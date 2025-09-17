Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina enfrentará a Alemania y definió su posible camino al título

Tras superar a Países Bajos, Argentina se medirá contra Alemania (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Esta mañana en la Piazza Maggiore de Bolonia, el sorteo del Final 8 de la Copa Davis 2025 definió el futuro de los ocho mejores seleccionados de tenis. En ese escenario, la organización determinó que Argentina enfrentará a Alemania en cuartos de final, en la edición que tendrá lugar del 18 al 23 de noviembre, con la selección albiceleste como única representante no europea entre los clasificados. Este cruce coloca a Argentina frente al segundo preclasificado..

El sorteo incluyó una particularidad inédita: antes de determinar los cruces, la Argentina compartía el mismo puesto en el ranking de naciones que República Checa (ambos igualados en el octavo lugar, con 412 puntos y 13 series disputadas dentro del período de clasificación actual), situación que llevó a definir por azar cuál de las dos sería preclasificada. La fortuna favoreció al equipo europeo, que terminó emparejado contra España, mientras que la albiceleste quedó finalmente ubicada en el segmento más exigente del cuadro.

El resto de los emparejamientos determinó que el anfitrión y bicampeón defensor, Italia, se cruzará con Austria. Por su parte, Francia se medirá con Bélgica y República Checa completará el cuadro frente a España. Estos partidos, al igual que el cruce entre argentinos y alemanes, se disputarán bajo el formato al mejor de tres encuentros: dos singles y un dobles.

La jornada del sorteo tuvo como marco una puesta al aire libre frente a la imponente arquitectura medieval de Bolonia. El evento fue encabezado por el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, y por el ministro de Deportes local, Andrea Abodi. El proceso quedó sellado cuando el director del torneo, Feliciano López, extrajo la bola que decidiría la preclasificación entre Argentina y República Checa, sentencia que marcó el recorrido final de los próximos rivales.

En representación de Sudamérica, Argentina se presenta tras superar el pasado fin de semana a Países Bajos en Groningen, con un marcador de 3-1 que significó el acceso a la fase decisiva de la competencia. Los triunfos en territorio neerlandés vinieron de la mano de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en individuales, mientras que la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni sumó el tercer punto en dobles. El equipo dirigido por Guillermo Coria selló así su presencia en una etapa exclusiva reservada a seleccionados de alta performance.

El escenario en Bolonia ofrecerá además la posibilidad de disputar, en caso de avanzar, una semifinal contra el vencedor de la llave entre España y República Checa. A este contexto se suma el hecho de que la albiceleste, única no europea en competencia, buscará recuperar presencia en las etapas finales después de asegurarse la Ensaladera de Plata en 2016, la única de su historia.

En cuanto al rival de cuartos de final, Alemania ostenta el tercer puesto del ranking mundial, aunque parte como segunda preclasificada por la ausencia de Australia en este Final 8. El equipo germano alcanzó la clasificación tras superar con autoridad a Japón en condición de visitante por 4-0, en una serie que se disputó sobre superficie dura y bajo techo en el complejo de Ariake. La formación titular no incluyó a su principal figura, Alexander Zverev, tercer mejor jugador del mundo y ausente de la Copa Davis desde 2023.

En la reciente serie de clasificación, Alemania alineó en singles a Jan-Lennard Struff, actual 97° del ranking ATP y con pasado en el puesto 21, y a Yannick Hanfmann, quien fue 45° en 2023 y ocupa el lugar 134° en la actualidad. Struff y Hanfmann consiguieron los puntos necesarios, mientras que el dobles integró a Tim Puetz (13°) y Kevin Krawietz (12°), una de las duplas con mayor experiencia y logros en el circuito, acumulando 11 y 12 torneos ganados respectivamente.

La temporada de Alemania en Copa Davis incluyó además un paso sorpresivo a semifinales en 2024, con victoria ante la España local de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, antes de sucumbir contra Países Bajos, reciente adversario argentino. La campaña de este año comenzó con triunfo ante Israel por 3-1 en febrero, pero el equipo no ha contado ni con Zverev ni con el segundo singlista, Daniel Altmaier (49°), ausentes desde la edición anterior por distintas razones.

EL CUADRO DEL FINAL 8 DE LA COPA DAVIS: