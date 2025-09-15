Deportes

El cambio en el formato de las carreras que analiza la Fórmula 1 y podría revolucionar el futuro de la categoría

Los organizadores de la Máxima planean modificaciones de cara a las próximas temporadas en los Grandes Premios

Guardar
La F1 planea sumar más
La F1 planea sumar más carreras sprint para el futuro (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 se prepara para modificar de manera relevante su formato de fin de semana, con la intención de aumentar el número de carreras sprint a partir de 2027. Según información del medio especializado Motorsport, la categoría busca alcanzar hasta 10 pruebas rápidas por temporada, superando las seis actuales. Este plan responde al respaldo creciente de promotores y algunos de los pilotos, así como a la competencia cada vez más intensa por albergar este formato, que ganó popularidad entre los aficionados y la audiencia televisiva.

Desde la introducción del formato sprint en 2021, la F1 experimentó con distintas variantes para incrementar el atractivo de los grandes premios. Inicialmente, solo tres carreras con este formato eran parte del calendario anual, pero tras ajustes motivados por críticas de fanáticos y equipos, la cifra aumentó a seis desde 2023. Actualmente, con un calendario que llegó a 24 Grandes Premios, solo una cuarta parte de las citas incluye una carrera sprint, lo que generó una demanda creciente entre los promotores para ser seleccionados como sede de este formato.

En Estados Unidos, los organizadores de los GP compartieron sus experiencias sobre el impacto de las carreras sprint. Bobby Epstein, cofundador y socio gerente del Circuito de las Americas en Austin, sede de la competencia del Gran Premio de EEUU, explicó que, aunque no observvaron un aumento significativo en la venta de entradas debido a la inclusión de la sprint, considera que el formato aporta un valor añadido para quienes asisten al evento. “Creo que simplemente le da más valor a la entrada. No sé si eso se ha traducido en muchas más ventas de boletos, pero los fanáticos parecen estar empezando a aceptarlo”, señaló en una charla con el portal del deporte motor. Además, agregó que, aunque la presencia de una carrera sprint no determina la decisión de compra de los aficionados, sí incrementa el entretenimiento durante el fin de semana, lo que resulta beneficioso para los organizadores.

Por su parte, Tyler Epp, responsable del Gran Premio de Miami, reconoció ante Motorsport que su percepción inicial sobre el formato sprint era escéptica, pero cambió tras observar los resultados en la edición de 2024. El directivo destacó que la primera carrera sprint en Miami provocó un aumento en la asistencia los sábados y que los aficionados llegaban antes al circuito para presenciar la competencia. “Estaba equivocado sobre la carrera sprint. Estaba muy preocupado por la propuesta de valor que ofrecía, pero no podría haber estado más equivocado”, admitió sobre el impacto positivo en la experiencia del público.

Los cambios en el formato
Los cambios en el formato de carreras de la F1 buscarían atraer al público joven (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La demanda por albergar carreras sprint provocó una competencia notable entre los promotores. Un ejemplo de ello es el Gran Premio de Bélgica, cuyos organizadores expresaron sentirse “muy honrados” por ser el único circuito europeo en acoger una sprint este año. Sin embargo, esta exclusividad podría verse alterada en breve, ya que Stefano Domenicali, presidente de la F1, dejó entrever que el número de carreras sprint podría aumentar a partir de 2027. Las conversaciones actuales apuntan a elevar la cifra a unas 10 pruebas por temporada, aunque para ello será necesario el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el titular comercial FOM y los equipos, según informó el medio especializado.

En declaraciones antes del Gran Premio de Italia, Domenicali afirmó que la demanda por el formato sprint sigue en ascenso y que tanto promotores como pilotos muestran interés en su expansión. “Debo decir que, aparte de algunos fanáticos acérrimos más tradicionales, todos quieren fines de semana con sprint. Los promotores impulsan este formato y ahora también los pilotos están interesados”, expresó el directivo. El titular subrayó que, aunque las sesiones de práctica libre atraen a los seguidores más especializados, el formato sprint ofrece más acción y contenido desde el viernes, lo que incrementa el atractivo general del evento. No obstante, enfatizó la importancia de que este formato se integre de manera gradual en la cultura de la F1, sin perder de vista la tradición del deporte.

En el contexto del futuro de la Máxima, Domenicali mencionó la posibilidad de introducir cambios más radicales, como carreras con parrilla invertida o distancias más cortas. Aunque estas ideas no forman parte de planes concretos de la FOM o Liberty Media, su sola mención activó el debate sobre la dirección futura de la F1 y la necesidad de atraer a una audiencia más joven. Estas propuestas se mantienen en el terreno de la especulación y el análisis interno.

Temas Relacionados

Fórmula 1Stefano DomenicaliF1F1 hoyFranco ColapintoMax VerstappenLewis HamiltonLando NorrisOscar Piastri

Últimas Noticias

Mondo Duplantis hizo historia en el deporte: saltó 6.30 metros, rompió su propio récord por 14° vez y se consagró tricampeón del mundo

El sueco ganó el título en salto con pértiga en el Mundial de atletismo en Tokio

Mondo Duplantis hizo historia en

Djokovic reveló los secretos detrás de la rutina para cuidar su físico a los 38 años: de los batidos con algas a la bebida prohibida

El serbio explicó cómo la combinación de hidratación, superalimentos y práctica deportiva le permitió seguir compitiendo al máximo nivel

Djokovic reveló los secretos detrás

Conmoción en el fútbol femenino: una jugadora colapsó en pleno campo de juego y el partido se suspendió

Savannah DeMelo, figura del Racing Louisville de la liga NWSL en Estados Unidos, se desmayó al final del primer tiempo. Se encuentra estable. IMÁGENES SENSIBLES

Conmoción en el fútbol femenino:

La increíble definición “más ajustada de la historia” por foto finish en la maratón masculina del Mundial de atletismo

El tanzano Alphonce Simbu ganó la primera medalla de oro para su país en la máxima cita tras vencer por 3 centésimas al alemán Amanal Petros

La increíble definición “más ajustada

El conmovedor apoyo de Shaquille O’Neal a la mamá de Kobe Bryant tras la tragedia

El exjugador de Los Ángeles Lakers compartió que, desde la pérdida de Bryant, se mantiene presente para su madre y hermanas, demostrando que la amistad va mucho más allá de la cancha

El conmovedor apoyo de Shaquille
ÚLTIMAS NOTICIAS
El decano de la Facultad

El decano de la Facultad de Derecho dio una clase pública y la UBA se prepara para una gran movilización el próximo miércoles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven que fue desmembrada en la casa de su novio en Pilar

Receta de pepinos agridulces, rápida y fácil

Provincias Unidas presentó sus 10 principios y advirtió: “Para las reformas que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

INFOBAE AMÉRICA
Director del Instituto Peruano de

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

TELESHOW
La emotivas palabras de Paula

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca