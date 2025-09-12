Taylor Townsend reveló la presión del tenis femenino: “Me decían que mi carrera dependía de perder peso o encajar en un estigma”

Taylor Townsend, número uno en dobles de la WTA, desafía barreras en el tenis femenino con su historia de superación (REUTERS)

Taylor Townsend, actual número uno del mundo en dobles de la WTA, se convirtió en una de las figuras más comentadas del US Open. Su presencia en el torneo no solo se destaca por su rendimiento deportivo, sino también por la sinceridad con la que compartió su historia personal y los desafíos que enfrentó dentro y fuera del tenis profesional.

En una entrevista con The Pivot Podcast, la tenista estadounidense abordó temas como la discriminación, la presión por la imagen corporal, la maternidad y la necesidad de transformar la cultura del tenis femenino.

Durante el grand slam disputado en Nueva York, Townsend conversó con los exjugadores de la NFL y presentadores del pódcast, Ryan Clark, Fred Taylor y Channing Crowder, quienes la recibieron en un ambiente distendido. La entrevista permitió que la deportista repasara su trayectoria, desde sus primeros pasos en el tenis hasta su consagración como referente mundial en dobles.

En una charla para el pódcast "The Pivot", la tenista estadounidense reveló los desafíos económicos, sociales y personales que atravesó para llegar a la cima del tenis mundial

Una infancia entre raquetas y referentes

La infancia de Townsend estuvo marcada por la influencia de su familia y la comunidad afroamericana en el tenis. Creció en Chicago, donde la comunidad afroamericana dedicada a este deporte era pequeña pero unida. Sobre esto, relató: “Todos se conocen, es un ambiente familiar”.

Inspirada por las hermanas Williams, junto a su hermana mayor compartieron sueños y raquetas desde muy pequeñas. “Idolatrábamos a las Williams y queríamos ser como ellas”, recordó entre risas, al narrar anécdotas de sus primeros partidos de dobles junto a su hermana, que terminaron abruptamente tras una travesura en la cancha.

La mudanza a Atlanta, motivada por una oportunidad laboral de su padre, abrió nuevas posibilidades para su desarrollo deportivo, al permitirle entrenar en mejores condiciones climáticas y rodearse de figuras como Donald Young Jr., quien se convirtió en un modelo cercano de éxito.

Townsend criticó la rigidez de la etiqueta en el tenis y reivindica la importancia del dobles como modalidad

Sacrificios familiares y adversidad económica

El camino hacia la élite no estuvo exento de obstáculos económicos y sociales. La atleta de 29 años explicó que su familia debió hacer grandes sacrificios para costear los viajes y torneos, en un entorno donde la mayoría de sus rivales contaba con mayores recursos.

“Jugábamos torneos y mi madre llevaba una nevera con sándwiches y ensaladas de pasta; si comíamos fuera, era en el menú de un dólar de Wendy’s”, relató. La tenista recordó los días en que debía tomar el metro con sus bolsas de tenis porque la federación no la apoyaba, y cómo esas experiencias forjaron su carácter y su motivación.

La deportista denunció la discriminación y la presión por la imagen corporal en el tenis profesional

Presión sobre el cuerpo y discriminación

La discriminación y la presión por la imagen corporal fueron constantes en su carrera deportiva. En la entrevista, abordó el estigma que enfrentó por no ajustarse a los estándares físicos tradicionales del tenis profesional. “Me decían que mi carrera dependía de perder peso o encajar en un estigma”, confesó.

Townsend explicó que estas presiones no solo provenían del entorno deportivo, sino también de patrones familiares y culturales que arrastraba desde la infancia. Con respecto a ello, reflexionó: “Me di cuenta de que muchas de las voces que escuchaba no eran mías, sino de mi madre o mi abuela”.

Maternidad y el regreso a la élite

La maternidad marcó un punto de inflexión en la vida de la tenista. Su embarazo coincidió con la pandemia de COVID-19, lo que le permitió alejarse temporalmente del tenis y replantearse sus prioridades. “Fue la primera vez que me desconecté completamente del deporte”, contó en The Pivot Podcast.

El regreso a la competición tras una cesárea resultó especialmente exigente, tanto física como mentalmente. Townsend relató las dificultades para recuperar la movilidad y la independencia, y destacó el apoyo incondicional de su hermana durante las primeras semanas de posparto. “Tuve que perder 43 kilos en menos de un año para volver a competir”, explicó, subrayando el esfuerzo que implicó su retorno a la élite.

Además, compatibilizó la lactancia y el cuidado de su hijo con los entrenamientos y los viajes, lo que añadió un desafío extra de complejidad a su rutina diaria.

El proceso de regreso a la competición marcó un punto de inflexión en la carrera de Taylor Townsend, quien obtuvo el Australia Open junto a Katerina Siniakova, a principios del 2025

Confrontar las etiquetas para defender la autenticidad

El episodio viral con Jelena Ostapenko en el US Open fue otro de los temas centrales de la conversación. Townsend relató cómo, tras vencer a la tenista letona, esta la acusó de ser “poco educada y sin clase”, señalándola con el dedo en un gesto que se volvió viral en redes sociales.

“En ese momento pensé en cómo quería mostrarme: como Taylor. No me criaron para ser sumisa”, afirmó. También explicó que, aunque ya había vivido situaciones de falta de respeto en torneos menores, decidió mantener la calma y responder con palabras, consciente de las posibles consecuencias de una reacción impulsiva. “Me di cuenta de que su enfado era porque no podía aceptar la derrota”, reflexionó.

En este sentido, Townsend criticó la rigidez de la “etiqueta” en el tenis, que a menudo exige comportamientos artificiales y reprime la autenticidad de los jugadores. Debido a esto, sostuvo: “El tenis necesita evolucionar. No estamos en los años 50 o 60”.

Defendió la importancia de permitir que los deportistas expresen su personalidad y su cultura, y puso como ejemplo a figuras como Ben Shelton, conocido por sus celebraciones en la cancha. Además reivindicó el valor del dobles, una modalidad que, según ella, requiere habilidades específicas y merece mayor reconocimiento.

El episodio viral por la discusión con Jelena Ostapenko reforzó la defensa de la autenticidad y el cambio cultural en el tenis femenino

Un nuevo impulso y una identidad afirmada

A pesar de las derrotas y los desafíos, se mostró más motivada que nunca. Tras la eliminación del formato singles en US Open, aseguró que la experiencia la impulsó a seguir adelante con más fuerza. “Di todo en la cancha y eso me motiva a volver aún más fuerte”, afirmó.

La tenista destacó que, por primera vez en su carrera, siente que puede mostrarse tal como es, sin esconderse ni intentar complacer expectativas ajenas. Ante esto, confesó: “Durante 12 de mis 13 años como profesional, estuve ocultando mi verdadero yo”.

La tenista afroamericana destaca el papel de la familia y la comunidad en su formación y éxito deportivo

En la parte final de la entrevista, Taylor Townsend reflexionó sobre el impacto de la maternidad y el crecimiento personal que experimentó en los últimos años. Aseguró que su hijo le enseñó a recibir y dar amor de una manera nueva, y que ahora se siente preparada para alcanzar metas que antes consideraba inalcanzables.