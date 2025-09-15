Deportes

Mondo Duplantis hizo historia en el deporte: saltó 6.30 metros, rompió su propio récord por 14° vez y se consagró tricampeón del mundo

El sueco ganó el título en salto con pértiga en el Mundial de atletismo en Tokio

Guardar
El nuevo récord de Mondo Duplantis para ser campeón mundial

Armand Duplantis estableció un nuevo hito en el atletismo y el deporte tras superar los 6,30 metros en la final del salto con garrocha, consolidando su liderazgo con el decimocuarto récord mundial de su carrera. El logro tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tokio durante el Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en la capital de Japón. La competencia quedó marcada no solo por la nueva plusmarca, sino también por el dominio indiscutido que el deportista viene demostrando en la disciplina.

A sus 25 años, el atleta sueco volvió a situarse en el centro de la atención mediática y deportiva al conquistar su tercera medalla de oro mundial consecutiva en la especialidad. La prueba por el título reunió a los mejores exponentes del salto con pértiga, con el griego Emmanouil Karalis adjudicándose la medalla de plata tras superar los 6,00 metros y el australiano Kurtis Marschall el bronce con un salto de 5,95 metros.

Mondo mostró una competencia estratégica que describió como “progresiva” y emparentada con la dificultad técnica y mental de perfeccionar un salto en ese rango. El atleta se enfrentó a él mismo en los últimos intentos, luego de que Karalis falló en las tres oportunidades cuando buscaba igualar los 6,20 que el mejor saltador de todos los tiempos había logrado. En este contecto, Duplantis erró su primer intento sobre los 6,30 metros y se detuvo a concentrarse antes del asalto final, que consumó con éxito. En su celebración, Duplantis recibió el saludo espontáneo de sus rivales, quienes lo acompañaron en la pista tras la obtención de la marca que le permitió superar su último récord (6,29).

Duplantis ya superó la varilla
Duplantis ya superó la varilla en 6,30 metros para romper su récord y ganar su tercer título mundial consecutivo (REUTERS/Edgar Su)

Desde febrero de 2020, cuando rompió el récord de Renaud Lavillenie al superar los 6,16 metros, Duplantis ha mantenido una hegemonía absoluta. Ningún otro atleta ha logrado desplazarlo de la cima. Su metodología para establecer nuevos límites ha llamado la atención del circuito especialista y de la prensa deportiva. Cada avance se produce centímetro a centímetro, una táctica que responde tanto a consideraciones técnicas como económicas.

La estrategia de Duplantis guarda relación con incentivos financieros ofrecidos por World Athletics: según revelaron The Sun y Forbes, el deportista percibe un bono de 100.000 dólares estadounidenses cada vez que impone un nuevo récord del mundo. A la fecha, estas bonificaciones han superado los 1,2 millones de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.

Una norma establecida por la Federación Internacional de Atletismo impide percibir más de un bono por competencia, independientemente de cuántas veces se bata el récord en la misma jornada. Por ello, Duplantis distribuye las mejoras de su registro a lo largo del calendario competitivo mundial, optimizando ingresos y manteniendo el interés en cada aparición. Forbes subrayó este aspecto como parte integral de la política de premios de la disciplina.

El sueco volvió a romper
El sueco volvió a romper su propio récord en Tokio (Reuters)

La secuencia de saltos históricos de Duplantis se ha caracterizado por su precisión y constancia: desde los 6,17 metros alcanzados en Torun, Polonia, en febrero de 2020, hasta el nuevo tope de Japón. El ciclo de marcas incluye registros previos como los 6,29 metros del Memorial Gyulai Istvan realizado en Budapest semanas antes a la cita en Tokio.

“Debo mejorar en tantos aspectos para alcanzar un centímetro más”, manifestó recientemente el atleta tras batir los 6,28 metros. “Puede parecer insignificante, pero representa un reto que se agranda con cada salto”, explicó. Estas declaraciones dan cuenta del enfoque metódico de Duplantis y su forma singular de avanzar en la especialidad.

La carrera de Mondo Duplantis, como se lo conoce en el ambiente deportivo, se sigue construyendo sobre logros inéditos. En cada presencia, el sueco reconfigura la vara del salto con garrocha, mientras la audiencia y el mundo del atletismo mantienen la vista en la próxima competencia y el posible aumento, centímetro a centímetro, de lo que parece no tener techo.

Duplantis batió su propio récord
Duplantis batió su propio récord mundial por vez número 14 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

La lista de récords mundiales de Duplantis:

  • 6,17 -8 febrero 2020 en Torun (Polonia), en pista cubierta
  • 6,18 - 15 febrero 2020 en Glasgow (Escocia), en pista cubierta
  • 6,19 - 7 marzo 2022 en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,20 - 20 marzo 2022, en Belgrado (Serbia), en pista cubierta
  • 6,21 - 24 julio 2022, en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,22 - 25 febrero 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,23 - 17 de septiembre de 2023 en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre
  • 6,24 - 20 de abril de 2024 en Xiamen (China), al aire libre
  • 6,25 - 5 de agosto de 2024 en París (Francia) al aire libre
  • 6,26 - 25 de agosto de 2024 en Chorzów (Polonia) al aire libre
  • 6,27 - 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta
  • 6,28 - 15 de junio de 2025 en Estocolmo, al aire libre
  • 6,29 - 12 de agosto de 2025 en Budapest (Hungría) - al aire libre.
  • 6,30 - 15 de septiembre de 2025 Tokio (Japón), al aire libre

Temas Relacionados

deportes-internacionalArmand DuplantisMundial de atletismoAtletismoSalto con pértiga

Últimas Noticias

Djokovic reveló los secretos detrás de la rutina para cuidar su físico a los 38 años: de los batidos con algas a la bebida prohibida

El serbio explicó cómo la combinación de hidratación, superalimentos y práctica deportiva le permitió seguir compitiendo al máximo nivel

Djokovic reveló los secretos detrás

El cambio en el formato de las carreras que analiza la Fórmula 1 y podría revolucionar el futuro de la categoría

Los organizadores de la Máxima planean modificaciones de cara a las próximas temporadas en los Grandes Premios

El cambio en el formato

Conmoción en el fútbol femenino: una jugadora colapsó en pleno campo de juego y el partido se suspendió

Savannah DeMelo, figura del Racing Louisville de la liga NWSL en Estados Unidos, se desmayó al final del primer tiempo. Se encuentra estable. IMÁGENES SENSIBLES

Conmoción en el fútbol femenino:

La increíble definición “más ajustada de la historia” por foto finish en la maratón masculina del Mundial de atletismo

El tanzano Alphonce Simbu ganó la primera medalla de oro para su país en la máxima cita tras vencer por 3 centésimas al alemán Amanal Petros

La increíble definición “más ajustada

El conmovedor apoyo de Shaquille O’Neal a la mamá de Kobe Bryant tras la tragedia

El exjugador de Los Ángeles Lakers compartió que, desde la pérdida de Bryant, se mantiene presente para su madre y hermanas, demostrando que la amistad va mucho más allá de la cancha

El conmovedor apoyo de Shaquille
ÚLTIMAS NOTICIAS
El decano de la Facultad

El decano de la Facultad de Derecho dio una clase pública y la UBA se prepara para una gran movilización el próximo miércoles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven que fue desmembrada en la casa de su novio en Pilar

Receta de pepinos agridulces, rápida y fácil

Provincias Unidas presentó sus 10 principios y advirtió: “Para las reformas que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

INFOBAE AMÉRICA
Director del Instituto Peruano de

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

TELESHOW
La emotivas palabras de Paula

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca