Las dos increíbles chances que falló Neymar en el empate del Santos y el nuevo dardo que recibió de Carlo Ancelotti

El astro brasileño no pudo concretar ocasiones claras en la igualdad 1-1 frente al Atlético Mineiro y fue blanco de un mensaje del entrenador de la selección brasileña

Los fallos de Neymar en el partido del Santos vs. Atlético Mineiro

La temporada de Neymar Jr. en el Santos no es la que se esperaba cuando retornó desde Arabia al club que lo vio nacer futbolísticamente. Con 22 partidos jugados en el Brasileirao, el Peixe solo ostenta 23 puntos y se encuentra fuera de los puestos de descenso solo por una unidad. En esta oportunidad, en el encuentro frente al Atlético Mineiro, el astro brasileño tuvo dos fallos insólitos y, además, recibió un nuevo dardo de Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña.

Transcurrían solo 6 minutos del partido jugado en el Arena MRV, de Belo Horizonte, cuando Ney tuvo en sus pies una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. El habilidoso atacante quedó solo dentro del área, definió y su tiro salió sin potencia, directo a las manos del arquero, Everson.

Luego, a diez minutos del final de la primera etapa, Neymar volvió a desperdiciar una ocasión de manera increíble. Tras un desborde del futbolista argentino, Lautaro Díaz, el extremo con pasado en Barcelona y Paris Saint Germain quedó de cara al gol, dentro del área chica. Sin embargo, al momento de definir, la pelota le pasó entre sus piernas y no pudo marcar.

Los dos fallos de Neymar
Los dos fallos de Neymar dentro del área del Mineiro

Ya en la segunda mitad, Igor Gomes acrecentó el mal momento del elenco paulista. A los 59 minutos de juego, el futbolista del Galo estableció el 1-0 a favor del equipo local. No obstante, Tiquinho Soares apareció a poco del final para evitar una nueva caída del Peixe, con un gol de penal.

La situación de Neymar Junior respecto a su posible participación en el próximo Mundial 2026 ha generado debate en el entorno de la selección de Brasil. En una entrevista concedida al medio francés L’Equipe, Ancelotti abordó el tema con claridad, estableciendo que la presencia del astro dependerá exclusivamente de su estado físico.

El entrenador italiano, de 66 años, enfatizó que “tiene que estar al 100%, no al 80%”, al referirse a las condiciones necesarias para que el delantero vuelva a vestir la camiseta de la Canarinha en la máxima cita del fútbol.

La ausencia de Neymar en la última convocatoria de Brasil, que incluyó los partidos ante Chile —victoria por 3-0 en Río de Janeiro— y Bolivia —derrota por 1-0 en El Alto—, provocó la reacción del propio jugador. El ex Barcelona y París Saint Germain expresó su descontento y aclaró públicamente: “Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una opción del entrenador. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la Selección”.

En su análisis, Ancelotti reconoció el talento indiscutible de Neymar, pero subrayó la importancia de que los futbolistas convocados estén en plenitud física. “Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentoso también precisa estar en forma física”, afirmó el técnico italiano al medio francés. Además, detalló que el delantero “está mejorando su condición física y es sin dudas el jugador brasileño más talentoso, pero tuvo un pequeño problema físico, del que se recuperó rápido”.

El seleccionador fue contundente al establecer los requisitos para la convocatoria: “Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima copa mundial, desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en las fechas FIFA de octubre, noviembre o marzo”,

