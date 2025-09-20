Deportes

A pedir de Boca: así están las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

En el segundo día de la fecha 9, Barracas perdió con Sarmiento y no pudo asegurar el liderazgo de la Zona A

Sarmiento dio el golpe en cancha de Barracas Central y lo privó de alcanzar la cima en soledad (FOTOBAIRES)

Este viernes, se inició la novena jornada del Torneo Clausura con cuatro interesantes partidos que empezaron a mover las tablas de la fase regular del certamen, pero también de la de promedios y la Anual (clasificatoria a las copas internacionales).

El primer choque se desarrolló en el Bajo Flores con la victoria por 1-0 de Deportivo Riestra sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Con este resultado, el Malevo quedó momentáneamente como el líder de la Zona B con 19 unidades, por delante de River Plate (18), que jugará el sábado frente Atlético Tucumán. Además, quedó cuarto en la tabla anual con 43 puntos, afianzado en la clasificación a copas internacionales.

La jornada continuó con el triunfo en Parque Patricios de Racing ante Huracán por 2 a 0, gracias a los goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. La Academia, que aguarda la revancha por el pase a semifinales de la Copa Libertadores, sigue escalando posiciones en la Zona A tras un flojo comienzo, aunque fuera de puestos de playoffs.

En San Juan, Vélez se hizo fuerte y derrotó 2-1 a San Martín, que sigue último en la Tabla Anual y en los promedios, muy complicado con el descenso. El Fortín, en tanto, trepó al tercer lugar de la Zona B, con 18 puntos, y sigue soñando por pelear un ingreso a copas internacionales.

Otro que disputa copa (Sudamericana) se impuso en condición de local: Lanús le ganó 2-1 al vigente campeón Platense antes de viajar a Brasil para culminar su serie de cuartos ante Fluminense (el elenco de Mauricio Pellegrino triunfó de local 1-0 en la ida).

Este sábado, la acción continuó con la sorpresiva derrota como local de Barracas Central 1-0 ante Sarmiento de Junín. De esta manera, el Guapo no pudo alcanzar la cima en soledad de la Zona A. Por su parte, Unión juega con Independiente Rivadavia en Santa Fe buscando el mismo cometido, con Boca Juniors atento ya que si este domingo le gana en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero podría ser único líder.

Más tarde, desde las 19:00, Tigre recibirá a Aldosivi por la Zona A; mientras que cerrarán a las 21:15, en Tucumán, Atlético y River Plate por la Zona B.

En lo que respecta a las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), River, Boca y Rosario Central (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Deportivo Riestra, Argentinos Juniors, Barracas Central, Huracán, San Lorenzo y Racing. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

Deportivo Riestra 1–0 Gimnasia (Zona B)

Huracán 0-2 Racing (Zona A)

San Martín de San Juan 1-2 Vélez (Zona B)

Lanús 2–1 Platense (Zona B)

Barracas Central 1-0 Sarmiento (interzonal)

Ahora: Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19:00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21:15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14:30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16:45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19:00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19:00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21:15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19:00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21:00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

