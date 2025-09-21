Deportes

Qué dijo el Cholo Simeone sobre el enojo de Julián Álvarez por ser reemplazado en el Atlético de Madrid

El entrenador argentino explicó por qué sacó de la cancha a la Araña en el empate frente al Mallorca por La Liga española

El empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Mallorca dejó en el centro de la escena la reacción de Julián Álvarez tras ser sustituido, un episodio que volvió a poner en foco la gestión de los cambios por parte de Diego Simeone y el estado anímico del delantero argentino. La secuencia, que incluyó un penal fallado y una visible muestra de disgusto al abandonar el campo, se sumó a una serie de sustituciones recientes que generaron incomodidad en el futbolista.

La jornada en el Estadi Son Moix comenzó cuesta arriba para la Araña, quien regresaba a la titularidad tras recuperarse de una distensión en la rodilla derecha. A los 14 minutos del primer tiempo, el atacante desperdició una oportunidad desde los once metros, lo que marcó el tono de una tarde adversa. La situación se agravó cuando, a los 17 minutos de la segunda mitad, Simeone decidió reemplazarlo por Alexander Sorloth. Al llegar al banco de suplentes, las cámaras captaron a Julián Álvarez pronunciando un claro “siempre a mí”, gesto que rápidamente se viralizó y alimentó el debate sobre su rol en el equipo y la frecuencia de sus sustituciones.

El enojo de Julián Álvarez con Simeone en el empate del Atlético de Madrid con Mallorca

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Simeone fue consultado por la decisión de sacar al delantero y por la reacción que tuvo. El entrenador explicó: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”. Sobre el visible enfado de Álvarez, el técnico restó importancia al episodio y afirmó: “Todos los jugadores se enojan cuando salen”.

El trasfondo de la molestia de Álvarez no se limita a este partido. El delantero ya había manifestado su descontento en el primer encuentro de la temporada frente al Espanyol, donde, pese a marcar el único gol del equipo, fue sustituido y mostró su frustración en el banco. Un episodio similar ocurrió ante el Villarreal, cuando debió abandonar el campo en el entretiempo tras sufrir la lesión de rodilla. Esta sucesión de cambios generó una percepción de reiteración que alimenta el malestar del futbolista.

El propio Simeone ya había abordado este tipo de reacciones en el pasado. Tras la sustitución de Álvarez en el partido inaugural de la temporada, el entrenador declaró: “Fue algo normal, todos nos enfadamos hasta jugando con los amigos. Estaba haciendo un buen partido Julián...”. Más allá de estos episodios, el técnico argentino reiteró públicamente su aprecio por el delantero. En una entrevista reciente con El Partidazo de Cope, Simeone expresó: “A mí me gusta Julián, salvo que digas a Messi”, eligiendo al argentino por encima de figuras como Bellingham, Lamine Yamal o Vinícius.

El partido ante el Mallorca también estuvo marcado por la expulsión de Sorloth apenas diez minutos después de ingresar, lo que complicó aún más el panorama para el Atlético de Madrid. Sobre esta situación, Simeone comentó: “No sirve de nada ponernos a discutir si fue o no fue. Al final, fue roja. Con uno menos, nos colocamos y llegó el gol aprovechando la velocidad de Llorente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No pudimos sostenerlo por ese buen gol de Muriqi”.

El empate dejó al equipo con una sola victoria en seis partidos, un arranque de temporada que generó cuestionamientos sobre la eficacia ofensiva y la capacidad para cerrar los encuentros. Simeone analizó el rendimiento colectivo y señaló: “El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia”. El entrenador reconoció la necesidad de mejorar tanto en defensa como en ataque para revertir la tendencia y acercarse a los objetivos planteados.

