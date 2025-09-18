La gran polémica en River-Palmeiras: las razones detrás de la confusión del pedido de penal de Weverton a Montiel

El penal no cobrado a River Plate ante Palmeiras

Fue la gran polémica en el partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Se trató de la secuencia del penal del arquero Weverton a Gonzalo Montiel que reclamó el equipo local. Pese a que el árbitro Jesús Valenzuela Sáez reconoció la falta, no le otorgó el tiro desde los doce pasos a los dirigidos por Marcelo Gallardo por una posición adelantada previa a la jugada en cuestión. La forma de comunicarlo generó una confusión entre el público y los propios futbolistas. También el hecho de que hubiera un offside factual, que no requiere de la evaluación en pantalla. Pero, para entenderlo, hay que hacer un repaso completo.

En el segundo tiempo el elenco millonario buscó el empate luego de irse al descanso con un 0-2. El equipo local fue más y merecía al menos un tanto, que llegó luego gracias a un disparo de Martínez Quarta.

A los 79 minutos, el arquero brasileño Weverton fue con la rodilla levantada a disputar la pelota con Gonzalo Montiel, que recibió el impacto y terminó en el piso. Todos los jugadores de River Plate reclamaron penal y el referí recibió el llamado del VAR.

La autoridad analizó la jugada mediante el monitor y, cuando regresó al campo, resultó rodeado por jugadores de ambos elencos. Pidió espacio y comenzó a hablar por el micrófono, para que lo escuchara todo el estadio. “El guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla”, vociferó, lo que generó una ovación por parte del público y el festejo de Miguel Borja y Kevin Castaño, quienes aparecieron en escena.

La confusión de Kevin Castaño y Miguel Borja

“Previo a la infracción, el jugador N° 4, que participa de la acción, está en fuera de juego. Decisión final, fuera de juego", concluyó, provocando la incredulidad de los presentes.

La confusión se generó porque al ir a revisar lo ocurrido, la primera impresión fue que era para analizar el posible penal y sancionarlo. Y por la forma de comunicarlo, que hizo furor en las redes sociales. Muchos usuarios lo calificaron como un “baiteo”. Pero la clave de la decisión del juez fue que lo llamaron a revisar si la entrada temeraria de Weverton merecía una tarjeta roja. Para Valenzuela, ameritó el acrílico amarillo y reanudó el juego con un tiro libre indirecto.

El elenco visitante se hizo fuerte en el Monumental, ya que a los 5 minutos Gustavo Gómez cabeceó solo tras un tiro de esquina y puso en ventaja al Verdao. A los 40 minutos, un gran movimiento y asistencia del argentino José López le permitió a Vitor Roque quedar solo ante Franco Armani y con un remate cruzado amplió las diferencias.

En la segunda mitad River Plate fue superior y mereció convertir. No pudo lograrlo con el trunco penal y a los 89 minutos Lucas Martínez Quarta consiguió el descuento con un remate desde afuera del área, que se desvió en un rival, pero la pelota terminó en la red. El tanto del defensor es clave de cara al encuentro de vuelta.

El conjunto de Núñez buscó el empate hasta el último minuto, pero se encontró con una férrea defensa liderada por el propio Gustavo Gómez, quien además de firmar su tanto fue una de las figuras de su equipo.

La revancha de esta llave será en una semana en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador se medirá en semifinales contra el vencedor de San Pablo y Liga Universitaria de Quito, que jugarán su primer encuentro este jueves desde las 19, en Ecuador.