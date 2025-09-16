Argentina ganó su segundo partido en el Mundial de vóley, pero no se aseguró la clasificación: qué necesita para avanzar a octavos de final

Argentina le ganó a Coreal del Sur en el Mundial de vóley

La selección argentina venció 3-1 a Corea del Sur (25-22, 23-25, 25-21 y 25-18) en el Mundial de vóley en Filipinas y sumó su segundo triunfo en el certamen tras vencer en el debut a Finlandia (3-2). El equipo que dirige Marcelo Méndez se jugará su clasificación a los octavos de final del certamen el próximo jueves ante Francia desde las 7 de la mañana (hora argentina).

Gracias a la victoria ante los asiáticos, Argentina quedó como líder del Grupo C con 5 puntos producto de dos triunfos. En cuanto al coeficiente de sets, suma 2.0 (ganó 6 y perdió 3). El sorpresivo triunfo de Finlandia ante los franceses (3-2) estiró la definición de la zona a la última jornada, ya que los nórdicos suman 3 unidades, una menos que Francia (4).

En la última fecha de la zona, además del cruce entre argentinos y franceses, Finlandia jugará ante Corea. ¿Qué necesita la Albiceleste para seguir en carrera? Una victoria ante los galos lo clasificará como líder del grupo. En el caso de perder, habrá que ver cuál será el resultado. El criterio para ver qué selecciones sacaran pasaje a la ronda de 16 será el siguiente: 1) partidos ganados, 2) puntos en la zona, 3) coeficiente de sets y 4) coeficientes de tantos.

En caso de avanzar a los octavos de final jugará el próximo domingo 21. El cruce, ya sea primera o segunda de su zona, será ante los equipos del Grupo F que tiene como candidatos a pasar de fase a Italia y Bélgica.

El desarrollo del partido mostró a Argentina alternando momentos de dominio y resistencia frente a un conjunto coreano que supo complicar con su servicio y regularidad. En el primer set, la Selección tomó ventaja inicial con los aportes de Kukartsev, alcanzando el 10-7, pero Corea respondió y logró revertir el marcador hasta el 19-17. La reacción argentina llegó con una rotación clave de De Cecco, quien, desde el saque, facilitó la remontada hasta el 20-19. Dos errores del rival y un ace de Loser permitieron cerrar el parcial en 25-22.

El segundo set mantuvo la intensidad, con Argentina destacándose en bloqueo y saque, y un mayor protagonismo de Vicentin para adelantarse 8-5. Sin embargo, el equipo coreano volvió a mostrar solidez, igualando y superando a los sudamericanos 10-9 gracias a su servicio y regularidad. El tramo final fue punto a punto, pero Corea capitalizó su bloqueo y un error argentino para igualar el partido con un 25-23.

Kukartsev fue el máximo anotador con 21 puntos (@Voley_FeVA)

En el tercer parcial, la paridad se mantuvo hasta el 12-12, con Kukartsev sumando para la Selección. Un pasaje defensivo destacado de Corea fue contrarrestado por una ofensiva de Loser y un ace de De Cecco, que permitieron a Argentina despegarse 17-14. A pesar de una reacción rival, la regularidad albiceleste se impuso y el set se cerró 25-21 tras un ataque de Vicentin.

El cuarto set fue el mejor de Argentina en el partido. Gallego sobresalió en el bloqueo para el 8-6, y los aces de Kukartsev y Vicentin ampliaron la diferencia a 16-12. Finalmente, un ataque de Loser selló el 25-18 definitivo, asegurando la victoria.

En cuanto a los rendimientos individuales, Kukartsev fue el máximo anotador con 21 puntos, seguido por Vicentin con 20, Loser con 12, Palonsky con 11 y Gallego con 7. De Cecco aportó 4 puntos y Zerba, ingresando desde el banco, sumó 2. El equipo titular se completó con Danani como líbero, mientras que Martínez también tuvo minutos en cancha.

La presente edición del certamen introduce una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

El equipo de Marcelo Méndez mantiene su invicto en el Mundial de vóley (@Voley_FeVA)

En cuanto a la conformación del plantel, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció este viernes la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.

Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA.

El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tendrá como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.

El recorrido de la Albiceleste en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y desafíos persistentes. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro, ya que representó un punto de inflexión en la proyección del equipo y en el desarrollo del vóley en el país. En aquella edición, el equipo dirigido por el coreano Young Wan Sohn y liderado por Daniel Castellani desató un entusiasmo inédito en el estadio de Newell’s en Rosario y luego en el Luna Park de Buenos Aires, donde la afición acompañó masivamente durante los primeros partidos.

En el siglo XXI, el desempeño argentino en los mundiales ha estado lejos de los primeros planos. Entre Argentina 2002 y Polonia-Eslovenia 2022, el elenco nacional no logró ubicarse entre los ocho mejores equipos. En la última edición, finalizó en el octavo puesto, mientras que en Italia y Bulgaria 2018 ocupó el decimoquinto lugar.

EL PLANTEL ARGENTINO

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel*

LÍBERO: Santiago Danani

*Fue desafectado, pero seguirá con el grupo.

FASE DE GRUPOS

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

*Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente instancia

Octavos de Final: Del 20 al 23 de septiembre

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre

LOS ANTECEDENTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE VÓLEY

Brasil 1960: Puesto 11

Italia 1978: Puesto 22

Argentina 1982: Puesto 3 (Medalla de Bronce)

Francia 1986: Puesto 7

Brasil 1990: Puesto 6

Grecia 1994: Puesto 13

Japón 1998: Puesto 11

Argentina 2002: Puesto 6

Japón 2006: Puesto 13

Italia 2010: Puesto 9

Polonia 2014: Puesto 11

Italia y Bulgaria 2018: Puesto 15

Polonia y Eslovenia 2022: Puesto 8