La reacción de Gustavo Costas cuando le preguntaron si saludará a Maxi Salas en el choque entre Racing y River por Copa Argentina

Qué dijo Costas sobre Salas

Racing y River están focalizados en la Copa Libertadores. La Academia logró un ajustado triunfo ante Vélez en el José Amalfitani y el Millonario cayó en el Monumental ante el Palmeiras. Pero más allá de los resultados, ambos sueñan con clasificar a las semifinales del torneo más codiciado de América.

Sin embargo, en la Copa Argentina deberán verse las caras. Es que el destino hizo que se cruzaran en el certamen más federal que tiene el país (en los cuartos de final); y para los amantes del morbo habrá un duelo especial por el reencuentro de Maxi Salas con los fanáticos albicelestes.

En diálogo con TyC Sports, en su tradicional Versus de Líbero, Gustavo Costas se refirió al cruce que tendrá con el delantero que dejó su sello en la Copa Sudamericana del año pasado. "Salas me va a venir a saludar él, ¿cómo no me va a saludar? Estoy agradecido siempre, no le cierro las puertas a nadie. En el grupo fue muy importante no solo adentro de la cancha sino afuera, en la concentración. Soy de los que lloró cada vez que me venía a hablar. Ojalá que juegue mal, eso sí“, deslizó el experimentado entrenador con la sinceridad que lo caracteriza.

En las tribunas, la recepción del ex atacante estará dividida. Como explicó en su momento el ex defensor campeón del Apertura del 2001, Francisco Maciel para este medio, “el público está quemado”. “Seguramente lo van a chiflar, pero hay que tratar de quedarse con lo bueno que hizo para el club. Además, su venta dejó un muy buen dinero para la institución. Fue un jugador muy interesante en la historia de Racing”,

A diferencia de Panchito, Guillermo Francella, otro de los que dejó su mirada en Infobae, vivió la partida del delantero “con mucho dolor”, mientras que Abel Pintos reconoció: “Es un jugadorazo que vamos a extrañar, porque dio mucho por el club; pero hay un gran equipo atrás. Uno le tiene mucha fe al plantel y al cuerpo técnico”.

Por su parte, el Flaco Lamadrid, ex volante de Racing, subrayó: “Hay que dar vuelta de hoja. Como jugador siempre lo quiero tener de mi lado, pero no podemos estar tres meses llorando su salida. Ojalá que tenga muchos éxitos, porque es un buen pibe”.

Finalmente, en el programa televisivo, Costas también se refirió al goleador histórico albiceleste. Cuando le consultaron sobre qué significa el delantero con pasado en Instituto para él, no dudó buscar elogios hacia su As de espadas: “¿Qué es Maravilla? Una maravilla. Siempre lo quise tener y no podía. Vos ves a uno y decís: a este lo quiero, porque le voy a sacar de todo, y lo tenía siempre en contra. En una final me hizo dos goles el hijo de p... Me quería matar".

Todavía con fecha y sede a confirmar, Racing y River definirán al último semifinalista de la Copa Argentina, y el ganador jugará con Independiente Rivadavia de Mendoza. El otro cruce quedó conformado por el compromiso que jugarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.