El nuevo récord de Mondo Duplantis para ser campeón mundial

Armand Duplantis estableció un nuevo hito en el atletismo y el deporte tras superar los 6,30 metros en la final del salto con garrocha, consolidando su liderazgo con el decimocuarto récord mundial de su carrera. El logro tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tokio durante el Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en la capital de Japón. La competencia quedó marcada no solo por la nueva plusmarca, sino también por el dominio indiscutido que el deportista viene demostrando en la disciplina.

A sus 25 años, el atleta sueco volvió a situarse en el centro de la atención mediática y deportiva al conquistar su tercera medalla de oro mundial consecutiva en la especialidad. La prueba por el título reunió a los mejores exponentes del salto con pértiga, con el griego Emmanouil Karalis adjudicándose la medalla de plata tras superar los 6,00 metros y el australiano Kurtis Marschall el bronce con un salto de 5,95 metros.

Mondo mostró una competencia estratégica que describió como “progresiva” y emparentada con la dificultad técnica y mental de perfeccionar un salto en ese rango. El atleta se enfrentó a él mismo en los últimos intentos, luego de que Karalis falló en las tres oportunidades cuando buscaba igualar los 6,20 que el mejor saltador de todos los tiempos había logrado. En este contecto, Duplantis erró su primer intento sobre los 6,30 metros y se detuvo a concentrarse antes del asalto final, que consumó con éxito. En su celebración, Duplantis recibió el saludo espontáneo de sus rivales, quienes lo acompañaron en la pista tras la obtención de la marca que le permitió superar su último récord (6,29).

Duplantis ya superó la varilla en 6,30 metros para romper su récord y ganar su tercer título mundial consecutivo (REUTERS/Edgar Su)

Desde febrero de 2020, cuando rompió el récord de Renaud Lavillenie al superar los 6,16 metros, Duplantis ha mantenido una hegemonía absoluta. Ningún otro atleta ha logrado desplazarlo de la cima. Su metodología para establecer nuevos límites ha llamado la atención del circuito especialista y de la prensa deportiva. Cada avance se produce centímetro a centímetro, una táctica que responde tanto a consideraciones técnicas como económicas.

La estrategia de Duplantis guarda relación con incentivos financieros ofrecidos por World Athletics: según revelaron The Sun y Forbes, el deportista percibe un bono de 100.000 dólares estadounidenses cada vez que impone un nuevo récord del mundo. A la fecha, estas bonificaciones han superado los 1,2 millones de dólares, ya que desde 2020, el sueco ha pulverizado su propia marca en catorce ocasiones, progresando siempre por un centímetro en cada salto récord.

Una norma establecida por la Federación Internacional de Atletismo impide percibir más de un bono por competencia, independientemente de cuántas veces se bata el récord en la misma jornada. Por ello, Duplantis distribuye las mejoras de su registro a lo largo del calendario competitivo mundial, optimizando ingresos y manteniendo el interés en cada aparición. Forbes subrayó este aspecto como parte integral de la política de premios de la disciplina.

El sueco volvió a romper su propio récord en Tokio (Reuters)

La secuencia de saltos históricos de Duplantis se ha caracterizado por su precisión y constancia: desde los 6,17 metros alcanzados en Torun, Polonia, en febrero de 2020, hasta el nuevo tope de Japón. El ciclo de marcas incluye registros previos como los 6,29 metros del Memorial Gyulai Istvan realizado en Budapest semanas antes a la cita en Tokio.

“Debo mejorar en tantos aspectos para alcanzar un centímetro más”, manifestó recientemente el atleta tras batir los 6,28 metros. “Puede parecer insignificante, pero representa un reto que se agranda con cada salto”, explicó. Estas declaraciones dan cuenta del enfoque metódico de Duplantis y su forma singular de avanzar en la especialidad.

La carrera de Mondo Duplantis, como se lo conoce en el ambiente deportivo, se sigue construyendo sobre logros inéditos. En cada presencia, el sueco reconfigura la vara del salto con garrocha, mientras la audiencia y el mundo del atletismo mantienen la vista en la próxima competencia y el posible aumento, centímetro a centímetro, de lo que parece no tener techo.

Duplantis batió su propio récord mundial por vez número 14 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

La lista de récords mundiales de Duplantis:

6,17 -8 febrero 2020 en Torun (Polonia), en pista cubierta

6,18 - 15 febrero 2020 en Glasgow (Escocia), en pista cubierta

6,19 - 7 marzo 2022 en Belgrado (Serbia), en pista cubierta

6,20 - 20 marzo 2022, en Belgrado (Serbia), en pista cubierta

6,21 - 24 julio 2022, en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre

6,22 - 25 febrero 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta

6,23 - 17 de septiembre de 2023 en Eugene (Oregón, Estados Unidos), al aire libre

6,24 - 20 de abril de 2024 en Xiamen (China), al aire libre

6,25 - 5 de agosto de 2024 en París (Francia) al aire libre

6,26 - 25 de agosto de 2024 en Chorzów (Polonia) al aire libre

6,27 - 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (Francia), en pista cubierta

6,28 - 15 de junio de 2025 en Estocolmo, al aire libre

6,29 - 12 de agosto de 2025 en Budapest (Hungría) - al aire libre.

6,30 - 15 de septiembre de 2025 Tokio (Japón), al aire libre