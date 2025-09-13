El noble gesto en el Mundial de Atletismo que recorre el mundo: se lastimó en los últimos metros y un rival lo ayudó a llegar hasta la meta

Tim Van de Velde asistió a Carlos San Martín para terminar corriendo abrazados en el cierre de la serie eliminatoria de los 3.000 metros

El Mundial de atletismo inició este sábado 13 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 21 de septiembre en Tokio, Japón con acción en múltiples especialidades y especial foco en lo que suceda con Noah Lyles en los 100 y 200 metros y Armand Duplantis en el salto con pértiga, pero el primer día de competición registró un suceso que recorrió el mundo, siendo una de las mejores acciones de juego limpio entre dos colegas en lo que va de este año.

La tercera serie de los 3.000 metros con obstáculos registró muchos accidentes. Una muestra de ello fue el abandono del español Dani Arce, quien se cayó en un obstáculo en recta y se lesionó la rodilla izquierda. Mientras tanto, el colombiano Carlos San Martín y el belga Tim Van de Velde también padecieron sendos inconvenientes a lo largo del desafío y, sobre el cierre, terminaron el trayecto abrazados en una singular imagen que se viralizó en todos los dispositivos.

Ya sin posibilidad de luchar por pasajes a la final, Van de Velde marchaba en la anteúltima colocación cuando se dispuso a saltar el último obstáculo previo a la línea de meta. A sus espaldas, San Martín ni siquiera amagó a saltarlo, sino que se detuvo y lo superó con lentitud.

Allí, el atleta oriundo de Bélgica dio vuelta su cabeza y, frente a lo que estaba viendo, no tuvo dudas en retroceder hasta la posición del sudamericano, a quien lo rodeó con uno de sus brazos y, como respuesta, el cafetero se apoyó en él mientras trotaban los metros finales, aunque lo hizo con un cierto cojeo dando cuenta de las dificultades físicas que sobrellevaba hasta la resolución del evento.

Tim Van de Velde y Carlos San Martin terminaron abrazados la carrera de los 3.000 metros con obstáculos (Crédito: Reuters/Sarah Meyssonnier)

“Gracias, tu apoyo demuestra el verdadero espíritu del deporte”, escribió Carlos San Martín en una historia subida a su cuenta oficial de Instagram sobre este particular momento en el Estadio Olímpico de Tokio. El gesto de su colega posibilitó que termine en la anteúltima colocación con un tiempo de 9:02.20, mientras que el deportista europeo de 25 años cruzó la línea en 9:02.21. Fueron los dos peores tiempos entre las tres sesiones clasificatorias.

“Uno de los gestos más memorables y emotivos de este Mundial de atletismo”, caratuló la revista especializada Runner’s world. Además, Claro Sports lo definió como un “ejemplo de solidaridad deportiva” y el diario The Sun aseguró que se trató de un “momento conmovedor”.

San Martín, corredor de 5.000 y 10.000 metros, venía con problemas desde el inicio de la prueba. Un incidente suyo provocó la caída del etíope Lamecha Girma, plusmarquista mundial de la especialidad (logró el quinto mejor cronómetro con 8:27.79), y en el anteúltimo obstáculo no llegó lanzado a la altura adecuada y se llevó puesta la barrera que antecedía a un charco de agua, según se aprecia en una grabación publicada por el perfil El Canal del Olímpico en Instagram. Con muchas dificultades, la sobrepasó, pero no se pudo reponer y lo superó Tim Van de Velde, quien finalmente volvió tras sus pasos para ayudarlo a su par después de que también se había quedado rezagado.

Carlos San Martín fue retirado en silla de ruedas (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

El colombiano de 31 años debió retirarse en silla de ruedas, producto del cansancio acumulado en los 3.000 metros, y no logró avanzar a la siguiente instancia eliminatoria para acrecentar una trayectoria que lo tuvo como tricampeón sudamericano y medallista de plata en los Juegos Panamericanos, entre otros logros, según refleja la World Athletics en su página oficial.

Van de Velde tampoco pudo pasar de filtro y, hasta el momento, tiene como principales marcas ser bicampeón nacional en Bélgica, sumado a haber sido campeón europeo Sub 18 y estar entre los ocho mejores del Campeonato Mundial Sub 20.

"Gracias, tu apoyo demuestra el verdadero espíritu del deporte": el mensaje de San Martín a Van de Velde en Instagram

Otro de los mensajes de San Martín por el momento viral que protagonizó en el cierre de los 3.000 metros