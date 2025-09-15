Deportes

Los regalos que intercambiaron Neymar y Paredes que causaron furor entre los hinchas de Boca Juniors: “Gracias hermano”

El astro brasileño y el mediocampista del Xeneize se obsequiaron sus camisetas y las redes sociales estallaron

Neymar posando con la camiseta
Neymar posando con la camiseta de Boca que le envió Paredes

El intercambio de camisetas entre futbolistas suele ser un gesto de camaradería, pero en esta ocasión, la acción de Leandro Paredes y Neymar trascendió el simple obsequio para convertirse en un fenómeno viral en redes sociales. El mediocampista de Boca Juniors envió la camiseta titular del club argentino al delantero brasileño, quien actualmente milita en Santos, y la respuesta de este último no tardó en llegar: “Gracias hermano”, escribió Neymar en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con dos emojis alusivos a los colores de Boca.

Horas antes, el mediocampista argentino recibió en su domicilio dos camisetas del Santos, enviadas desde Brasil y firmadas por el propio Neymar, quien además incluyó una dedicatoria personal: “Para mi amigo Leandro Paredes. Un gran abrazo”.

Las repercusiones no se hicieron esperar y las imágenes causaron un fuerte impacto entre los seguidores del club argentino, al punto de desatar entusiasmo entre los hinchas xeneizes.

Paredes con las camisetas que
Paredes con las camisetas que le obsequió Neymar

La relación entre ambos futbolistas se forjó durante su paso por el París Saint-Germain, donde compartieron vestuario junto a figuras como Ángel Di María. Este último, actualmente en el fútbol argentino, se enfrentó recientemente a Paredes en el empate entre Boca y Rosario Central.

El vínculo entre los dos jugadores se ha mantenido cercana incluso después de sus respectivas salidas del PSG. Antes de enviarle las camisetas, Ney ya había manifestado públicamente su apoyo a la llegada de Paredes al club argentino. Meses atrás, el delantero brasileño publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de aliento junto a un video difundido por las cuentas oficiales del mediocampista y de Boca Juniors: “¡Mucha suerte en tu nueva etapa en casa! Te quiero hermano”.

Tras el encuentro ante Central, Paredes relató en diálogo con ESPN cómo vivió el cruce con Fideo: “Para mí fue un placer enfrentar a Di María. Lo disfruté muchísimo. Parte del gol es porque tiene una jerarquía terrible. Terminó el partido y hablamos de cómo estaba la familia, nada más que eso”.

La interacción entre ambos continuó en redes sociales. “Qué placer compartir tantas cosas juntos y qué placer es verte jugar. Te quiero amigo”, escribió el ex jugador del Zenit. La respuesta de Di María no tardó en llegar: “Lo que jugás a esto amigo, no tiene nombre. Te quiero mucho”.

Neymar, por su parte, no está atravesando el mejor momento futbolístico con el Santos. El astro brasileño viene de fallar dos ocasiones inmejorables en el empate 1-1 frente al Atlético Mineiro y recibió un nuevo dardo de Carlo Ancelotti, entrenador de su selección.

En una entrevista con L’Equipe, el DT afirmó que el futbolista “tiene que estar al 100%, no al 80%” para volver a vestir la camiseta de la Canarinha con vistas al Mundial 2026.

El técnico italiano explicó: “Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentoso también precisa estar en forma física”. Además, detalló que el delantero “está mejorando su condición física y es sin dudas el jugador brasileño más talentoso, pero tuvo un pequeño problema físico, del que se recuperó rápido”.

El seleccionador fue enfático al establecer los requisitos para la convocatoria: “Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima copa mundial, desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en las fechas FIFA de octubre, noviembre o marzo.

