Qué tiene que pasar para que McLaren logre el título de Constructores de la F1 este domingo en Azerbaiyán

McLaren puede conseguir el domingo su décima consagración en el Campeonato Mundial de Constructores (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El dominio de McLaren en la actual temporada de Fórmula 1 podría alcanzar un nuevo récord este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el equipo británico tiene la posibilidad de asegurarse el Campeonato de Constructores con una antelación inédita en la historia reciente de la categoría. La escudería de Woking, que cuenta con Oscar Piastri y Lando Norris como pilotos, llega a Bakú tras una campaña sobresaliente, acumulando 617 puntos y una ventaja de 337 unidades sobre su principal perseguidor, Ferrari.

El calendario de la F1 aún contempla ocho Grandes Premios, con un total de 389 puntos en juego: cinco fines de semana estándar, donde se reparten 43 puntos por evento, y tres con formato Sprint, que otorgan 58 puntos cada uno. A pesar de este margen, la diferencia que ha construido McLaren frente a sus rivales -Ferrari (280 puntos), Mercedes (260) y Red Bull (239)- es tan amplia que solo un escenario matemático improbable podría arrebatarle el título.

La consagración anticipada depende de una condición clara: si tras la carrera en Bakú la distancia con Ferrari se amplía a 346 puntos o más, el equipo británico será oficialmente bicampeón, ya que el año pasado se consagró luego de 26 años. De conseguirlo otra vez será su décima corona. Para lograrla, necesita sumar al menos nueve puntos más que la escudería italiana en esta fecha.

Existe una vía directa: si McLaren gana el Gran Premio y acompaña ese resultado con un segundo o tercer puesto, el campeonato quedará definido sin depender de otros factores. De no conseguir la victoria, el equipo aún dispone de alternativas, ya que cualquier combinación que le permita superar a Ferrari por nueve puntos en la clasificación final del GP le otorgará el título. La única forma de que la definición se postergue hasta la cita de Singapur sería que Ferrari logre un 1-2 en la carrera del domingo.

Oscar Piastri y Lando Norris son los dos primeros en el campeonato y definirán el título de Pilotos (REUTERS/Jakub Porzycki)

El programa del fin de semana en Bakú se desarrollará entre viernes y domingo. El viernes están previstas dos sesiones de prácticas libres, a las 5:30 (hora de Argentina) y a las 9:00. El sábado continuará la actividad con la tercera tanda de entrenamientos a las 5:30 y la clasificación a las 9:00. La carrera, pactada a 51 vueltas, comenzará el domingo a las 8:00.

En caso de concretar el campeonato en Azerbaiyán, McLaren superaría el registro de Red Bull en 2023, cuando el equipo de Milton Keynes se consagró campeón de constructores tras el Gran Premio de Japón, con seis carreras aún por disputarse y un 73,91% del calendario completado. El equipo británico podría lograr el título con ocho carreras por delante, lo que representaría el 70,83 % del calendario, estableciendo así una nueva marca de precocidad.

No sería la primera vez que McLaren logra el campeonato de constructores con tanta anticipación. En 1988, con Ayrton Senna y Alain Prost como pilotos, la escudería británica se adjudicó el título tras once carreras, cuando la temporada contaba con dieciséis fechas, es decir, con el 68,75 % del calendario disputado. Aquella campaña es recordada como la más dominante de la historia de la F1, ya que Senna y Prost sumaron 15 victorias en 16 carreras, cediendo únicamente el triunfo a Gerhard Berger en el Gran Premio de Italia corrido en Monza.

Mientras tanto, la atención también estará puesta en Franco Colapinto, quien buscará terminar lo más adelante posible con Alpine en Bakú, circuito donde el año pasado finalizó octavo con Williams y cosechó sus primeros cuatro puntos en la Máxima. La expectativa se centra en si este fin de semana se confirmará un nuevo hito para McLaren y en la definición de cuál de sus dos pilotos se alzará finalmente con el campeonato de pilotos.