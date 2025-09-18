Deportes

Le ganó un combate histórico a Canelo Álvarez y sorprendió con una sentencia sobre su futuro: “Aún está en el aire”

Terence Crawford evitó asegurar que seguirá arriba del cuadrilátero de manera profesional y postergó la decisión. “Voy a hablar con mi equipo y mi familia”, aseguró

Guardar
Terence Crawford derrotó por fallo
Terence Crawford derrotó por fallo unánime a Canelo Álvarez en Estados Unidos (IG/ @tbudcrawford)

Terence Crawford se ha transformado en el hombre del momento en el boxeo mundial por su gran victoria en las tarjetas frente a Saúl Canelo Álvarez para quedarse con el título unificado en la categoría de los supermedianos, después de una pelea que la dominó de principio a fin en el Allegiant Stadium de Las Vegas para ampliar su invicto a 42 triunfos (31 KOs) y continuar sin derrotas en el profesionalismo.

Este lunes, a 48 horas de ese combate en los Estados Unidos, el peleador de 37 años brindó una entrevista para el canal de YouTube The Ariel Helwany Show, cuyo presentador da nombre al podcast. En esa charla, que se extendió por más de 20 minutos, Crawford sorprendió al ámbito de la disciplina porque no pudo confirmar si su actuación en el ring fue la última de su carrera. “No lo sé. Como dije antes, voy a hablar con mi equipo, mi familia, y luego tomaremos esa decisión, ¿sabes a qué me refiero? Y luego te llamaré”, soltó frente a la consulta sobre cuáles serían los próximos pasos en su carrera.

A continuación, el conductor del ciclo quiso indagar en las razones que lo llevarían a decir adiós y lo interrogó: “¿Puedes decir con certeza que volverás a luchar?”. La respuesta provocó mayores dudas: “No lo sé”. Ariel Helwany no pudo ocultar su sorpresa, pero el hombre nacido en Omaha, Nebraska, se mostró firme en su postura: “Aún está en el aire. Podría ser mi última pelea”. “¿Solo te haces el tímido con nosotros ahora?”, le soltó el periodista y el norteamericano volvió a tener un gesto de precaución en sus palabras: “Solo digo que podría ser, puede que no sea. No quiero decir que lo es, y no lo es. No quiero decir que no lo es, que lo es”.

Crawford dominó la pelea contra
Crawford dominó la pelea contra Canelo y nunca lo dejó sentirse cómodo en el cuadrilátero

Por otro lado, el nuevo dueño de los cinturones de la FIB, AMB, CMB y OMB habló del combate que ganó por decisión unánime (116-112, 115-113 y 115-113) ante Canelo Álvarez y dudó en colocarlo como la máxima gesta de su trayectoria: “Sin duda fue uno de los mejores momentos de mi carrera. No sé si el mejor. Es duro porque convertirme en campeón mundial fue muy especial para mí. Ese momento fue enorme, pero hay algo en ese primero que... Sentir que este niño pobre de Omaha, Nebraska se propuso ser campeón mundial y tuvo que viajar por todo el mundo para lograrlo. Y en una noche, él... Todos sus sueños se hicieron realidad, así que... Esos dos momentos fueron definitivamente especiales en mi carrera”.

Terence Crawford es un excampeón de peso superligero y peso welter, y su nueva conquista entre los supermedianos lo une a Henry Armstrong en 1938 y Claressa Shields en 2025 como los únicos boxeadores de la historia en convertirse en campeones indiscutibles en tres categorías de peso diferentes, según precisó ESPN. “Me sentí genial. Me sentí fuerte, rápido, como si estuviera en una categoría de peso más baja, como normalmente me siento”, añadió después de tener que subir dos categorías para emparejarse al hombre de 35 años nacido en Guadalajara.

El peleador afirmó que se siente en buena forma y utiliza estos días para relajarse y desconectar de una ardua preparación que lo llevó a la cúspide del boxeo por tercera vez: “Llevamos años entrenando, preparándonos para Canelo Álvarez. Nunca es fácil. En cierto modo, la pelea fue lo que esperaba. Entrené muy duro y esa noche salió todo lo que preparamos. Nuestra preparación nos dejó a donde estábamos este sábado para saber lo que le gusta hacer a Canelo, lo que no le gusta y las cosas que le funcionan”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezTerence CrawfordBoxeoFIBAMBCMBOMBdeportes-argentina

Últimas Noticias

La historia de la impactante Ferrari negra con la que Mourinho se presentó en el Benfica: del sueño trunco al regalo de un magnate

El luso se convirtió en nuevo entrenador del elenco portugués y arribó en un auto de colección

La historia de la impactante

Argentina dio a conocer la lista para el Mundial Sub 20: sin Echeverri y Mastantuono, pero con varias figuras de Europa

Diego Placente entregó 21 nombres que disputarán la Copa del Mundo en suelo trasandino entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre

Argentina dio a conocer la

Franco Colapinto fue al cumpleaños de su ingeniero: el detalle que enloqueció a los hinchas de Boca Juniors

El piloto argentino participó del festejo del técnico de Alpine y se distinguió con una remera del xeneize

Franco Colapinto fue al cumpleaños

Lo expulsaron, le regaló la camiseta a un hincha, pero el VAR rectificó y tuvo que pedírsela: la insólita escena en el fútbol ruso

Nader Ghandri, defensor del Ajmat, había visto la tarjeta roja en un encuentro de la Copa Rusia frente al Zenit. El buen gesto del futbolista tras el partido

Lo expulsaron, le regaló la

Cavani se lesionó y no jugará ante Central Córdoba: la formación de Boca que probó Russo y la situación de Marchesín

El delantero se perderá el duelo contra el Ferroviario y el arquero se recupera de una lesión. ¿Vuelve?

Cavani se lesionó y no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo: “Vamos a vender

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Alerta amarilla por la llegada de tormentas durante el fin de semana: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

Dólar, riesgo país, tasas y acciones: cómo evolucionaron los principales datos de la economía en lo que va de 2025

Un estudio advierte sobre la acumulación de nanoplásticos en alimentos naturales: los riesgos

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay celebró el “histórico” acuerdo

Uruguay celebró el “histórico” acuerdo entre el Mercosur y EFTA y los exportadores lo ven con expectativa

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

TELESHOW
Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante

Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante y el reggaeton: “Son los errores de la vida”

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand