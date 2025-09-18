Deportes

Lo expulsaron, le regaló la camiseta a un hincha, pero el VAR rectificó y tuvo que pedírsela: la insólita escena en el fútbol ruso

Nader Ghandri, defensor del Ajmat, había visto la tarjeta roja en un encuentro de la Copa Rusia frente al Zenit. El buen gesto del futbolista tras el partido

La insólita situación en la Copa Rusia

Un episodio poco habitual marcó el desarrollo de la Copa Rusia durante la cuarta jornada del Grupo A, cuando el enfrentamiento entre el Zenit y el Ajmat quedó signado por una intervención inesperada del VAR y un singular intercambio entre un jugador y un aficionado. En medio de la tensión por el resultado, Nader Ghandri, defensor del conjunto visitante, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: tras ser expulsado, entregó su camiseta a un hincha, pero debió recuperarla minutos después para reincorporarse al partido.

El encuentro se encontraba 2-1 a favor del Zenit cuando el Ajmat buscaba igualar el marcador. Nader Ghandri había anotado el descuento para su equipo, lo que intensificó la presión sobre el local en los minutos finales. Sin embargo, una jugada polémica llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja al defensor tunecino por una supuesta entrada peligrosa. Mientras abandonaba el campo, el futbolista, visiblemente molesto, accedió al pedido de un simpatizante y le obsequió su camiseta, un gesto que fue recibido con entusiasmo por el público.

La situación dio un giro inesperado cuando el VAR intervino para revisar la acción que había motivado la expulsión. Tras analizar las imágenes, los árbitros determinaron que la sanción había sido incorrecta y anularon la tarjeta roja. Ante esta decisión, el cuerpo arbitral solicitó el regreso de Ghandri al terreno de juego.

Finalmente, el jugador le obsequió
Finalmente, el jugador le obsequió la camista

Para poder continuar, el jugador necesitaba recuperar su indumentaria, por lo que debió solicitar al aficionado que le devolviera la camiseta. El hincha, en un gesto de buena disposición, accedió de inmediato, permitiendo que el defensor se reincorporara al partido entre risas y gestos de complicidad.

A pesar de la reincorporación de Nader Ghandri, el Zenit logró mantener la ventaja y se impuso finalmente por 2-1, resultado que consolidó su posición en el grupo. El episodio, no obstante, no concluyó con el pitido final. Una vez terminado el encuentro, el futbolista buscó nuevamente al simpatizante que había protagonizado el curioso intercambio y, esta vez, le entregó la camiseta como recuerdo definitivo. Ambos posaron juntos para una fotografía, sellando un momento que trascendió la derrota del Ajmat y quedó registrado como una anécdota singular en la historia reciente del torneo.

Ghandri no tiene una buena relación con la tecnología. En el Mundial 2022, defensor central oriundo de Aubervilliers, Francia, estuvo a punto de anotar un gol decisivo frente al país donde nació, pero la intervención del VAR frustró ese momento. En el tercer partido de la fase de grupos, el equipo tunecino se enfrentó a una selección gala que presentó una alineación alternativa.

Apenas transcurridos siete minutos de juego, Túnez dispuso de una oportunidad clara tras un tiro libre ejecutado desde más allá de la media cancha. El balón fue enviado al área y Ghandri logró rematar para marcar lo que habría sido su primer gol en una Copa del Mundo y, además, en su debut en el torneo, ya que hasta ese momento no había disputado ningún minuto en Qatar.

La euforia, sin embargo, se desvaneció rápidamente cuando el asistente levantó su bandera, invalidando la jugada ante la sorpresa de los presentes en el Education City Stadium. El VAR revisó la acción y determinó que Ghandri se encontraba en posición adelantada al momento de rematar dentro del área francesa, por lo que el gol fue anulado.

A pesar de aquel revés, la selección tunecina logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un tanto de Whabi Khazri, pero no logró avanzar a los octavos de final, ya que lo hizo Australia, que terminó siendo rival de la selección argentina en dicha instancia.

La celebración que del gol
La celebración que del gol de Ghandri, que fue anulado (REUTERS/Hannah Mckay)

