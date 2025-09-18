Le ganó un combate histórico a Canelo Álvarez y sorprendió con una sentencia sobre su futuro: “Aún está en el aire”

Terence Crawford derrotó por fallo unánime a Canelo Álvarez en Estados Unidos (IG/ @tbudcrawford)

Terence Crawford se ha transformado en el hombre del momento en el boxeo mundial por su gran victoria en las tarjetas frente a Saúl Canelo Álvarez para quedarse con el título unificado en la categoría de los supermedianos, después de una pelea que la dominó de principio a fin en el Allegiant Stadium de Las Vegas para ampliar su invicto a 42 triunfos (31 KOs) y continuar sin derrotas en el profesionalismo.

Este lunes, a 48 horas de ese combate en los Estados Unidos, el peleador de 37 años brindó una entrevista para el canal de YouTube The Ariel Helwany Show, cuyo presentador da nombre al podcast. En esa charla, que se extendió por más de 20 minutos, Crawford sorprendió al ámbito de la disciplina porque no pudo confirmar si su actuación en el ring fue la última de su carrera. “No lo sé. Como dije antes, voy a hablar con mi equipo, mi familia, y luego tomaremos esa decisión, ¿sabes a qué me refiero? Y luego te llamaré”, soltó frente a la consulta sobre cuáles serían los próximos pasos en su carrera.

A continuación, el conductor del ciclo quiso indagar en las razones que lo llevarían a decir adiós y lo interrogó: “¿Puedes decir con certeza que volverás a luchar?”. La respuesta provocó mayores dudas: “No lo sé”. Ariel Helwany no pudo ocultar su sorpresa, pero el hombre nacido en Omaha, Nebraska, se mostró firme en su postura: “Aún está en el aire. Podría ser mi última pelea”. “¿Solo te haces el tímido con nosotros ahora?”, le soltó el periodista y el norteamericano volvió a tener un gesto de precaución en sus palabras: “Solo digo que podría ser, puede que no sea. No quiero decir que lo es, y no lo es. No quiero decir que no lo es, que lo es”.

Crawford dominó la pelea contra Canelo y nunca lo dejó sentirse cómodo en el cuadrilátero

Por otro lado, el nuevo dueño de los cinturones de la FIB, AMB, CMB y OMB habló del combate que ganó por decisión unánime (116-112, 115-113 y 115-113) ante Canelo Álvarez y dudó en colocarlo como la máxima gesta de su trayectoria: “Sin duda fue uno de los mejores momentos de mi carrera. No sé si el mejor. Es duro porque convertirme en campeón mundial fue muy especial para mí. Ese momento fue enorme, pero hay algo en ese primero que... Sentir que este niño pobre de Omaha, Nebraska se propuso ser campeón mundial y tuvo que viajar por todo el mundo para lograrlo. Y en una noche, él... Todos sus sueños se hicieron realidad, así que... Esos dos momentos fueron definitivamente especiales en mi carrera”.

Terence Crawford es un excampeón de peso superligero y peso welter, y su nueva conquista entre los supermedianos lo une a Henry Armstrong en 1938 y Claressa Shields en 2025 como los únicos boxeadores de la historia en convertirse en campeones indiscutibles en tres categorías de peso diferentes, según precisó ESPN. “Me sentí genial. Me sentí fuerte, rápido, como si estuviera en una categoría de peso más baja, como normalmente me siento”, añadió después de tener que subir dos categorías para emparejarse al hombre de 35 años nacido en Guadalajara.

El peleador afirmó que se siente en buena forma y utiliza estos días para relajarse y desconectar de una ardua preparación que lo llevó a la cúspide del boxeo por tercera vez: “Llevamos años entrenando, preparándonos para Canelo Álvarez. Nunca es fácil. En cierto modo, la pelea fue lo que esperaba. Entrené muy duro y esa noche salió todo lo que preparamos. Nuestra preparación nos dejó a donde estábamos este sábado para saber lo que le gusta hacer a Canelo, lo que no le gusta y las cosas que le funcionan”.