Final 8 de Copa Davis: cuándo debutaría Argentina ante Alemania en Bolonia

Argentina ya conoce qué día debutará ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Después del sorteo del Final 8 de la Copa Davis, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) no hizo oficial la programación de los partidos, pero ya se sabe cuándo jugará Argentina por los cuartos. La Ensaladera de Plata encontrará a su nuevo dueño en el Super Tennis Arena de Bolonia, Italia, donde el anfitrión defenderá el título obtenido en la edición pasada en Mallorca.

Sin embargo, un dato importante permite establecer la fecha en la que debutará el combinado albiceleste. La expectativa que despertó una nueva oportunidad de que el equipo nacional compita con chances de conseguir el segundo trofeo en su historia, llevó a rápidas consultas una vez realizado el sorteo en la Piazza Maggiore de la ciudad italiana.

Las consultas por diferentes tipos de mensajería virtual, así como otras de forma telefónica y personal no dieron resultado, pero un detalle sirvió para calmar la ansiedad de los organizadores locales y fue utilizada como pista necesaria, no sólo para develar cuándo debutará Argentina, sino todo el orden de juego de la semana.

En la segunda jornada de competencia, el combinado local hará su debut el miércoles 19 de noviembre enfrentando a la sorpresa de estas Finales y en los papeles el conjunto más débil, Austria.

De esta manera, en la única jornada doble del certamen, los dirigidos por Javier Frana enfrentarán a Alemania el jueves 20 de noviembre, sin tener aún la confirmación de si será antes o después del match entre República y España, la otra eliminatoria de la jornada.

El viernes y el sábado serán días de semifinales, en donde también podría participar la Selección Argentina en la segunda de esas jornadas, ante el equipo que resulte vencedor del duro partido entre checos e ibéricos. España no contó ni con Carlos Alcaraz ni con Davidovich Fokina ni Marcel Granollers, por lo que el capitán David Ferrer deberá tener al menos dos de ellos si pretende aumentar las posibilidades de victoria ante un conjunto tan sólido como el que le tocó en el sorteo.

Todavía no se han puesto a la venta las entradas individuales por partido, por la falta de información de la Federación Internacional de Tenis, a excepción de las del match debut de Italia. Con todos estos datos, la competencia arrancaría con los partidos de la parte alta de la llave de las Finales y extendería su programación de la siguiente manera, a la espera de que ITF la confirme haciéndola oficial:

Martes 18: Francia vs Bélgica (partido 1)

Miércoles 19: Italia vs Austria (partido 2)

Jueves 20 (sin orden aún): Argentina vs Alemania (partido 3 o 4) y República Cheva vs España (partido 3 o 4)

Viernes 21: Semifinal Partido 1 vs Partido 2

Sábado 22: Semifinal Partido 3 vs Partido 4

Domingo 23: Final de Copa Davis

Los conducidos por Javier Frana obtuvieron su pasaje a Bolonia después de imponerse en los Qualifiers disputados la semana pasada ante Países Bajos. El triunfo por 3-0 en Groningen ante los locales significó la segunda clasificación al Final 8 consecutiva.