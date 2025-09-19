Ganó el oro en los 400 metros, lo descalificaron por perjudicar a un rival pero le restituyeron la medalla: la insólita definición en el Mundial de Atletismo

El triunfo de Rai Benjami en los 400m con vallas en el Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio sumó otro capítulo de enorme interés con la carrera que definió al nuevo propietario de los 400 metros con vallas. El norteamericano Rai Benjamin se adueñó de la medalla dorada en la cita, pero vivió en primera persona la tensión de una definición verdaderamente insólita: le quitaron el título y minutos después se lo devolvieron

El corredor de 28 años había sido el más veloz de la final con un tiempo de 46.52, firmando así la mejor actuación de su temporada. El brasileño Alison dos Santos (46.84) y el qatarí Abderrahman Samba (47.06) cruzaron la meta detrás de él, colgándose las medallas de plata y bronce, respectivamente. Aunque por unos instantes tuvieron en sus manos preseas distintas.

Benjamin derribó la última valla poco antes de alcanzar la meta, moviendo involuntariamente la valla del carril 6 que ocupaba el nigeriano Ezekiel Nathaniel. El atleta norteamericano celebró su victoria apenas cruzó la meta, posó con la bandera de su país y hasta se colocó una corona dorada. Aunque estaba por transitar algunos momentos de angustia...

Benjamin derribó su valla y movió la del rival (Foto: Reuters/Fabrizio Bensch)

Según detalló el diario británico The Sun, los jueces revisaron la carrera y notaron que Benjamin había perjudicado el trazado del nigerino al derribar la última valla. “Impedir el avance de otro oponente va en contra de las reglas, por lo que se decidió que debía ser descalificado de la final”, aclararon en dicho medio.

El nigeriano llegó cuarto con un tiempo de 47.11 y anotando incluso el mejor tiempo del atletismo de su país en esta disciplina. Ante la decisión inicial de despojar al ganador de la medalla, el equipo norteamericano presentó una rápida apelación.

Mientras se definía este tema, el comentarista de la BBC, el campeón mundial de 1500 metros en 1983 Steve Cram, planteó: “Si derribas una valla, no lo haces a propósito. Se desplazó. Bueno, él podría argumentar que esas vallas no estaban colocadas correctamente”.

El equipo norteamericano apeló la decisión apenas conocieron la sanción (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Jessica Ennis-Hill, campeona olímpica de heptatlón en Londres 2012, coincidió en la mirada: “Para mí, eso es una locura. Golpeó la barrera, pero no lo hizo a propósito. Al fin y al cabo, eso no afectó al resultado de la carrera. Me parece muy injusto que vaya a perder su título mundial. Al final de la carrera estaba fatigado. Su pierna golpeó la valla que tenía al lado”.

La cadena NBC destacó que Benjamin “fue catalogado como descalificado por una regla que dice ‘desplazar una valla y así impactar a otro atleta’” y aclararon que, aunque Nigeria apeló el resultado final, hasta el propio Ezekiel Nathaniel aceptó que el movimiento de la valla “en realidad no me afectó mucho”.

“Estábamos sentados junto a las sillas de eliminación, irónicamente, y Dos Santos dijo que estaban revisando la carrera y que quizá me descalificaran. Yo pensé: ‘Espera, ¿cómo? ¿He pisado la línea?’. Dijeron que quizá había sido por la última valla. Pero cuando te invade el cansancio, esas vallas se hacen realmente altas. Creo que la cuestión era simplemente asegurarse de que hice un intento honesto por superar el obstáculo. Fue una cuestión de determinación y de luchar por mi vida para llegar a meta, así que ese fue el motivo del retraso", expresó ante la NBC Benjamin, quien finalmente fue decretado como el ganador del oro.

El atleta norteamericano se coronó campeón mundial por primera vez (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

El dato es que el nigeriano Nathaniel logró superar en el tramo final incluso al noruego Karsten Warholm, que se posicionó quinto con un registro de 48.58. El atleta nórdico de 29 años llegaba como favorito tras haber sido campeón mundial en Londres 2017, Doha 2019 y Budapest 2023, además de conquistar la dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Benjamin, de 28 años, fue el hombre dorado de los 400 metros con vallas en los Juegos de París 2024, pero este es su primer título mundial tras haber quedado segundo en Doha 2019 y Eugene 2022, donde ganó el brasileño dos Santos.

Rai Benjamin con el brasileño Alison Dos Santos y el qatarí Abderrahman Samba tras la final (Foto: Reutersd/Edgar Su)