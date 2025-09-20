Brillante habilitación a Mbappé, una falta que generó reclamos y el “enfado” con Xabi Alonso: el destacado partido de Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono sigue pisando fuerte en su primera temporada en Europa y volvió a dejar destellos de su calidad en el triunfo del Real Madrid sobre el Espanyol. El joven de 18 años fue titular en la victoria por 2-0 del Merengue, que se ubica en la cima de La Liga de España con puntaje ideal tras cinco jornadas. El futbolista argentino tuvo una correcta actuación en la que se destacó por desequilibrar a la defensa rival con sus gambetas, aunque también generó el reclamo de los rivales una infracción minutos antes de abandonar la cancha.

A pesar de que se impuso en todos los encuentros que jugó en la presente temporada, -cinco por liga y uno por la UEFA Champions League-, el elenco dirigido por Xabi Alonso sigue aceitando el circuito de juego. Y en esta arista, Mastantuono está cumpliendo un rol clave para unir a la ofensiva blanca tanto desde la banda derecha como por la zona central. A todo esto le agregó un notable trabajo defensivo en el que retrocedió constantemente con su marca, al punto de que fue uno de los jugadores que más duelos ganó en el partido.

Ya con el resultado 1-0 gracias al golazo de media distancia de Eder Militão, una de las jugadas más destacadas del ex River Plate fue a los 29 minutos del primer tiempo. Después de un córner corto, Mastantuono recibió la pelota dentro del área por parte de Federico Valverde. Con el defensor encima, amagó con salir para adentro, pero encaró hacia la línea de fondo y dejó parado a su marcador. Ante la salida del arquero Marko Dmitrović, tiró un centro envenenado al área, pero nadie pudo empujar el balón.

Otra de las acciones que tuvo al volante ofensivo de la selección argentina como protagonista fue en el inicio del segundo tiempo. En un ataque gestado por el costado derecho por parte de Dani Carvajal, Kylian Mbappé limpió la jugada con un taco para Mastantuono. Luego de sacarse a un hombre de encima, Franco empaló la pelota por encima de la defensa rival para dejar al francés mano a mano con el arquero. Kiki intentó picarla y la pelota se fue por encima del travesaño.

La infracción de Mastantuono que le costó la amarilla y generó el reclamo en los rivales

La jugada de la polémica llegó a los 74 minutos de partido, segundos antes de ser reemplazado por Brahim Díaz. Mastantuono fue a disputar un pelotazo en largo con la plancha hacia adelante e impactó sobre la cabeza de Carlos Romero. Si bien el futbolista del Espanyol quedó tirado en el piso con un corte, el árbitro optó por mostrarle la tarjeta amarilla al jugador nacido en Azul. Desde el Espanyol insistieron con que debía revisar la acción y mostrarle la cartulina roja al argentino, aunque el juez Juan Martínez Munuera se mantuvo firme en su determinación.

El furor por Mastantuono escala a tal punto que, además de los aplausos que se gana en el Santiago Bernabéu, se lleva grandes elogios en las redes sociales y en los medios deportivos españoles. “El argentino demuestra cada vez que juega que tiene un talento especial. Aunque aún no ha marcado, en cada partido deja su sello en forma de toques, giros y un atrevimiento que desata el murmullo de la grada. La sensación de que el día que le salga la jugada pondrá el Bernabéu patas arriba”, describió el diario madridista Marca en un artículo que realizó el periodista Juan Ignacio García-Ochoa sobre el espacio que está teniendo el joven albiceleste.

Ahí mismo hicieron hincapié con la cantidad de minutos que está contando el argentino. Mastantuono fue titular en cuatro de los seis partidos del Real Madrid en la presente temporada. Fue suplente en el estreno en La Liga ante Osasuna, donde ingresó a los 68′, y en la visita a la Real Sociedad, en el que el Merengue jugó con un futbolista menos desde el primer tiempo y Franco se quedó en el banco.

﻿Xabi Alonso contó el "enfado" de Mastantuono por salir y elogió su nivel

“Creo que en la posición que juega necesitamos ese tipo de jugador que tenga amplitud, que se pueda asociar. En un lado tenemos mucha verticalidad, en otro lado podemos buscar esa asociación. Y luego la calidad que tiene. Mientras rinda, va a jugar”, comentó Xabi Alonso en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el rodaje que está teniendo el deportista de 18 años.

En esta misma línea, siguió con los elogios para el argentino: “Si las cosas llevan un poco más de tiempo, pues habrá que esperar un poco más, pero lo veo bien a Franco. Sí que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero todo llega. Cuanto más fuerzas una situación, probablemente tarda un poco más en llegar. Eso llegará con naturalidad, haciendo bien las cosas que hay que hacer, llegan las cosas como el gol como situaciones extraordinarias”.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid reveló que Mastantuono le hizo sentir su malestar por ser reemplazado a los 77 minutos de partido. “Franco también quería seguir jugando, me decía: ¿me cambias a mí? Le digo sí, Franco, te cambio a ti”, explicó Xabi cuando estaba refiriéndose a los reproches que le realizó Vinícius Jr. al ser reemplazado en el complemento por Rodrygo.

“Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento. Bueno, al final a todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco... Necesitas también en momentos puntuales gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos”, argumentó el ex director técnico del Bayer Leverkusen.

Tras la victoria por 2-0 frente al Espanyol con goles de Eder Militão y Kylian Mbappé, Real Madrid sigue con puntaje ideal y quedó como el único puntero de La Liga de España con 15 unidades. La actividad del Merengue seguirá el próximo martes desde las 16:30 (hora argentina), cuando se enfrente al Levante en condición de visitante. Luego, el sábado 27 de septiembre, se dará uno de los juegos más esperado por la 7ª fecha de La Liga: visitará al Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone desde las 11.15 (hora Argentina)

Franco Mastantuono ya sumó 300 minutos de juego en el arranque de la temporada del Real Madrid, aunque todavía no logró convertir (REUTERS/Juan Medina)

