima rueda del torneo Nave Bellver Insud “Prodigios y Leyendas”, que se realiza en Madrid alcanzó la puntuación exigida por la reglamentación para la obtención de su primera norma de gran maestro.

A dos jornadas del cierre de la competencia, Fausti-como lo llaman sus familiares y amigos- es líder absoluto, con 6 puntos y se encamina como principal favorito para ganar la prueba. Y un agregado más, con su labor en Madrid superó los 2500 puntos de Elo (así se denomina el puntaje en el ranking del ajedrez), una cifra que jamás antes ajedrecista alguno, ni Fischer, Karpov, Kasparov o Carlsen, alcanzó con esa edad.

Si bien son necesarias tres normas (performances), lo que dispone el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) para la conquista definitiva del título, el niño que descubrió el ajedrez en 2020, en tiempos de la pandemia por el Covid-19, viene dando a diario muestras firmes de sus grandes avances hacia el objetivo final y de convertirlo en una nueva plusmarca: ser el gran maestro más joven del historial de este juego.

El récord está en poder del joven norteamericano, de padres indios, Abhimanyu Mishra, que lo alcanzó a los 12 años, 4 meses y 25 días. Fausti debería completar su 3ª norma antes del 10 de marzo próximo, y de acuerdo a la fuerza de su juego parecería no estar tan lejos de alcanzarlo. Todavía le sobra tiempo.

“Era muy difícil que esta vez se le escapara a Faustino la posibilidad de lograr la norma de gran maestro”, le contó a Infobae, el ex campeón mundial, el búlgaro Veselin Topalov, que logró el título en 2005, en la provincia de San Luis, y que reside junto a su familia en Salamanca. Y agregó: “Claramente Faustino tiene juego de sobra para ser gran maestro, y aún le sobra tiempo si quiere ser el más joven del historial. Tiene un talento enorme y un tremendo potencial para llegar aún más alto, aunque no podría decirte hasta dónde, porque últimamente las cosas en el ajedrez van muy rápido y mañana podría surgir un niño incluso más joven. Pero de momento, Faustino Oro es el chico que más rápido avanza en todo el mundo”.

"Faustino Oro es el chico que más rápido avanza en todo el mundo", dijo el búlgaro Veselin Topalov

Hoy, en el torneo de Madrid, que reúne a seis grandes maestros experimentados (el peruano Julio Granda, los españoles José Pepe Cuenca y David Lariño, el cubano Omar Almedia, el venezolano Pedro Martínez Reyes, y el argentino Alan Pichot, que participa bajo bandera española tras sus desavenencias con la conducción de la Federación Argentina de Ajedrez), y cuatro de los mejores jóvenes de la actualidad -los argentinos Ilan Schnaider (14 años) y Faustino Oro (11), la china Lu Miaoyi (15) y el español Diego Macías (18)-, el pequeño Faustino logró alcanzar la puntuación exigida por la reglamentación (6 puntos), tras igualar con piezas negras ante el ajedrecista cubano afincado en Cataluña, el gran maestro Omar Almeida. La partida fue una defensa semi eslava, y el acuerdo de tablas (empate) llegó después de 17 movimientos y casi una hora de juego.

“Estaba convencido de que esto iba a pasar; le tengo un gran cariño y me emociona poder haber sido su entrenador durante cuatro años” le dijo a Infobae, el marplatense y primer entrenador de Faustino, el maestro internacional Jorge Rosito. Y completó: “Él es un genio, y no debería importar si logra el título de gran maestro en tiempo récord. La aparición de Fausti es un logro para el ajedrez argentino, para los que amamos este juego y que por primera vez en la historia tenemos la esperanza de ver a un argentino en la élite del ajedrez. Me gustaría desde la distancia que estas palabras le lleguen junto a mi abrazo y felicitación”.

