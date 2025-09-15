El cambio en el formato de las carreras que analiza la Fórmula 1 y podría revolucionar el futuro de la categoría

La F1 planea sumar más carreras sprint para el futuro (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 se prepara para modificar de manera relevante su formato de fin de semana, con la intención de aumentar el número de carreras sprint a partir de 2027. Según información del medio especializado Motorsport, la categoría busca alcanzar hasta 10 pruebas rápidas por temporada, superando las seis actuales. Este plan responde al respaldo creciente de promotores y algunos de los pilotos, así como a la competencia cada vez más intensa por albergar este formato, que ganó popularidad entre los aficionados y la audiencia televisiva.

Desde la introducción del formato sprint en 2021, la F1 experimentó con distintas variantes para incrementar el atractivo de los grandes premios. Inicialmente, solo tres carreras con este formato eran parte del calendario anual, pero tras ajustes motivados por críticas de fanáticos y equipos, la cifra aumentó a seis desde 2023. Actualmente, con un calendario que llegó a 24 Grandes Premios, solo una cuarta parte de las citas incluye una carrera sprint, lo que generó una demanda creciente entre los promotores para ser seleccionados como sede de este formato.

En Estados Unidos, los organizadores de los GP compartieron sus experiencias sobre el impacto de las carreras sprint. Bobby Epstein, cofundador y socio gerente del Circuito de las Americas en Austin, sede de la competencia del Gran Premio de EEUU, explicó que, aunque no observvaron un aumento significativo en la venta de entradas debido a la inclusión de la sprint, considera que el formato aporta un valor añadido para quienes asisten al evento. “Creo que simplemente le da más valor a la entrada. No sé si eso se ha traducido en muchas más ventas de boletos, pero los fanáticos parecen estar empezando a aceptarlo”, señaló en una charla con el portal del deporte motor. Además, agregó que, aunque la presencia de una carrera sprint no determina la decisión de compra de los aficionados, sí incrementa el entretenimiento durante el fin de semana, lo que resulta beneficioso para los organizadores.

Por su parte, Tyler Epp, responsable del Gran Premio de Miami, reconoció ante Motorsport que su percepción inicial sobre el formato sprint era escéptica, pero cambió tras observar los resultados en la edición de 2024. El directivo destacó que la primera carrera sprint en Miami provocó un aumento en la asistencia los sábados y que los aficionados llegaban antes al circuito para presenciar la competencia. “Estaba equivocado sobre la carrera sprint. Estaba muy preocupado por la propuesta de valor que ofrecía, pero no podría haber estado más equivocado”, admitió sobre el impacto positivo en la experiencia del público.

Los cambios en el formato de carreras de la F1 buscarían atraer al público joven (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La demanda por albergar carreras sprint provocó una competencia notable entre los promotores. Un ejemplo de ello es el Gran Premio de Bélgica, cuyos organizadores expresaron sentirse “muy honrados” por ser el único circuito europeo en acoger una sprint este año. Sin embargo, esta exclusividad podría verse alterada en breve, ya que Stefano Domenicali, presidente de la F1, dejó entrever que el número de carreras sprint podría aumentar a partir de 2027. Las conversaciones actuales apuntan a elevar la cifra a unas 10 pruebas por temporada, aunque para ello será necesario el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el titular comercial FOM y los equipos, según informó el medio especializado.

En declaraciones antes del Gran Premio de Italia, Domenicali afirmó que la demanda por el formato sprint sigue en ascenso y que tanto promotores como pilotos muestran interés en su expansión. “Debo decir que, aparte de algunos fanáticos acérrimos más tradicionales, todos quieren fines de semana con sprint. Los promotores impulsan este formato y ahora también los pilotos están interesados”, expresó el directivo. El titular subrayó que, aunque las sesiones de práctica libre atraen a los seguidores más especializados, el formato sprint ofrece más acción y contenido desde el viernes, lo que incrementa el atractivo general del evento. No obstante, enfatizó la importancia de que este formato se integre de manera gradual en la cultura de la F1, sin perder de vista la tradición del deporte.

En el contexto del futuro de la Máxima, Domenicali mencionó la posibilidad de introducir cambios más radicales, como carreras con parrilla invertida o distancias más cortas. Aunque estas ideas no forman parte de planes concretos de la FOM o Liberty Media, su sola mención activó el debate sobre la dirección futura de la F1 y la necesidad de atraer a una audiencia más joven. Estas propuestas se mantienen en el terreno de la especulación y el análisis interno.