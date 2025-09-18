Deportes

Final 8 de Copa Davis: cuándo debutaría Argentina ante Alemania en Bolonia

La ITF no hizo oficial la programación de los partidos, pero ya se saben algunos detalles del match entre europeos y sudamericanos. La pista que devela el día

Guardar
Argentina ya conoce qué día
Argentina ya conoce qué día debutará ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Después del sorteo del Final 8 de la Copa Davis, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) no hizo oficial la programación de los partidos, pero ya se sabe cuándo jugará Argentina por los cuartos. La Ensaladera de Plata encontrará a su nuevo dueño en el Super Tennis Arena de Bolonia, Italia, donde el anfitrión defenderá el título obtenido en la edición pasada en Mallorca.

Sin embargo, un dato importante permite establecer la fecha en la que debutará el combinado albiceleste. La expectativa que despertó una nueva oportunidad de que el equipo nacional compita con chances de conseguir el segundo trofeo en su historia, llevó a rápidas consultas una vez realizado el sorteo en la Piazza Maggiore de la ciudad italiana.

Las consultas por diferentes tipos de mensajería virtual, así como otras de forma telefónica y personal no dieron resultado, pero un detalle sirvió para calmar la ansiedad de los organizadores locales y fue utilizada como pista necesaria, no sólo para develar cuándo debutará Argentina, sino todo el orden de juego de la semana.

En la segunda jornada de competencia, el combinado local hará su debut el miércoles 19 de noviembre enfrentando a la sorpresa de estas Finales y en los papeles el conjunto más débil, Austria.

De esta manera, en la única jornada doble del certamen, los dirigidos por Javier Frana enfrentarán a Alemania el jueves 20 de noviembre, sin tener aún la confirmación de si será antes o después del match entre República y España, la otra eliminatoria de la jornada.

El viernes y el sábado serán días de semifinales, en donde también podría participar la Selección Argentina en la segunda de esas jornadas, ante el equipo que resulte vencedor del duro partido entre checos e ibéricos. España no contó ni con Carlos Alcaraz ni con Davidovich Fokina ni Marcel Granollers, por lo que el capitán David Ferrer deberá tener al menos dos de ellos si pretende aumentar las posibilidades de victoria ante un conjunto tan sólido como el que le tocó en el sorteo.

Todavía no se han puesto a la venta las entradas individuales por partido, por la falta de información de la Federación Internacional de Tenis, a excepción de las del match debut de Italia. Con todos estos datos, la competencia arrancaría con los partidos de la parte alta de la llave de las Finales y extendería su programación de la siguiente manera, a la espera de que ITF la confirme haciéndola oficial:

  • Martes 18: Francia vs Bélgica (partido 1)
  • Miércoles 19: Italia vs Austria (partido 2)
  • Jueves 20 (sin orden aún): Argentina vs Alemania (partido 3 o 4) y República Cheva vs España (partido 3 o 4)
  • Viernes 21: Semifinal Partido 1 vs Partido 2
  • Sábado 22: Semifinal Partido 3 vs Partido 4
  • Domingo 23: Final de Copa Davis

Los conducidos por Javier Frana obtuvieron su pasaje a Bolonia después de imponerse en los Qualifiers disputados la semana pasada ante Países Bajos. El triunfo por 3-0 en Groningen ante los locales significó la segunda clasificación al Final 8 consecutiva.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisSelección Argentina de TenisAlemaniaBoloniadeportes-argentina

Últimas Noticias

9 frases de Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5, áspera respuesta a un periodista y mensaje esperanzador

El Muñeco analizó lo que dejó la presentación del Millonario como local por el cruce de ida de los cuartos del certamen continental

9 frases de Gallardo tras

La gran polémica en River-Palmeiras: las razones detrás de la confusión del pedido de penal de Weverton a Montiel

Con el duelo 2-0 para la visita, el arquero le aplicó un rodillazo al defensor, que estaba fuera de juego. Por qué el árbitro Jesús Valenzuela fue convocado a revisar y el “baiteo” en la comunicación

La gran polémica en River-Palmeiras:

Cuándo se jugará la revancha entre River y Palmeiras y cómo se definirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores

El conjunto paulista se impuso por 2 a 1 en la ida en el Monumental

Cuándo se jugará la revancha

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5 de Gallardo, Paulo Díaz y el Flaco López, los elegidos

El Millonario cayó 2-1 en el Monumental, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper River” de Gallardo en el Monumental

El Millonario cayó ante el Verdao en Núñez por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó en el cierre con un tanto clave con vistas a la revancha del próximo miércoles en Brasil

Palmeiras derrotó 2-1 al “Súper
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes levantarán la toma en

Estudiantes levantarán la toma en el Nacional Buenos Aires luego de la votación en Diputados

El BCRA comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde llega su poder de fuego

El Senado debatirá una nueva propuesta para agravar las penas por delitos viales

Dos conductores alcoholizados protagonizaron un triple choque en Mendoza y una bebé de 11 meses resultó herida

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

INFOBAE AMÉRICA
David Gilmour revive la magia

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

Persecución en Venezuela: cerca de 90 presos políticos extranjeros continúan secuestrados por el régimen de Maduro

La Cámara de Diputados de Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW
La angustia de Marcos Ginocchio

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”