Deportes

Con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid recibe a Espanyol

El Merengue recibirá al conjunto catalán con la intención de mantenerse en lo más alto de La Liga. Televisa DSports

Guardar
14:29 hsHoy

10 PT: Franco Mastantuono se muestra participativo, tratando de ser siempre una opción de pase por el sector derecho

14:29 hsHoy

5 PT: Real Madrid busca romper la resistencia visitante, pero no encuentra los caminos

14:23 hsHoy

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU

14:16 hsHoy

Real Madrid salta al campo de juego con su clásica indumentaria, mientras que la visita usará una azul oscura.

14:14 hsHoy

Ambos equipos, preparados para salir del túnel.

14:13 hsHoy

¿CÓMO LLEGA EL ESPANYOL?

Los Periquitos, por su parte, son una de las revelaciones de la competencia al figurar en la segunda colocación, junto a su clásico rival Barcelona, con 10 unidades, producto de tres victorias y un empate

14:11 hsHoy

¿CÓMO LLEGA REAL MADRID?

El conjunto dirigido por Xabi Alonso atraviesa un presente inmejorable al hilvanar cinco victorias en fila, lo que les permite ser líder con puntaje ideal en el torneo local. Además, iniciaron con una victoria su travesía por la Champions League al superar 2-1 al Olympique Marsella.

14:04 hsHoy

Formaciones:

14:02 hsHoy

El Merengue y los Periquitos se verán las caras este sábado 20 de septiembre, desde las 11.15, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será Juan Martínez.

14:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la fecha 5 de La Liga de España.

Temas Relacionados

Real MadridFranco MastantuonoEspnayolLa Liga

Últimas noticias

Franco Colapinto chocó en el final de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y largará 16° en el circuito callejero de Bakú

El piloto argentino perdió el control cuando realizaba el último intento en la Q1. Su compañero, Pierre Gasly, quedó 19°

Franco Colapinto chocó en el

Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

El Millonario, que tiene la mente puesta en el partido de vuelta ante Palmeiras en Brasil, intentará cosechar una victoria que le permita liderar su zona. Desde las 21.15, por ESPN Premium

Con un equipo alternativo pensando

La reacción de Flavio Briatore tras el choque de Colapinto y el despiste de Gasly en la clasificación de Bakú

El asesor ejecutivo de Alpine quedó en el centro de la escena luego de ver cómo sus dos pilotos no superaron el primer corte de la qualy en Azerbaiyán

La reacción de Flavio Briatore

Franco Colapinto habló tras su accidente durante la clasificación en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El argentino, que venía mejorando sus registros en la Q1, se desconcentró ante un despiste de su compañero Pierre Gasly y perdió el control del monoplaza

Franco Colapinto habló tras su

El choque de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine se estrelló en la curva 4, al mismo tiempo que su compañero Pierre Gasly salió de pista en el mismo sector

El choque de Franco Colapinto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2025, en vivo: Facundo

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

Murió Enrique Blasco Garma, economista, exfuncionario y columnista de Infobae

Presupuesto 2026: el Gobierno asegura que asistirá a 22,5 millones de argentinos, 1,3 millones menos que en la gestión anterior

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

El mercado de termos Stanley falsos no da tregua: incautaron más de 12 mil envases truchos en Liniers

INFOBAE AMÉRICA

Concierto de Bad Bunny en

Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

EEUU da un giro histórico: la vacuna COVID-19 deja de ser obligatoria para todos

El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

DEPORTES

Franco Colapinto chocó en el

Franco Colapinto chocó en el final de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y largará 16° en el circuito callejero de Bakú

Con un equipo alternativo pensando en la Libertadores, River Plate buscará recuperar la cima ante Atlético Tucumán: hora, TV y formaciones

La reacción de Flavio Briatore tras el choque de Colapinto y el despiste de Gasly en la clasificación de Bakú

Franco Colapinto habló tras su accidente durante la clasificación en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El choque de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán