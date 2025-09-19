Deportes

Ganó el oro en los 400 metros, lo descalificaron por perjudicar a un rival pero le restituyeron la medalla: la insólita definición en el Mundial de Atletismo

Rai Benjamin derribó la última valla antes de cruzar la meta en el primer lugar y los jueces inicialmente le quitaron su triunfo, aunque tras una apelación fue reconocido como el campeón

Guardar
El triunfo de Rai Benjami en los 400m con vallas en el Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio sumó otro capítulo de enorme interés con la carrera que definió al nuevo propietario de los 400 metros con vallas. El norteamericano Rai Benjamin se adueñó de la medalla dorada en la cita, pero vivió en primera persona la tensión de una definición verdaderamente insólita: le quitaron el título y minutos después se lo devolvieron

El corredor de 28 años había sido el más veloz de la final con un tiempo de 46.52, firmando así la mejor actuación de su temporada. El brasileño Alison dos Santos (46.84) y el qatarí Abderrahman Samba (47.06) cruzaron la meta detrás de él, colgándose las medallas de plata y bronce, respectivamente. Aunque por unos instantes tuvieron en sus manos preseas distintas.

Benjamin derribó la última valla poco antes de alcanzar la meta, moviendo involuntariamente la valla del carril 6 que ocupaba el nigeriano Ezekiel Nathaniel. El atleta norteamericano celebró su victoria apenas cruzó la meta, posó con la bandera de su país y hasta se colocó una corona dorada. Aunque estaba por transitar algunos momentos de angustia...

Benjamin derribó su valla y
Benjamin derribó su valla y movió la del rival (Foto: Reuters/Fabrizio Bensch)

Según detalló el diario británico The Sun, los jueces revisaron la carrera y notaron que Benjamin había perjudicado el trazado del nigerino al derribar la última valla. “Impedir el avance de otro oponente va en contra de las reglas, por lo que se decidió que debía ser descalificado de la final”, aclararon en dicho medio.

El nigeriano llegó cuarto con un tiempo de 47.11 y anotando incluso el mejor tiempo del atletismo de su país en esta disciplina. Ante la decisión inicial de despojar al ganador de la medalla, el equipo norteamericano presentó una rápida apelación.

Mientras se definía este tema, el comentarista de la BBC, el campeón mundial de 1500 metros en 1983 Steve Cram, planteó: “Si derribas una valla, no lo haces a propósito. Se desplazó. Bueno, él podría argumentar que esas vallas no estaban colocadas correctamente”.

El equipo norteamericano apeló la
El equipo norteamericano apeló la decisión apenas conocieron la sanción (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Jessica Ennis-Hill, campeona olímpica de heptatlón en Londres 2012, coincidió en la mirada: “Para mí, eso es una locura. Golpeó la barrera, pero no lo hizo a propósito. Al fin y al cabo, eso no afectó al resultado de la carrera. Me parece muy injusto que vaya a perder su título mundial. Al final de la carrera estaba fatigado. Su pierna golpeó la valla que tenía al lado”.

La cadena NBC destacó que Benjamin “fue catalogado como descalificado por una regla que dice ‘desplazar una valla y así impactar a otro atleta’” y aclararon que, aunque Nigeria apeló el resultado final, hasta el propio Ezekiel Nathaniel aceptó que el movimiento de la valla “en realidad no me afectó mucho”.

“Estábamos sentados junto a las sillas de eliminación, irónicamente, y Dos Santos dijo que estaban revisando la carrera y que quizá me descalificaran. Yo pensé: ‘Espera, ¿cómo? ¿He pisado la línea?’. Dijeron que quizá había sido por la última valla. Pero cuando te invade el cansancio, esas vallas se hacen realmente altas. Creo que la cuestión era simplemente asegurarse de que hice un intento honesto por superar el obstáculo. Fue una cuestión de determinación y de luchar por mi vida para llegar a meta, así que ese fue el motivo del retraso", expresó ante la NBC Benjamin, quien finalmente fue decretado como el ganador del oro.

El atleta norteamericano se coronó
El atleta norteamericano se coronó campeón mundial por primera vez (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

El dato es que el nigeriano Nathaniel logró superar en el tramo final incluso al noruego Karsten Warholm, que se posicionó quinto con un registro de 48.58. El atleta nórdico de 29 años llegaba como favorito tras haber sido campeón mundial en Londres 2017, Doha 2019 y Budapest 2023, además de conquistar la dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Benjamin, de 28 años, fue el hombre dorado de los 400 metros con vallas en los Juegos de París 2024, pero este es su primer título mundial tras haber quedado segundo en Doha 2019 y Eugene 2022, donde ganó el brasileño dos Santos.

Rai Benjamin con el brasileño
Rai Benjamin con el brasileño Alison Dos Santos y el qatarí Abderrahman Samba tras la final (Foto: Reutersd/Edgar Su)

Temas Relacionados

Mundial de AtletismoRai BenjaminAbderrahman SambaAlison dos Santos400 metros con vallasEzekiel NathanielKarsten Warholm

Últimas Noticias

Furia en Flamengo por la expulsión de Gonzalo Plata ante Estudiantes: el audio del VAR en la polémica de la Copa Libertadores

El juez colombiano Andrés Rojas quedó en la mira de los brasileños por la roja al ecuatoriano

Furia en Flamengo por la

Franco Colapinto quedó último en el primer día de entrenamiento de la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú

El argentino había finalizado 19° en la FP1 por delante de Gasly, pero quedó 20° y a más de medio segundo de su compañero de Alpine en la segunda sesión

Franco Colapinto quedó último en

Franco Colapinto habló del “día difícil” en Bakú y se refirió a los cambios de Gasly que le permitieron mejorar su Alpine

El piloto argentino culminó 19° y 20° en las primeras dos prácticas libres en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto habló del “día

Apasionante definición de los 200 metros en el Mundial de atletismo: Noah Lyles ganó el oro por cuarta vez en una electrizante carrera

El norteamericano se subió a lo más alto del podio junto a su compatriota Kenneth Bednarek y el jamaiquino Bryan Levell

Apasionante definición de los 200

Comienza la fecha 9 del Torneo Clausura con Huracán-Racing como el plato fuerte: hora, TV y formaciones

En primer turno chocarán Riestra y Gimnasia. Al mismo tiempo que el duelo entre el Globo y la Academia, Vélez visitará a San Martín en San Juan. En el cierre, Lanús recibirá a Platense

Comienza la fecha 9 del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Leandro Santoro: “Los que dicen

Leandro Santoro: “Los que dicen que Milei se tiene que ir antes, están laburando para Milei”

Un custodio de Cristina Kirchner se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron robarle en José León Suárez

Federico Otermín: “Está claro que Axel Kicillof es de las principales figuras nacionales que hay”

Muerte súbita en niños y adolescentes: cuáles son los controles médicos recomendados, según los cardiólogos

Un automóvil cayo casi 200 metros en las Altas Cumbres cordobesas y murió su conductor: impactantes imágenes y videos

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel afirmó

El Ejército de Israel afirmó que alrededor de 480.000 personas emigraron de Ciudad de Gaza

Notre-Dame reabrió sus torres medievales luego de 6 años de restauración y polémicas

Fiscalía de Ecuador advirtió que actuará con firmeza ante delitos cometidos durante el paro nacional

Paz y Lara cambian de postura: no participarán en debates de cara al balotaje en Bolivia

Ecuador: la Conaie convocó a un paro nacional indefinido por el precio del diésel

TELESHOW
Momi Giardina rompió en llanto

Momi Giardina rompió en llanto en vivo al revelar uno de los logros más esperados: “Me costó un montón”

El artista callejero que emocionó a Guido Kaczka: una historia de amor y resiliencia y un premio millonario

La frase de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani que paralizó el estudio de América: “Pensé que era grabado“

Operan a Thiago Medina a seis días de su grave accidente

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”