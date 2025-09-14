7 frases de Miguel Russo tras el empate de Boca en Rosario: de la emoción por enfrentar a Central a una aclaración sobre su salud

Boca Juniors igualó 1 a 1 frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. En un desarrollo intenso, la visita se puso en ventaja con un gol tempranero de Rodrigo Battaglia. Sin embargo, el local respondió rápidamente con un golazo olímpico de Ángel Di María. El trámite del partido mostró paridad, aunque los dirigidos por Miguel Russo generaron las ocasiones más peligrosas en el complemento.

“Son partidos parejos, Boca viene jugando bien, sigue manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando, pero tenemos que ser más para lo que viene”, fue la primera sensación que entregó Miguel Russo tras el encuentro. El entrenador xeneize habló en conferencia de prensa sobre el contexto emocional del partido, ya que enfrentó al club de sus amores: “Hay que mantener frío, que es lo más difícil, pero contento de estar en esta ciudad, este club, hay que seguir”.

Al respecto de la gran ovación del público y el saludo de todos los jugadores canallas, Russo expresó: “Venir acá siempre es algo distinto. Yo normalmente vengo y hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Estar con amigos y gente conocida es lindo, pero hay que seguir, estamos bien gracias a Dios. Buscamos mejorar, sabiendo que lo nuestro apunta al final de todo”.

El partido ofreció alternativas para ambos equipos, aunque Boca Juniors estuvo cerca de repetir la victoria en varias ocasiones durante el complemento, pero el equipo rosarino mantuvo su fortaleza como local.

Sobre si el empate estuvo bien, Russo analizó: “A su forma y manera, los dos buscaron el gol, es la realidad, yo me voy conforme con muchas cosas, otras que mejorar, creo que fue un partido interesante e importante con muchos cambios. Muy moderno, con transiciones del medio hacia adelante que fueron de otro partido”. Y agregó: “Para mí fue lindo partido, con mucho cambio de ritmo, si ves fútbol europeo o el inglés por ejemplo, los cambios de ritmo son importantes, Este empate es para seguir creciendo, hay cosas buenas, pero hay que seguir mejorando. A prepararnos para el domingo”.

La salud de Miguel Ángel Russo fue un tema que había generado rumores recientes, en especial luego de permanecer varios días internado por una infección urinaria. En este sentido, el DT aclaró: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.

Retomando su análisis del empate en un reducto siempre complicado, agregó: “Enfrentamos a un equipo duro, fuerte, que tiene muchos jugadores que la mayoría fueron todos míos, más los chicos que entraron que uno los conoce. Es una cancha difícil, hay que venir y jugar, y no es simple”. Mientras que se emocionó al hablar del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, quien lo fue a saludar: “No hay un día que nos dejemos de hablar, hablamos de todo. Si va a Buenos Aires lo recibo yo, acá me tomo un café con él, la vida nuestra es así, y va a ser así por encima de un montón de cosas”.

Boca Juniors sumó su cuarto encuentro sin derrotas, una racha compuesta por tres victorias y este empate, con lo que se posicionó tercero en la Zona A a dos puntos de los líderes, Unión y Barracas Central. Por su parte, el empate dejó a Rosario Central en el sexto puesto de la Zona A con 11 puntos y con la posibilidad de seguir en zona de clasificación. En la próxima jornada, los dirigidos por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, mientras que el Xeneize tendrá como rival en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero.

A nivel de la Tabla Anual, River Plate lidera con 49 unidades, mientras Boca Juniors se mantiene segundo, ambos en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Rosario Central marcha tercero, en repechaje, pero debe un partido.