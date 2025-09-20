Con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid recibe a Espanyol

10 PT: Franco Mastantuono se muestra participativo, tratando de ser siempre una opción de pase por el sector derecho
5 PT: Real Madrid busca romper la resistencia visitante, pero no encuentra los caminos
Real Madrid salta al campo de juego con su clásica indumentaria, mientras que la visita usará una azul oscura.
Ambos equipos, preparados para salir del túnel.
Los Periquitos, por su parte, son una de las revelaciones de la competencia al figurar en la segunda colocación, junto a su clásico rival Barcelona, con 10 unidades, producto de tres victorias y un empate
El conjunto dirigido por Xabi Alonso atraviesa un presente inmejorable al hilvanar cinco victorias en fila, lo que les permite ser líder con puntaje ideal en el torneo local. Además, iniciaron con una victoria su travesía por la Champions League al superar 2-1 al Olympique Marsella.
El Merengue y los Periquitos se verán las caras este sábado 20 de septiembre, desde las 11.15, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será Juan Martínez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la fecha 5 de La Liga de España.