Otro ajedrecista que habló con Infobae fue el siete veces campeón argentino, Diego Flores. Sobre la actualidad que atraviesa “el Messi del ajedrez” como lo bautizó la prensa europea, o “Chessi” que lo llamó la megaestrella de este deporte, el ruso Garry Kasparov, opinó: “Se nota que está con confianza y que maduró mucho en los últimos meses. Después de los primeros torneos que disputó este año, donde lo golpearon evidentemente eso fue un gran aprendizaje para él”, dijo el ajedrecista juninense. Y completó: “Creo que lo mejor de su preparación está en su capacidad de cálculo, en los momentos críticos de la partida, calcula y toma decisiones correctas. Y eso indudablemente te da mucha confianza. Me atrevería a decir que, si sigue así, más allá de que todos los ajedrecistas sufrimos durante los procesos de evolución, curvas altas y bajas en el rendimiento, que en este momento Fausti es el jugador argentino que está en mejor forma y no sería raro que el año próximo sea uno de los integrantes del equipo olímpico”.

También, otro ex campeón argentino, Fernando Peralta, desde Barcelona le dijo a este medio. “Con lo que está demostrando Faustino en cada torneo, sin dudas que será uno de los grandes candidatos a ganar el próximo campeonato argentino, y casi seguramente que el seleccionador del equipo olímpico lo va a tener en cuenta para la próxima olimpíada de ajedrez en Uzbekistán”.

En el torneo Nave Bellver Insud “Leyendas y Prodigios” que se desarrolla en Madrid, por sistema round robín (todos contra todos) con tiempo de reflexión de 90 minutos más un adicional de 30 segundos por movimiento para cada ajedrecista, el prodigio argentino, nacido en San Cristóbal, simpatizante del Club Vélez Sársfield, y que ahora cursa el primer año del secundario en Badalona, donde está alojado junto a sus padres (Alejandro y Romina), está cumpliendo una actuación memorable.

Si bien la reglamentación disponía completar los 6 puntos en las 9 ruedas previstas del certamen, para completar una norma de gran maestro, el niño tuvo un arranque espectacular: ganó sus primeras cuatro partidas (se impuso a los grandes maestros españoles José Cuenca y David Lariño, y venció a los maestros internacionales, la china Lu Miayi y el español Diego Macías). Recién en la 5ª jornada detuvo su marcha tras empatar con otro prodigio argentino, el joven Ilan Schnaider, en vibrante partida, y en la rueda siguiente venció a otro argentino, Alan Pichot. De esta manera llegó a la cima de la competencia, con 5,5 puntos con uno de ventaja sobre los escoltas, Pichot y Granda, con 4,5.

Hoy, con el empate ante el cubano Almeida, completó los 6 puntos que necesitaba para lograr la norma y mientras espera el resultado del duelo entre los escoltas, sigue en solitario al frente de la competencia a dos jornadas del final. Mañana en la 8ª y penúltima jornada, Fausti irá con piezas negras ante el venezolano, que reside en Madrid, Pedro Martínez Reyes, y en la última jornada será rival de una de las grandes leyendas de este juego, el peruano Julio Granda Zuñiga, de 58 años.

De adjudicarse la competencia, se trataría de la primera conquista en solitario de un torneo en Europa. En 2024, Faustino logró la tercera norma para su título de maestro internacional tras compartir el primer puesto (segundo por sistema) del Torneo de Maestros de Barcelona. En el exterior su primera conquista fue el Campeonato Panamericano Sub 10, en Uruguay en el año 2020.

Sin dudas que la actualidad del pequeño ajedrecista argentino, su carisma y fuerza de juego, no pasa por alto para dirigentes y ejecutivos. Este año sumó dos nuevos auspiciantes para su carrera MyInvestor (España) y Mercado Libre (Argentina), y la Federación Internacional de Ajedrez, a través de su presidente el ruso Arkady Dvorkovich le extendió una “wild card” para su participación en la próxima Copa del Mundo, una competencia por eliminación directa entre 206 ajedrecistas que se llevará a cabo en Goa (India) entre el 31 de octubre y el 27 de noviembre próximo. Antes, en junio de este año también lo invitaron a ser parte del Campeonato Mundial por equipos que se celebró en Londres.

Mientras tanto, Faustino disfruta de cada momento. En su última visita a Buenos Aires, en junio último, le señaló a Infobae: “Mi sueño es ser campeón mundial; lo he dicho varias veces. Pero eso es paso a paso, primero deberé lograr el título de gran maestro. Pero lo más importante es que siga disfrutando de jugar, porque eso es lo que realmente vale”. Y vaya que lo está demostrando. Junto al ajedrez su risa crece cada día un poco más. Está Feliz.