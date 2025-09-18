Deportes

La gran polémica en River-Palmeiras: las razones detrás de la confusión del pedido de penal de Weverton a Montiel

Con el duelo 2-0 para la visita, el arquero le aplicó un rodillazo al defensor, que estaba fuera de juego. Por qué el árbitro Jesús Valenzuela fue convocado a revisar y el “baiteo” en la comunicación

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar
El penal no cobrado a River Plate ante Palmeiras

Fue la gran polémica en el partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Se trató de la secuencia del penal del arquero Weverton a Gonzalo Montiel que reclamó el equipo local. Pese a que el árbitro Jesús Valenzuela Sáez reconoció la falta, no le otorgó el tiro desde los doce pasos a los dirigidos por Marcelo Gallardo por una posición adelantada previa a la jugada en cuestión. La forma de comunicarlo generó una confusión entre el público y los propios futbolistas. También el hecho de que hubiera un offside factual, que no requiere de la evaluación en pantalla. Pero, para entenderlo, hay que hacer un repaso completo.

En el segundo tiempo el elenco millonario buscó el empate luego de irse al descanso con un 0-2. El equipo local fue más y merecía al menos un tanto, que llegó luego gracias a un disparo de Martínez Quarta.

A los 79 minutos, el arquero brasileño Weverton fue con la rodilla levantada a disputar la pelota con Gonzalo Montiel, que recibió el impacto y terminó en el piso. Todos los jugadores de River Plate reclamaron penal y el referí recibió el llamado del VAR.

La autoridad analizó la jugada mediante el monitor y, cuando regresó al campo, resultó rodeado por jugadores de ambos elencos. Pidió espacio y comenzó a hablar por el micrófono, para que lo escuchara todo el estadio. “El guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla”, vociferó, lo que generó una ovación por parte del público y el festejo de Miguel Borja y Kevin Castaño, quienes aparecieron en escena.

La confusión de Kevin Castaño y Miguel Borja

“Previo a la infracción, el jugador N° 4, que participa de la acción, está en fuera de juego. Decisión final, fuera de juego", concluyó, provocando la incredulidad de los presentes.

La confusión se generó porque al ir a revisar lo ocurrido, la primera impresión fue que era para analizar el posible penal y sancionarlo. Y por la forma de comunicarlo, que hizo furor en las redes sociales. Muchos usuarios lo calificaron como un “baiteo”. Pero la clave de la decisión del juez fue que lo llamaron a revisar si la entrada temeraria de Weverton merecía una tarjeta roja. Para Valenzuela, ameritó el acrílico amarillo y reanudó el juego con un tiro libre indirecto.

El elenco visitante se hizo fuerte en el Monumental, ya que a los 5 minutos Gustavo Gómez cabeceó solo tras un tiro de esquina y puso en ventaja al Verdao. A los 40 minutos, un gran movimiento y asistencia del argentino José López le permitió a Vitor Roque quedar solo ante Franco Armani y con un remate cruzado amplió las diferencias.

En la segunda mitad River Plate fue superior y mereció convertir. No pudo lograrlo con el trunco penal y a los 89 minutos Lucas Martínez Quarta consiguió el descuento con un remate desde afuera del área, que se desvió en un rival, pero la pelota terminó en la red. El tanto del defensor es clave de cara al encuentro de vuelta.

El conjunto de Núñez buscó el empate hasta el último minuto, pero se encontró con una férrea defensa liderada por el propio Gustavo Gómez, quien además de firmar su tanto fue una de las figuras de su equipo.

La revancha de esta llave será en una semana en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador se medirá en semifinales contra el vencedor de San Pablo y Liga Universitaria de Quito, que jugarán su primer encuentro este jueves desde las 19, en Ecuador.

Temas Relacionados

River PlatePalmeirasCopa Libertadoresdeportesespndeportes-argentina

Últimas Noticias

9 frases de Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5, áspera respuesta a un periodista y mensaje esperanzador

El Muñeco analizó lo que dejó la presentación del Millonario como local por el cruce de ida de los cuartos del certamen continental

9 frases de Gallardo tras

Cuándo se jugará la revancha entre River y Palmeiras y cómo se definirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores

El conjunto paulista se impuso por 2 a 1 en la ida en el Monumental

Cuándo se jugará la revancha

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5 de Gallardo, Paulo Díaz y el Flaco López, los elegidos

El Millonario cayó 2-1 en el Monumental, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper River” de Gallardo en el Monumental

El Millonario cayó ante el Verdao en Núñez por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó en el cierre con un tanto clave con vistas a la revancha del próximo miércoles en Brasil

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper

La llamativa reacción de Messi y De Paul cuando les informaron del gol de Racing ante Vélez en pleno calentamiento del Inter Miami

Ocurrió en la previa del duelo ante Seattle Sounders. Un fanático de la Academia sorprendió a los campeones del mundo con el dato del tanto de Maravilla Martínez

La llamativa reacción de Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes levantarán la toma en

Estudiantes levantarán la toma en el Nacional Buenos Aires luego de la votación en Diputados

El BCRA comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde llega su poder de fuego

El Senado debatirá una nueva propuesta para agravar las penas por delitos viales

Dos conductores alcoholizados protagonizaron un triple choque en Mendoza y una bebé de 11 meses resultó herida

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

INFOBAE AMÉRICA
David Gilmour revive la magia

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

Persecución en Venezuela: cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el régimen de Maduro

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW
La angustia de Marcos Ginocchio

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”