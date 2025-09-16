Explosivas declaraciones del presidente de Chacarita contra el plantel: “Ahora me van a conocer malo”

Di Pierro apuntó contra el plantel de Chacarita: “El ADN del club no es para cagones”

Chacarita estuvo puntero varias fechas en la Primera Nacional, pero tras una mala racha de resultados quedó al límite de no alcanzar siquiera la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera. A falta de tres fechas para el final, el presidente Néstor Di Pierro se convirtió en el protagonista del día con sus inéditas declaraciones: lanzó munición pesada contra el plantel, con exabruptos que generaron mucho ruido en el club y también puertas afuera.

En diálogo con el programa No veo la hora (DSports Radio), Di Pierro cuestionó: “Los jugadores deben tener uno de los mejores lugares para entrenar, tienen los salarios al día, van a los mejores hoteles, concentramos de local y visitante, tienen premio por partido ganado y empatado. ¿Qué más tengo que decirles? Tienen todos los elementos necesarios, psicólogos y nutricionistas. La dirigencia y la gente hace mucho esfuerzo y no nos devolvieron absolutamente nada. Me duele que la gente se vaya llorando como lo hizo el domingo. Hace ocho o nueve partidos que venimos así. Antes el problema era el técnico porque no tenía diálogo con los jugadores, ¿ahora cuál es el problema?”.

De forma vehemente, el mandatario funebrero también mencionó: “Los jugadores son empleados del club, no los dueños, eh. No nos equivoquemos. El ADN de Chacarita no es para cagones. Antes, cuando venían a jugar a San Martín, sabían que la iban a pasar mal futbolísticamente. Chacarita hacía sentir la localía. ¿A usted le parece que un equipo que juega con 15 mil personas que alientan todo el partido no merece que deje la vida? Podés ganar, empatar o perder, pero no podés regalar la actitud y la dignidad”.

Y arremetió: “Que vayan a ver al psicólogo. Hace ocho partidos que le pusimos uno para ver qué les pasaba. Les vamos a tener que contratar un instituto psiquiátrico para ver cómo es la cosa. Todos tenemos problemas en la vida particular, no solo los jugadores. Hace ocho o diez partidos que tienen psicólogo, ¿cuál es el problema? Parece que fueran dioses los jugadores. Somos demasiado buenos los dirigentes, damos muchos mimos. A veces hay que ser más duros. Los jugadores pasan, pero la institución queda. Yo voy a pasar, pero la camiseta de Chacarita no se mancha con nada”.

El pope de la entidad de San Martín aseguró tener excelente relación con algunos jugadores y que sus críticas no fueron dirigidas hacia todos. De hecho, reveló que algunos futbolistas le escribieron mensajes hoy admitiendo que tenía razón. “Estoy convencido que algunos jugadores resignaron plata para jugar en Chacarita y ascender. Pero para ascender hay que jugar, poner garra, corazón y actitud. ¿Es culpa de la CD que estemos octavos? Yo goles no hago, eh. ¿Cuándo van a hacer autocrítica? Podés tener un mal día o un mal partido, pero no podés jugar diez partidos sin tener actitud”.

Al ser consultado por un posible careo con el plantel, Di Pierro contestó: “Si me viene a encarar algún jugador, lo miraré a la cara, a los ojos y le diré que yo también estoy molesto como los hinchas porque hacemos un esfuerzo enorme para que no les falte nada, que lo único que tienen que hacer es jugar y no lo están haciendo. Tienen que agachar la cabeza”.

LAS POLÉMICAS FRASES DE NÉSTOR DI PIERRO EN “MANO A MANO CHACARITA”

El presidente de Chacarita destrozó al plantel por su actitud

Las declaraciones del mandatario del Funebrero en DSports llegaron como un segundo capítulo de lo que habían sido sus explosivas frases en el programa partidario “Mano a Mano Chacarita” durante la noche del lunes, que rápidamente se transformaron en virales y lo pusieron en el ojo de la opinión pública deportiva.

“Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima. Parecen señoritas de cabaret, no saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita”.

“A veces hay que ser malo, ahora me van a conocer malo”.

“No tengo ni ganas de verlos. Voy a ir al predio cuando tenga ganas de ir. ¿A qué voy a ir, a putearlos? Que rueguen que no vaya la gente al predio porque está recontra caliente”

“Que se dejen de pintar el pelo de rubio y ponerse botines colorados. Y que no enganche a alguno en algún boliche porque le voy a romper la cabeza yo si después no corre. No tendría que hablar así como presidente de un club, pero los que queremos a Chacarita no dormimos después del partido del domingo”.

“Son cagones, no hay nadie que vaya y grite en el vestuario. Es mentira que hablan. Que se dejen de hablar y pongan los huevos donde los tienen que poner. Que se maten por la camiseta. No tienen actitud ni sangre. Algunos jugadores tienen sangre de pato”.

“Era el campeonato más fácil para pelear de arriba. No hay cucos. Pierden los punteros, ¿y nosotros cuándo vamos a ganar? Hace ocho partidos que están pelotudeando”.

“¿Quién es el mala leche que piensa que no queremos ascender? Que venga y de la cara los que dicen que ‘ya vieron esa película’. Los espero a todos mano a mano donde quieran. A ver si yo con 70 años, cuatro baipás, cinco stents e insulina no voy a querer ascender”.