Balerdi encendió el cruce ante Real Madrid: la frase sobre Messi cuando le mencionaron a Mbappé y una advertencia a Mastantuono

Balerdi encendió el cruce ante el Real Madrid por la Champions League

La nueva edición de la Champions League se pondrá en marcha este martes y uno de los encuentros más destacados será el que protagonice el Real Madrid ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Leonardo Balerdi, quien se desempeña en el elenco francés, palpitó este gran duelo y en la conferencia de prensa reafirmó su admiración por Lionel Messi y aseguró que es el mejor jugador del mundo y lo seguirá siendo hasta su retiro. Al defensor argentino lo consultaron acerca de Kylian Mbappé, figura estelar del elenco merengue, y no dudó en mencionar al capitán de la selección argentina. El ex futbolista de Boca Juniors compartirá campo de juego con su compatriota y ex jugador de River plate, Franco Mastantuono, a quien elogió, pero al mismo tiempo le envió una advertencia.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Balerdi fue consultado sobre quién considera el mejor futbolista del mundo en la actualidad. El zaguero respondió con convicción: “Hasta que se retire, Messi va a ser el mejor del mundo. Kylian es uno de los mejores del mundo. Lo ha demostrado tantos años y en este también está en gran nivel. Para mí el mejor jugador del mundo es Messi”.

Balerdi encendió el cruce ante Real Madrid

El defensor también se refirió a la preparación del Marsella para este compromiso, destacando la decisión del club de entrenar en su propio estadio en lugar de hacerlo en el Bernabéu. “Es una decisión que tomó el club, yo la veo bien. Un poco para mantener las tácticas y yo lo veo bien. Nos pudimos entrenar muy bien en nuestra cancha”. Sobre el ambiente que se vivirá en Madrid, reconoció la singularidad del escenario: “Sabemos que es un estadio especial, diferente, pero nosotros mantenemos nuestra estructura. Es especial el contexto, el Real Madrid, el ambiente, pero tratamos de dejar eso de lado”.

En cuanto a las claves para obtener un resultado favorable, Balerdi subrayó la importancia de minimizar los errores y confiar en las fortalezas del equipo: “Lo principal es reducir los errores. Creo que si jugamos con nuestras armas, podemos generar dificultades”. Además, expresó el sentir del plantel ante la magnitud del desafío: “Creo que todo el equipo y todo el club estaba esperando este momento”.

El cruce con Franco Mastantuono, quien también será titular en el encuentro, fue otro de los temas abordados por Balerdi. El defensor manifestó el respeto y la relación que mantiene con su compatriota, aunque dejó claro que durante el partido la rivalidad prevalecerá: “Con Franco tengo una buena relación. Poder enfrentarlo y que esté en este club, por más afecto que le tengamos a Franco mañana es un rival, después del partido es otra cosa, pero mañana durante 90 minutos será el enemigo”, afirmó. Y agregó: “Estamos contentos por él. Con Facu Medina, compatriota que juega también en el Marsella, lo hablamos. Mañana, por más afecto que tengamos, es un rival. Después del partido, será otra cosa. Y mañana va a ser el enemigo”.

Franco Mastantuono intenta pasarle el balón a Kylian Mbappé durante el partido de fútbol de la Liga española entre Real Madrid y Mallorca (Foto AP/Manu Fernández)

Respecto a la experiencia de disputar la Champions League, Balerdi reconoció que cada edición presenta nuevos retos: “Siento que lo es, pero ahora es diferente, en estructura y en mentalidad. Pero solo es mi palabra y después se verá lo que hagamos en el campo”. El defensor también compartió sus sensaciones personales al llegar a este punto de su carrera: “Cuando venía para acá, venía pensando en todo lo que he luchado para llegar hasta aquí. Es un día especial y estamos deseando que arranque la Champions. Esperamos hacer un gran partido. Intentaremos sacar nuestra mejor versión para lograr un buen resultado”.

El análisis de Balerdi sobre el rival incluyó una mención a la conducción de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Siento que con la llegada de Xabi Alonso hoy son más un equipo. Todos los jugadores tienen que defender y eso se está viendo. Le está dando confianza a sus jugadores y se ve que han crecido y nosotros intentaremos contrarrestar todo eso”. Sobre el desafío de enfrentar a Kylian Mbappé, el defensor fue claro en su enfoque: “Hay que tratarlo de la misma manera, tomando los recaudos, sabiendo de las cualidades físicas. Es hacer lo mismo que todos los fines de semana, estar atentos”.

El presente de ambos equipos en sus respectivas ligas también aporta contexto al duelo. El Marsella ha disputado cuatro partidos en la temporada, con dos victorias y dos derrotas en la Ligue 1, y viene de imponerse por 4-0 ante el Lorient. Por su parte, el Real Madrid mantiene un rendimiento perfecto en la liga española, con cuatro triunfos en igual cantidad de fechas, tras vencer 2-1 a la Real Sociedad.

Finalmente, Balerdi reflexionó sobre la actitud del Marsella frente a los grandes rivales: “Nosotros jugamos mejor con los equipos grandes”, dejando entrever la confianza del plantel para afrontar una semana que, tras el compromiso en Madrid, incluirá también el clásico ante el París Saint-Germain.