Con el envión de la Copa Davis, Tomás Etcheverry se impuso en su debut en el ATP de Hangzhou

El platense derrotó en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4. Juan Manuel Cerúndolo perdió en la primera ronda de Chengdu

Tras ser pieza clave en la clasificación de la Selección Argentina de Tenis YPF al Final 8 de la Copa Davis —con la victoria 3-1 frente a Países Bajos en Groningen—, Tomás Etcheverry retomó su camino en el circuito ATP Tour con una actuación convincente. En su debut en el torneo de Hangzhou, China, el platense, ubicado en el puesto 63° del ranking mundial, superó este jueves al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4, asegurando su lugar en la próxima instancia.

En su estreno sobre el cemento asiático, el número 63 del mundo arrancó con paso firme al superar al europeo. El Retu tomó rápido el control del juego y, tras colocarse 5-0 en el primer set, cerró la manga por 6-2 pese a haber cedido en una ocasión su servicio.

El segundo parcial fue más equilibrado: el bosnio ajustó sus tiros y mantuvo la paridad hasta el tramo final. Sin embargo, el argentino no dejó pasar la oportunidad y, en el décimo game, concretó su tercer match point con el saque de su rival para sellar la victoria por 6-4 y meterse en los octavos de final.

Con la mirada puesta en cerrar la temporada dentro de los puestos de privilegio del ranking mundial, Etcheverry decidió reestructurar su equipo de trabajo. Tras ocho meses de vínculo, el tenista argentino puso fin a su relación con Horacio De la Peña y encarará esta nueva etapa bajo la conducción de Kevin Konfederak. Además, contará de forma esporádica con el apoyo de Walter Grinovero, quien lo acompañará en determinados torneos del calendario.

Tras el triunfo ante Dzumhur, sostuvo: “Creo que he jugado a un gran nivel. Me siento muy orgulloso de lo que he hecho sobre la cancha. Estoy muy feliz por haber vuelto a China, me encanta estar acá. Tengo muchos seguidores y han venido hoy a apoyarme. Estoy deseando jugar la siguiente ronda, espero que todos vuelvan para alentarme”.

Con tres finales en su carrera en el circuito ATP y sin títulos aún, el certamen de Hangzhou se presenta como una gran oportunidad para el argentino, quien es uno de los jugadores favoritos del público local. Con un cuadro favorable, Etcheverry sabe que tiene una posibilidad real de dar el gran salto y conquistar su primer trofeo.

A pesar de la euforia, el Retu mantuvo la calma al hablar de sus próximos pasos, aunque sin dejar de lado la ambición. “Tengo que ir partido a partido, pero quiero ganar este torneo. Me encanta venir aquí y he venido a por el título”, afirmó, dejando clara su intención de ir por todo en Hangzhou.

En la próxima fase el albiceleste se medirá con el vencedor del duelo entre su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43°) o el australiano Rinky Hijikata (111°). El encuentro se diputará en la madrugada del viernes de Argentina, no antes de las 00:30.

Juan Manuel Cerúndolo (72°), no logró prolongar su buen momento en el circuito. El argentino, que el pasado domingo se consagró campeón en el Challenger de Guangzhou, cayó en su estreno en el ATP 250 de Chengdu.

El hermano menor de los Cerúndolo no pudo con el italiano Lorenzo Sonego (44°), quien se impuso con parciales de 4-6, 6-3 y 6-1. A pesar de haber ganado el primer set, el tenista de 23 años cedió el control del encuentro y se despidió rápidamente del torneo.

Mientras que por un problema de salud, Sebastián Báez (41°), también en el torneo de Chengdu, se retiró antes de su debut.

