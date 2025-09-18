Argentina está al frente 2-1 ante Francia por el pase a los octavos de final del Mundial de vóley

Argentina busca la clasificación a los octavos de final (@Voley_FeVA)

Luego de los triunfos ante Finlandia y Corea del Sur, la selección agentina tendrá una doble chance de clasificar a los octavos de final del Mundial de vóley en el cierre del Grupo C ante Francia, el último campeón olímpico. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se puede ver por DSports. El equipo nacional está al frente 2-1 con parciales de 28-26, 25-23 y 20-25.

El equipo de Marcelo Méndez comenzó con una gran producción en el certamen y buscará dar el golpe para acceder a los octavos de final como líder de su zona. ¿Qué necesita para clasificar entre los mejores 16? En caso de ganar, avanzará como líder de su zona. Si pierde por 3-2 ante los galos habrá un triple empate entre argentinos, franceses y Finlandia, que en la madrugada superó 3-1 a Corea del Sur para ver quién avanza. El criterio para ver qué selecciones sacaran pasaje a la ronda de 16 será el siguiente: 1) partidos ganados, 2) puntos en la zona, 3) coeficiente de sets y 4) coeficientes de tantos.

El primer set fue muy parejo, como era de esperarse. Pero el conjunto nacional lo definió de mejor manera de la mano de Luciano Palonsky, gracias a un ataque que pegó en el bloqueó francés. Él, junto a Vicentín, fueron los máximos anotadores del parcial con 6 puntos. También fue importante Agustin Loser (4).

La segunda manga volvió a mostrar una paridad similar a la del inicio del juego. Pero a diferencia, Argentina logró sacar dos puntos de ventaja en la etapa final del set y se aprovechó del gran partido de los puntas argentinos (Palonsky y Vicentín) para quedarse con un 25-23 que lo pone 2-0 al frente del encuentro.

El equipo de Marcelo Méndez mostró un gran nivel en los primeros dos sets (VolleyballWorld)

Ya en el tercer set, Francia mejoró en el ataque y mostró superioridad (17 puntos contra 12) para descontar en el marcador gracias a un 25-20 para los europeos.

En caso de lograr el objetivo, el equipo nacional afrontará el duelo de octavos de final ante un rival del Grupo F (Bélgica, Italia, Ucrania o Argelia). Como los belgas ganaron en sus tres presentaciones, acabaron como primeros de la zona. Se espera que los italianos acaben en el 2° puesto, pero para eso, deberán vencer hoy a los ucranianos.

La presente edición del certamen introdujo una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

En territorio asiático ya quedaron conformados cuatro cruces de la fase de los 16 mejores, dado que Polonia jugará ante Canadá y Turquía se presentará frente a Países Bajos (ambos el 20 de septiembre); mientras que Estados Unidos se medirá con Eslovenia y Portugal chocará con Bulgaria (pautados para el 22 de septiembre)

En cuanto a la conformación del plantel criollo, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció este viernes la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.

Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA. El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tiene como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.

El recorrido de la Albiceleste en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y desafíos persistentes. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro, ya que representó un punto de inflexión en la proyección del equipo y en el desarrollo del vóley en el país. En aquella edición, el equipo dirigido por el coreano Young Wan Sohn y liderado por Daniel Castellani desató un entusiasmo inédito en el estadio de Newell’s en Rosario y luego en el Luna Park de Buenos Aires, donde la afición acompañó masivamente durante los primeros partidos.

En el siglo XXI, el desempeño argentino en los mundiales ha estado lejos de los primeros planos. Entre Argentina 2002 y Polonia-Eslovenia 2022, el elenco nacional no logró ubicarse entre los ocho mejores equipos. En la última edición, finalizó en el octavo puesto, mientras que en Italia y Bulgaria 2018 ocupó el decimoquinto lugar.

El equipo de Marcelo Méndez ganó sus primeros dos partidos del Mundial (@Voley_FeVA)

FASE DE GRUPOS

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

*Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente instancia

Octavos de Final: Del 20 al 23 de septiembre

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre

EL PLANTEL ARGENTINO

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel

LÍBERO: Santiago Danani

LOS ANTECEDENTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE VÓLEY

Brasil 1960: Puesto 11

Italia 1978: Puesto 22

Argentina 1982: Puesto 3 (Medalla de Bronce)

Francia 1986: Puesto 7

Brasil 1990: Puesto 6

Grecia 1994: Puesto 13

Japón 1998: Puesto 11

Argentina 2002: Puesto 6

Japón 2006: Puesto 13

Italia 2010: Puesto 9

Polonia 2014: Puesto 11

Italia y Bulgaria 2018: Puesto 15

Polonia y Eslovenia 2022: Puesto 8