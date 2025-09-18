Argentina dio a conocer la lista para el Mundial Sub 20: sin Echeverri y Mastantuono, pero con varias figuras de Europa

La Selección de Diego Placente buscará la gloria en Chile

En medio de una serie de ausencias notables y negociaciones de último momento con clubes europeos, la selección argentina Sub 20 ya tiene el plantel confirmado con el que disputará el Mundial de Chile 2025. A menos de dos semanas del debut ante Cuba en Valparaíso, el entrenador Diego Placente y su cuerpo técnico dieron a conocer los 21 convocados luego de un trabajo contra reloj para definir la lista definitiva, en un contexto marcado por la negativa de varias instituciones a ceder a sus jóvenes talentos.

La imposibilidad de contar con figuras que militan en el fútbol europeo condicionó la planificación de la Albiceleste. Entre las bajas más significativas se encuentra Franco Mastantuono, quien no recibió el permiso del Real Madrid. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, había anticipado de manera tajante Xabi Alonso, el entrenador del club español.

A la ausencia de Mastantuono se sumó la de Claudio Echeverri, quien tampoco fue autorizado por el Bayer Leverkusen. “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, explicó el director deportivo del club alemán, Simon Rolfes, en referencia al vínculo contractual del futbolista con el Manchester City.

La situación se repitió con Aaron Anselmino, del Borussia Dortmund, quien se encuentra lesionado y es considerado una pieza clave para su equipo; y Valentín Carboni, que pese a las gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino, no tuvo el visto bueno de parte del Genoa.

El caso de Tomás Pérez ilustró la complejidad de las gestiones. El mediocampista del Porto había recibido inicialmente el visto bueno para integrarse a la concentración en Ezeiza, pero una lesión de un compañero en el club portugués obligó a frenar su viaje cuando ya se encontraba en Madrid, a punto de embarcar rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, pese a que se dudaba de su presencia, integra la lista definitiva.

La presencia de otros futbolistas que se desempeñan en el exterior mantienen la esperanza del combinado argentino en la cita mundialista. Como los casos del lateral izquierdo Julio Soler del Bournemouth, Alejo Sarco del Bayer Leverkusen, Gianluca Prestianni del Benfica y Mateo Silvetti del Inter Miami.

Diego Placente, entrenador de la Selección Sub 20, confirmó a los convocados que disputarán el Mundial de la categoría en Chile

La base del plantel argentino se compone mayoritariamente de jugadores que actúan en el fútbol local. Entre los arqueros, Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) ya se vienen entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. En la defensa, aparecen los nombres de Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). El mediocampo y el ataque se destacan las presencias de Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Este último caso advirtió que la situación de los jugadores que militan en clubes argentinos tampoco estuvo exenta de incertidumbre, ya que Maher Carrizo participó recientemente en instancias decisivas de la Copa Libertadores, pero igualmente su presencia en el Mundial está asegurada.

El calendario del torneo establece que Argentina debutará el 28 de septiembre frente a Cuba en Valparaíso, para luego enfrentar a Australia el 1 de octubre y a Italia el 4 de octubre, todos en la misma sede. El sorteo ubicó a la selección en el Grupo D, junto a los mencionados rivales. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, instancia a partir de la cual se disputarán eliminatorias directas y un partido por el tercer puesto.

El plantel continúa su preparación en el predio de Ezeiza. Este viernes volverán a entrenarse en turno vespertino, mientras que el sábado a partir de las 10:30 habrá ensayo formal de fútbol ante la reserva de Racing Club.

LOS 21 CONVOCADOS POR ARGENTINA PARA EL MUNDIAL SUB 20:

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).