Deportes

Conmoción por la muerte del esquiador Matteo Franzoso de 25 años tras sufrir un accidente durante un descenso

El italiano se encontraba entrenando en Santiago de Chile cuando perdió el control y salió de pista

El esquiador italiano estaba entrenando
El esquiador italiano estaba entrenando en Chile

La comunidad internacional del esquí despidió a Matteo Franzoso, joven promesa italiana, tras confirmarse su fallecimiento en Santiago de Chile a raíz de un accidente ocurrido mientras entrenaba en la estación de La Parva. El anuncio oficial fue realizado por la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), que señaló que el deportista perdió la vida solo tres días antes de cumplir los 26 años.

Matteo Franzoso sufrió una caída violenta en pleno descenso, que provocó que atravesara dos redes de protección y colisionara contra una valla de madera a aproximadamente seis o siete metros fuera de la pista, según constató la FISI en un comunicado reproducido por La Gazzetta dello Sport. El impacto generó un traumatismo craneoencefálico grave y un edema cerebral. Posteriormente, Franzoso fue llevado en helicóptero a un hospital de la capital chilena, donde ingresó a cuidados intensivos bajo coma inducido.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) confirmó el deceso y expresó su pesar: “La FIS lamenta profundamente comunicar la trágica pérdida de Matteo Franzoso. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a la Federación Italiana”, aseguró el presidente del organismo, Johan Eliasch. “Toda la familia del esquí está de luto y nuestros pensamientos están con todos los afectados en este momento de gran dolor”, agregó.

Perdió el control y se
Perdió el control y se fue de pista

El accidente ocurrió cuando Franzoso participaba en una sesión de entrenamiento junto a la selección italiana, que incluye a figuras como Dominik Paris. El grupo se preparaba para la próxima temporada del circuito internacional en la estación chilena de La Parva, ubicada a 50 kilómetros de Santiago. Según detalló la FISI, durante el primer salto del circuito, Franzoso perdió el control tras aterrizar, lo que desencadenó el trágico desenlace. La pista de La Parva es frecuentada por selecciones europeas y sudamericanas para sus entrenamientos, y recientemente albergó el Campeonato Sudamericano.

La carrera de Matteo Franzoso en la élite del esquí alpino comenzó en la Copa del Mundo en diciembre de 2021. Participó en 17 pruebas internacionales de descenso y supergigante, llegando en dos ocasiones a posicionarse entre los 30 primeros clasificados. Su mejor resultado a nivel mundial se registró en enero de 2023, cuando terminó en la posición 28° en el Super-G Slalom de Cortina d’Ampezzo, Italia. Ese mismo año, conquistó el campeonato italiano de combinada alpina.

Estaba cerca de cumplir 26
Estaba cerca de cumplir 26 años de vida

El presidente de la FISI, Flavio Roda, manifestó en un comunicado el dolor de la entidad: “Se trata de una tragedia para la familia y para todo nuestro deporte, un drama que nos recuerda la pérdida de Matilde Lorenzi el año pasado”, indicó en referencia a la esquiadora italiana fallecida en 2024 en un incidente similar. Roda subrayó además el compromiso del organismo con la seguridad: “Es absolutamente necesario hacer todo lo posible para evitar que vuelvan a producirse episodios de este tipo. Los atletas y entrenadores tienen el apoyo total de la Federación”. Roda pidió respeto y discreción hacia la familia del deportista, afirmando que recibirán el acompañamiento necesario en este momento.

En redes sociales y medios internacionales, figuras del esquí manifestaron su solidaridad. La medallista olímpica Lindsey Vonn compartió: “Es increíblemente triste. Esquié en esa pista hace tres semanas... Descansa en paz, Matteo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, expresó en sus redes sociales, confirmando el impacto internacional del suceso.

Actualmente las autoridades chilenas y los organismos del esquí analizan las circunstancias del accidente, en una pista donde las condiciones de seguridad cuentan con certificaciones para el entrenamiento de selecciones nacionales. No existen imágenes disponibles del momento del accidente hasta el momento.

Matteo Franzoso también había logrado una victoria en el supergigante de Zinal, Suiza, en noviembre de 2021, y su última participación en Copa del Mundo se remonta a marzo de este año en las pruebas de Kvitfjell, Noruega. Oriundo de Italia, formaba parte de una generación de jóvenes talentos que buscaban consolidarse en la élite de los deportes invernales.

