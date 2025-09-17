El nuevo guiño del jefe de Williams por un hito de Colapinto en la Fórmula 1: la reacción del argentino

Franco Colapinto y James Vowles, jefe de Williams (Prensa Williams Racing)

El recuerdo de una actuación sobresaliente en el circuito callejero de Bakú sirvió como punto de inspiración para James Vowles, jefe de equipo de Williams, quien dedicó un mensaje especial a Franco Colapinto en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el británico evocó la histórica carrera de 2024, en la que el piloto argentino, con apenas 21 años, logró cruzar la meta en octavo lugar, sumando sus primeros puntos en la Máxima y quedando justo detrás de su entonces compañero Alex Albon.

En la publicación, Vowles compartió varias imágenes de aquel fin de semana y expresó: “¡Estamos en camino a Bakú! Una carrera que ocupa un lugar especial en mi corazón. Aseguramos 10 puntos aquí el año pasado en una actuación sobresaliente durante una campaña difícil. Esa carrera me destacó en cuanto a lo que realmente es este equipo. Trabajo en equipo, determinación, pasión y resistencia”, según escribió en un posteo en dicha red social.

James Vowles recordó la gran labor del equipo Williams en Bakú 2024, con los puntos que sumaron Franco Colapinto y Alex Albon (@jv.f1)

El ingeniero británico, pieza clave en la llegada de Colapinto a la máxima categoría, manifestó su optimismo de cara a la nueva edición del Gran Premio: “Volvemos a este circuito este año en un lugar mejor y con un coche competitivo. ¡Tomaremos los aprendizajes de Monza y buscaremos hacer un fuerte espectáculo en el primero de los fly-aways (vuelos lejanos)! ¡Volvamos a ello!”.

La reacción de Colapinto no se hizo esperar y en una historia de Instagram reposteó el mensaje de Vowles y lo acompañó con el tema de Luke Noa “What a Day (Qué día)”.

La reacción de Colapinto al posteo de James Vowles (@francolapinto)

En tanto que el equipo Williams también se expresó este miércoles sobre aquella carrera y publicó un video de los festejos por los diez puntos cosechados, los cuatro de Colapinto y los seis de Albon, quien fue séptimo. “Aquí está: creando más recuerdos de ese fin de semana Bakú”.

El contexto de este mensaje cobra relevancia al considerar el presente de Colapinto, quien en 2025 afronta el desafío de repetir una actuación destacada en Bakú, ahora bajo la estructura de Alpine y con un monoplaza de menor potencial. La cita en el circuito callejero de la capital azerbaiyana corresponde a la 17ª fecha de la temporada, y el piloto argentino buscará reeditar el rendimiento que lo catapultó a la atención internacional.

El recuerdo de Williams por los puntos sumados por Franco Colapinto y Alex Albon en Bakú 2024

El respaldo de Vowles hacia Colapinto no es reciente. Durante una conferencia de prensa en Zandvoort, el jefe de equipo de Williams defendió al argentino luego de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, manifestara sus dudas sobre el desempeño del joven piloto al declarar que “no es lo que espero”. En esa ocasión, Vowles explicó: “Un buen ejemplo es Franco: la primera vez que lo puse en Silverstone, pensó que era su única oportunidad de llegar allí. Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar del momento, porque puede que no se repita. Y tuvo una actuación estelar. No creo que se pueda hacer eso en Monza, en esas circunstancias, con un Williams. Imposible. El segundo cambio es, de nuevo, lo que describió Flavio: ahora hay tres décimas de diferencia en la parrilla”.

La valoración positiva de Vowles se mantuvo en el tiempo. Una semana después, en Monza, en una entrevista con Fox Sports, el británico profundizó sobre las cualidades del piloto argentino: “Lo que veo en él es esta tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en Franco que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados y con menos tiempo en el tiempo, puede ir y rendir muchos más. Ya que lo hace con esta pasión que sale de él, que también reconozco como la pasión argentina. Eso es lo que me gusta de él”, afirmó.

El abrazo de James Vowles a Franco Colapinto en Baku (Prensa Williams Racing)

El jefe de equipo también destacó la actitud de Colapinto desde sus inicios en las categorías formativas, subrayando su humildad y capacidad de autocrítica: “Es humilde, reconoce dónde no es fuerte. Habla de ello muy abiertamente, no lo esconde. Y para nosotros, lo notamos en la Fórmula 2”, puntualizó Vowles.

Colapinto estuvo dos años trabajando en Williams desde que fue reclutado para su academia en enero de 2023. El histórico equipo inglés le dio herramientas, lo desarrolló en el simulador, lo ayudó para correr en la Fórmula 2 y Fórmula 3 y de la mano de James Vowles y el director deportivo, Sven Smeets, le brindaron la chance de subirse por primera vez a un coche de F1, el 28 de noviembre de 2023 en el Rookie Test de Abu Dhabi y en la práctica libre de Gran Bretaña, el 5 de julio de 2024.

Franco Colapinto siempre se sintió arropado en Williams y tuvo mucha contención según le contó la madre del piloto, Andrea Trofimczuk a Infobae. Cabe recordar que el bonaerense de 22 años llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams. ¿Existirá alguna cláusula de repesca del equipo inglés si se llega a quedar sin alguno de sus pilotos?