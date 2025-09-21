Deportes

La increíble definición bajo la lluvia en el Mundial del atletismo: un país africano logró una histórico triunfo ante Estados Unidos

Botswana dio el golpe en el relevo masculino 4x400 y, de la mano del joven Busang Collen Kebinatshipi, se quedó con la medalla de oro bajo un diluvio

Guardar
La hazaña de Botswana al ganar la prueba relevo 4X400 sobre EEUU

La noche en la que Botswana conquistó su primer título mundial masculino y el del continente africano en la prueba de relevos 4x400 metros estuvo marcada por una pista empapada y una definición que desafió todos los pronósticos. Bajo una intensa lluvia y con la presión de enfrentar a Estados Unidos, país que había dominado la prueba en nueve de las últimas diez ediciones, el equipo africano logró revertir la historia en los metros finales, sellando su victoria en los últimos metros con un tiempo de 2:57:76. La figura principal fue el joven Busang Collen Kebinatshipi, de apenas 21 años, quien hace algunos días se consagró como campeón mundial de los 400 metros masculinos con un tiempo de 43,53 segundos.

El desenlace de la carrera se definió en la recta final, cuando Rai Benjamin, campeón estadounidense de los 400 metros con vallas, mantenía una ventaja de dos metros y parecía encaminar a su país hacia un nuevo oro, pese a las dificultades que el equipo había enfrentado en las series previas. Sin embargo, la aparición de Collen Kebinatshipi cambió el rumbo de la competencia. El atleta de 21 años emergió entre el norteamericano y el sudafricano Zakithi Nene para adelantar a ambos y asegurar el oro para Botswana.

La lucha por las medallas fue tan ajustada que Estados Unidos y Sudáfrica compartieron el mismo tiempo de 2:57:83, pero el equipo estadounidense se quedó con la plata por apenas dos milésimas de segundo. El equipo sudafricano, que había sumado a Nene tras su quinto puesto en la final individual, se quedó con el bronce, mientras que el cuarteto belga finalizó cuarto con 2:59:48, seguido por Qatar (3:01:64) y Gran Bretaña (3:03:05).

Botswana ganó la medalla de
Botswana ganó la medalla de oro en la prueba relevo 4x400 en el Mundial de Atletismo en Tokio (REUTERS/Eloisa Lopez)

El camino de Botswana hacia el oro tuvo momentos clave. En el segundo relevo, Letsile Tebogo recuperó terreno frente a Jacory Patterson con un parcial de 44.05, igualando la posición de su equipo con la de Estados Unidos. Tebogo, quien había sido pieza fundamental para la medalla de plata olímpica en París y campeón individual de 200 metros, celebró con especial entusiasmo el triunfo, tras haber experimentado la desilusión de una descalificación por salida en falso en la final de 100 metros en Tokio y haber quedado fuera del podio de 200 metros por un solo puesto, a pesar de registrar 19.65.

El tercer relevo estuvo a cargo de Bayapo Ndori, medallista de bronce en los 400 metros y también integrante del equipo subcampeón olímpico en París 2024, quien mantuvo a Botswana en la pelea antes de entregar el testigo a Kebinatshipi. La actuación colectiva del equipo, compuesto por cuatro jóvenes vestidos con camisetas azul pálido, culminó en una celebración efusiva bajo la lluvia, evocando la alegría de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia.

Aunque el hombre que acaparó todos los focos fue Busang Collen Kebinatshipi, quien tiene la posta de la irrupción de Botswana en la élite del atletismo mundial, la cual quedó confirmada con una doble hazaña en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

La ajustada definició de la
La ajustada definició de la prueba releve 4X400 que terminó con la victoria de Botwana (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El martes 16 de septiembre, Kebinatshipi dominó la prueba individual desde el disparo de salida hasta la meta, resistiendo el ataque final de Jereem Richards, quien terminó segundo con 43,72 segundos. El podio lo completó el compatriota de Kebinatshipi, Bayapo Ndori, con 44,20 segundos, lo que otorgó a Botswana sus primeras medallas en la historia de estos campeonatos.

Tras la carrera, el flamante campeón mundial expresó su satisfacción y madurez: “Conseguir una medalla de oro es un sueño hecho realidad para nosotros. No esperaba que llegara tan pronto a esta edad, pero demuestra que puedo lograr aún más en los próximos 10 años porque, ya saben, todavía soy un niño, todavía soy joven. Así que, en mi caso, simplemente tengo que centrarme más en mi cuerpo, a pesar de todo lo que he estado haciendo a diario para mejorar”, declaró Kebinatshipi.

El atleta reconoció la presión que implicaba llegar a la final tras haber marcado la mejor marca mundial en las semifinales, pero optó por afrontar la última carrera como un nuevo desafío: “Al llegar a esta final, lo tomé como una nueva carrera. No quería presionarme después de las semifinales porque todo el mundo me ha estado observando. Así que, para mí, llegar a esta final no quería traer nada de lo que hice en la semifinal porque sabía que todos estaban pendientes de mí. Pero al llegar a la final, lo tomé como una nueva carrera”, explicó Kebinatshipi.

Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo,
Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori, and Busang Collen Kebinatshipi, los autores de la hazaña de Botswana (REUTERS/Dylan Martinez)

Temas Relacionados

Mundial de AtletismoBotswanaEstados Unidos4x400deportes-argentina

Últimas Noticias

Es ítalo-argentino y piloto de Red Bull, y fue campeón en Europa: otro paso en su sueño para Fórmula 1

Mattia Colnaghi ganó en Jerez y logró el título en la Eurocup 3. El año pasado se consagró en la Fórmula 4 Española

Es ítalo-argentino y piloto de

Boca Juniors buscará la cima de su zona en el Torneo Clausura ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo recibirá al conjunto de Santiago del Estero en la Bombonera. En caso de ganar, compartirá el primer lugar con Unión. Transmite ESPN Premium a las 21.15

Boca Juniors buscará la cima

La sugerente reflexión de Pierre Gasly sobre su presente en Alpine tras el GP de Azerbaiyán de F1: “No me siento bien”

El compañero de Franco Colapinto planteó un preocupante diagnóstico de su labor en las últimas carreras

La sugerente reflexión de Pierre

Así quedaron las tablas de la F1 tras el GP de Azerbaiyán: se postergó el título de McLaren y Verstappen sueña con dar pelea

El piloto neerlandés se impuso en Bakú y Carlos Sainz escaló posiciones en la clasificación tras conseguir el podio

Así quedaron las tablas de

Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en la carrera en Bakú: del mensaje a los mecánicos a las quejas por el choque de Albon

El piloto argentino, que finalizó en el 19° lugar en el GP de Azerbaiyán, expresó su enojo por el golpe que perjudicó su actuación

Los audios de Colapinto con
ÚLTIMAS NOTICIAS
El nuevo manifiesto del pescado:

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

INFOBAE AMÉRICA
El opositor Partido Republicano del

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

TELESHOW
El inesperado blooper de Georgina

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas