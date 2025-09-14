Deportes

La tajante posición del Bayer Leverkusen ante el deseo de la Selección de contar con el Diablito Echeverri en el Mundial Sub 20

El club alemán y el Manchester City, dueño de la ficha, se expresaron ante la convocatoria del argentino. Sucedió horas después de que el Real Madrid negara a Franco Mastantuono

Claudio Echeverri no sería cedido
Claudio Echeverri no sería cedido para disputar el Mundial Sub 20 con la selección argentina (Photo by Edison GAMEZ / AFP)

La decisión del Bayer Leverkusen de no liberar a Claudio Echeverri para el próximo Mundial Sub 20 en Chile representa un nuevo obstáculo para la selección argentina dirigida por Diego Placente, que busca terminar de redondear su plantel definitivo.

El club alemán, a través de su director deportivo Simon Rolfes, comunicó de manera categórica que el joven futbolista permanecerá en la institución durante el certamen, una postura que comparten tanto el Leverkusen como el Manchester City, propietario de su pase.

A pocos días del inicio del torneo, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa negociando con diversos clubes europeos para lograr la cesión de sus jugadores juveniles. Sin embargo, la negativa de varias entidades, entre ellas el Real Madrid y ahora el Bayer Leverkusen, complica la tarea de Placente, quien debe presentar la lista definitiva de convocados el domingo 21/9.

Echeverri no es el único
Echeverri no es el único que no sería cedido por su club (AP Photo/Matias Delacroix)

La reticencia por Echeverri, exjugador de River Plate y actualmente cedido al Leverkusen desde el Manchester City, se suma a la de Franco Mastantuono, por quien el Real Madrid ya había anticipado su decisión de retenerlo. En palabras de Xabi Alonso, entrenador del conjunto español, el azuleño no tendría el aval de su equipo para la cita mundialista: Si depende de nosotros, se queda.

La postura del Bayer Leverkusen fue confirmada por Simon Rolfes, quien expresó: “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”. Esta afirmación deja en claro que tanto el club alemán como el inglés consideran indispensable la presencia de Echeverri en sus filas durante el período del Mundial Sub 20. ¿Existirá algún margen para seguir negociando?

Ante este escenario, la AFA se encuentra trabajando contrarreloj para intentar revertir la decisión de los clubes europeos.

La situación deportiva de Echeverri en Alemania añade otro matiz a la negociación. El jugador, que aún se encuentra en proceso de adaptación bajo las órdenes del nuevo entrenador danés Kasper Hjulmand —quien reemplazó a Erik Ten Hag—, fue suplente y no sumó minutos en la reciente victoria por 3-1 frente al Eintracht Frankfurt. Hasta el momento, solo ha participado en dos encuentros oficiales con el equipo, lo que contrasta con su rol protagónico en la selección juvenil argentina.

El caso de Echeverri y Mastantuono no son los únicos que mantienen en vilo al cuerpo técnico argentino. A estas negativas se agregan las de otros clubes europeos: el Borussia Dortmund no cederá a Aaron Anselmino, quien además arrastra una lesión muscular, y el Benfica negó la salida de Gianluca Prestianni, habitual suplente en el equipo dirigido por Bruno Lage.

Otros jugadores, como Valentín Carboni y Julio Soler dependen de la autorización de sus clubes. El Genoa, que incorporó al volante ofensivo a préstamo tras una larga recuperación de una lesión ligamentaria sufrida durante una convocatoria a la selección mayor, debe decidir si permite su participación en el torneo. Desde su llegada al club italiano, el futbolista ha disputado tres partidos (197 minutos) y anotó un gol frente al Vicenza por la Copa Italia, cumpliendo así con el rodaje que el Inter esperaba.

En el caso del lateral izquierdo, su situación genera cierto optimismo en el entorno de la selección. Tras ser convocado por Lionel Scaloni y participar en entrenamientos con la Sub 20 durante las Eliminatorias de septiembre, el jugador manifestó su deseo de vestir la camiseta nacional. Como condición para su traspaso al Bournemouth por USD15 millones, exigió poder disputar el Sudamericano Sub 20 de Venezuela, lo que evidencia su compromiso con el proceso formativo de la Selección.

