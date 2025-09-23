Deportes

El Cholo Simeone volvió a hablar sobre el cortocircuito que tuvo con Julián Álvarez: “Necesitamos su mejor versión”

El director técnico del Atlético de Madrid buscó minimizar la polémica que se generó alrededor de la sustitución de la Araña

Guardar
Simeone volvió a hablar del cortocircuito con Julián Álvarez

En la previa del encuentro entre de mañana el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, Diego Simeone volvió a referirse al episodio entre el entrenador y el delantero argentino, dejando una definición contundente: “Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos”. La declaración llegó después de que la salida de Julián Álvarez durante el empate 1-1 frente al Mallorca renovara el debate sobre el manejo de las sustituciones y el rol del atacante en el conjunto madrileño.

Al ser consultado sobre si la decisión de reemplazar a la Araña se debía a la seguidilla de derbis (mañana contra Rayo Vallecano y el sábado ante Real Madrid), el Cholo fue contundente: “Me centro solamente en el partido del Rayo. Afrontamos un equipo que compite bien, con mucha presión, mucha energía y no pienso en otra cosa. En cuanto a Julián, los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. No hay más. Esperamos que él pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude para que tenga situaciones y pueda concretar. vive de eso, y necesitamos su mejor versión".

El pasado fin de semana, Álvarez regresó a la titularidad tras una distensión en la rodilla derecha. El partido no resultó sencillo para el argentino: falló un penal en el primer cuarto de hora y luego fue reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo por Alexander Sorloth. Las cámaras registraron su frustración al salir del campo, con el gesto “siempre a mí”, lo que generó un fuerte eco mediático. Este tipo de situaciones ya se habían presentado en ocasiones anteriores, alimentando la percepción de incomodidad del atacante por la reiteración de las sustituciones.

El enojo de Julián Álvarez con Simeone en el empate del Atlético de Madrid con Mallorca

En la conferencia posterior, Simeone defendió su decisión táctica: “Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”. Sobre el disgusto exhibido por Álvarez, el técnico señaló que “todos los jugadores se enojan cuando salen”.

El trasfondo de este cortocircuito no se limita al encuentro ante el Mallorca. En el debut de la temporada, frente al Espanyol, el ex atacante de River Plate también evidenció su malestar tras ser sustituido, aunque había marcado el único gol del equipo. Episodios similares ocurrieron en otros cruces recientes y la reiteración contribuyó a que se filtrara una percepción de tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico.

A pesar de los episodios, Simeone manifestó su respaldo público a Julián Álvarez: “A mí me gusta Julián, salvo que digas a Messi”, remarcó el entrenador en una entrevista con el programa español El Partidazo de Cope. El técnico eligió al argentino por encima de figuras como Jude Bellingham o Vinícius Júnior. Además, después del empate, Simeone analizó el rendimiento colectivo y la necesidad de que el equipo mejore la eficacia y la solidez en defensa: “El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia”.

La racha sin victorias del Atlético de Madrid —solo un triunfo en seis fechas— añade presión sobre el plantel y potencia el debate sobre el manejo de egos y expectativas individuales. El empate ante el Mallorca estuvo además condicionado por la expulsión de Sorloth diez minutos después de su ingreso, una complicación que Simeone calificó como “parte del fútbol”.

Temas Relacionados

Diego SimeoneJulián ÁlvarezAtlético de MadridLa Liga

Últimas Noticias

“¿Hola, sí?”: el pícaro “diálogo” entre Mariano Closs y el árbitro de Racing-Vélez en medio de los problemas con la tecnología

Esteban Ostojich tuvo dificultades con el micrófono para anunciar la anulación del gol de Machuca. Y el relator convirtió el blooper en un divertido paso de comedia

“¿Hola, sí?”: el pícaro “diálogo”

Los videos de los graves incidentes entre la policía de Brasil y los hinchas de Lanús en Río de Janeiro

El encuentro frente a Fluminense por la Copa Sudamericana se vio interrumpido en el entretiempo por la represión policial en el estadio Maracaná

Los videos de los graves

Los memes del triunfo de Racing ante Vélez en la Libertadores: Guillermo, el “torazo” que domó Costas y el lamento de Independiente

La Academia accedió a las semifinales y los hinchas inundaron las redes sociales con las clásicas burlas

Los memes del triunfo de

Gambeta a tres rivales, buscapié y toque a la red: el gol de Racing ante Vélez que le dio el pasaje a la semi de la Libertadores

La creatividad de Gabriel Rojas fue clave para el festejo de Santiago Solari en Avellaneda. La Academia espera por Estudiantes o Flamengo. Definirá la serie como local

Gambeta a tres rivales, buscapié

El millonario premio que ganó Racing por eliminar a Vélez y avanzar a las semifinales de la Libertadores

La Academia ahora enfrentará al vencedor del cruce que protagonizan Flamengo y Estudiantes de La Plata. Cuánto dinero acumuló hasta esta instancia

El millonario premio que ganó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”