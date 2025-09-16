Deportes

River es el mejor equipo argentino en el ranking mundial de clubes: el sorprendente lugar de Boca

En el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), el Millonario fue considerado entre los mejores 30 equipos del planeta. Los otros cinco representantes albicelestes en el top 100

El nuevo ranking mundial de clubes publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) ha dejado a Boca Juniors afuera del top 100 global del 2025. La entidad internacional también marginó al Xeneize del Top 20 sudamericano, tras un descenso de 22 posiciones que lo ubica en el puesto 134. Este retroceso, que iguala en puntaje al FK Borac Banja Luka de Bosnia y Herzegovina, responde a una temporada sin títulos, la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y la ausencia en la fase de grupos de la presente Libertadores.

En el panorama nacional, River Plate se mantiene como el club argentino mejor posicionado, ocupando el lugar 29 del ranking, aunque esto representa una caída de ocho puestos respecto a la edición anterior.

Además, Racing aparece como el segundo argentino más destacado, en la posición 35. El listado de la IFFHS incluye a 27 equipos de la Liga Profesional, quedando fuera únicamente Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín de los equipos que militan en la Primera División.

El ranking, que evalúa el desempeño de los clubes entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, vuelve a estar dominado por las grandes potencias de Europa. El París Saint-Germain, reciente campeón de la Champions League, se alza con el primer puesto, desplazando al Real Madrid al segundo lugar.

La presencia del Millonario y la Academia en posiciones destacadas reafirma el peso internacional del fútbol argentino, mientras que la abrupta caída de Boca lo aleja de los principales focos del fútbol mundial según la última evaluación de la institución encargada al análisis estadístico del deporte más popular del planeta.

Lo llamativo es que Central Córdoba de Santiago del Estero (55) es considerado el tercer equipo nacional, seguido de Vélez (68), Huracán (86), Lanús (94) e Independiente (111).

El único representante sudamericano dentro del Top 10 del escalafón mundial es el Flamengo, que se quedó con el octavo puesto, por detrás del PSG, el Real Madrid, el Chelsea (flamante campeón del Mundial de Clubes), Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. El Arsenal de Inglaterra y el Atlético de Madrid completan la nómina de los diez mejores.

Los equipos argentinos ubicados dentro de los 500 mejores del mundo

River (29°)

Racing (35°)

Central Córdoba (55°)

Vélez (68°)

Huracán (86°)

Lanús (94°)

Independiente (111°)

Estudiantes de La Plata (111°)

Boca (134°)

Godoy Cruz (158°)

San Lorenzo (197°)

Defensa y Justicia (202°)

Platense (215°)

Rosario Central (231°)

Talleres (240°)

Argentinos Juniors (255°)

Independiente Rivadavia (267°)

Deportivo Riestra (274°)

Tigre (285°)

Barracas Central (285°)

Unión (328°)

Atlético Tucumán (328°)

Belgrano (380°)

Gimnasia de La Plata (414°)

Newell’s (452°)

Instituto (469°)

Banfield (494°)

Los mejores 28 equipos del mundo

1 Paris Saint-Germain FC (543)

2 Real Madrid (494)

3 Chelsea (483)

4 Inter de Milán (460)

5 Barcelona (425)

6 Bayern Múnich (417)

7 BV Borussia Dortmund (369)

8 Flamengo (364)

9 Arsenal (359)

10 Atlético de Madrid (349)

11 Liverpool (343)

12 Benfica (341)

13 Palmeiras (327)

14 Aston Villa (323)

15 Botafogo (319)

16 Juventus (315)

17 Manchester City (314)

18 Brujas (306)

19 Athletic de Bilbao (290)

20 Fluminense (282)

20 Lazio (282)

22 Manchester United (277)

23 Bayer Leverkusen (275)

24 AS Roma (268)

25 AC Milan (267)

26 Atalanta (266)

26 Tottenham Hotspur (266)

28 Eintracht Frankfurt (263)

