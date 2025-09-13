Deportes

Argentina eliminó a Países Bajos: ¿Qué tiene que pasar para que sea cabeza de serie en el sorteo del Final 8 de Copa Davis?

El combinado nacional barrió al conjunto naranja en condición de visitante y ahora espera algunos resultados para ser uno de los cuatro favoritos del último tramo de la competencia. Los detalles

Horacio Zeballos, Andrés Molteni y
Horacio Zeballos, Andrés Molteni y Javier Frana celebran la clasificación el Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La Selección Argentina de Tenis YPF selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Davis. De la mano de Horacio Zeballos y Andrés Molteni, el conjunto que capitanea Javier Frana venció a Países Bajos 3-0 en la segunda ronda de los Qualifiers y disputará, al igual que en 2024, el Final 8 de la competencia más importante por equipos del tenis.

Luego de una jornada inmejorable el viernes, que arrojó una ventaja de 2-0, por las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, miles de almas locales volvieron a colmar el MartiniPlaza. Sin embargo, Cebolla y Molto desvanecieron la esperanza local: la dupla albiceleste, con el reciente campeón del US Open como estandarte, se impuso en sets corridos (6-3, 7-5) sobre Sander Arends y Botic Van de Zandschulp quien, en una modificación de último momento, reemplazó a Sem Verbeek. Si bien por una cuestión relacionada la venta de tickets, que obliga a disputar, al menos, el cuarto punto, ¿cómo sigue el camino de Los Halcones en la Copa Davis?

El combinado albiceleste se convirtió en la tercera nación en asegurar su lugar en el Final 8, que se desarrollará entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia. Italia, en condición de anfitrión y campeón vigente, recibió un wild card por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), y Alemania, en las primeras horas del sábado, sentenció su serie ante Japón por 4-0.

A Los Halcones, la Azzurra y los germanos, se unirán otros cinco equipos que completarán la instancia que se llevará a cabo en el BolognaFiere: Bélgica, Australia, Hungría, Austria, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, España, Croacia o Francia.

Si bien hasta el momento hay cinco series en proceso de definición, la Selección Argentina de Tenis YPF aguardará por los resultados que determinen si será o no cabeza de serie en el sorteo que tendrá lugar el en Piazza Maggiore de Bolonia, el próximo miércoles 17 de septiembre a las 7:00 (hora de Argentina).

Los conducidos por Javier Frana, que se ubican en el décimo puesto del escalafón mundial, buscarán instalarse entre los cuatro mejores posicionados. Para ello necesitarán, obligatoriamente, que Australia, España y Francia, naciones con mejor ubicación que la albiceleste en el ranking ITF, no avancen de ronda.

Italia, Alemania y Estados Unidos o República Checa -estos últimos dos se enfrentan entre sí- serán tres de los cuatro preclasificados. Australia, que se ubica en el segundo escalón, pierde en condición de local ante Bélgica por 2-0. Este sábado, desde la medianoche de nuestro país, los oceánicos irán en busca de la remontada. España, en tanto, inició en las últimas horas en Marbella su serie frente a Dinamarca, que concluirá el domingo. Holger Rune, en el primer punto, venció a Pablo Carreño Busta. Asimismo, Francia se encuentra en ventaja sobre Croacia, tras los triunfos de Corentin Moutet y Arthur Rinderknecht en la jornada de viernes. Este sábado, Mektic y Pavic acortaron la diferencia para los balcánicos y el histórico Marin Cilic intentará igualar la contienda ante Moutet.

