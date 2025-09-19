Deportes

Se confirmó cuándo debutará Argentina en la Final 8 de la Copa Davis ante Alemania

La Federación Internacional de Tenis publicó el cronograma de las series que definirán al titular de la Ensaladera de Plata. El tramo de cierre de la competencia se desarrollará en Bolonia, Italia. Todos los detalles

Argentina ya conoce cuándo se medirá con Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Este viernes la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) confirmó el cronograma del Final 8 de la Copa Davis 2025, que se disputará en el palacio de congresos Bolonia Fiere, Italia, donde la Selección Argentina de Tenis YPF se medirá ante Alemania por los cuarto de final.

El combinado nacional hará su presentación el jueves 20 de noviembre, día que también se enfrentarán España, con el número 1 del mundo Carlos Alcaraz como protagonista, y República Checa. Los ganadores de ambos cruce se medirán en las semifinales. La serie entre los equipos europeas comenzará a las 5:00 (hora de Argentina), mientras que el elenco albiceleste saldrá a la cancha a las 12:00.

La competencia comenzará el martes 18 con la serie entre Francia y Bélgica, y continuará el miércoles 19 con el choque entre la campeona defensora y anfitriona, Italia, que tiene al número dos del mundo Jannik Sinner, y Austria.

Los ganadores de estos duelos se meterán entre los cuatro mejores del mundo y se convertirán en los protagonistas de las semis, programadas para el viernes 21 y sábado 22. El torneo coronará al campeón de esta temporada en la gran final del domingo 23.

Argentina, con Javier Frana como capitán, logró una sólida victoria ante Países Bajos Groningen por 3 a 1. El combinado nacional consiguió los tres primeros puntos gracias a las victorias de Tomás Martín Etcheverry ante Jesper de Jong, por un doble 6-4; Francisco Cerúndolo ante Botic van de Zandschulp, por 7-6 (4) y 6-1; y el triunfo de la pareja de dobles integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que con un contundente 6-3 y 7-5 ante Sander Arens y van de Zandschulp, sellaron el pase al Final 8. En el cuarto punto De Jong se impuso ante el debutante Francisco Comesaña por 6-4 y 6-3, mientras que el último singles no fue necesario que se disputara.

Ahora en Bolonia, Argentina enfrentará a un rival que cuenta entre sus filas con Jan-Lennard Struff, actual número 98 del ranking de la ATP, y espera por la definición del número 3 del mundo, Alexander Zverev. Sascha no forma parte del combinado de su país desde 2023 y por el momento nadie ha logrado convencerlo de reincorporarse. Otra de las opciones del capitán, Michael Kohlmann, es Daniel Altmaier, 49° del mundo, que tampoco estuvo en la segunda ronda de los qualifiers ante Japón.

Sin su mejor tenista, Alemania parte en desventaja con Argentina, que que tiene a Francisco Cerúndolo con historial favorable ante alemanes, mientras que Tommy Etcheverry sólo está 0-1 con Struff. “Tocó Alemania y es donde nosotros vamos a poner el foco como primer paso”, dijo Javier Frana y agregó que la serie en Países Bajos fue enriquecedora en cuanto al crecimiento del grupo y la unión.

“Para el tenis argentino en general, para la AAT (Asociación Argentina de Tenis), el equipo de Copa Davis y los jugadores, estar en esta situación de ser la única nación no europea en las finales de Copa Davis es una enorme satisfacción por lo logrado y un honor”, sostuvo. “No creo que sea una presión adicional para nosotros, al contrario. Desde lo personal sentimos que Argentina viene haciendo las cosas muy bien. Sigue buscando la manera de mejorar y de crecer y estas cosas ayudan a conseguir esa unión, consenso y respeto en las diferencias”, concluyó.

