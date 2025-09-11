Un entrenador argentino se perfila como candidato para reemplazar a Fernando Batista en Venezuela

Zubeldía, un nombre que suena en la Vinotinto

Venezuela se quedó en las puertas del repechaje para el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; y la frustración fue tan grande que las autoridades han decidido terminar con el ciclo de Fernando Batista.

Tras la dolorosa goleada sufrida en Maturín ante Colombia, el Bocha quedó en el ojo de la tormenta por la chance dilapidada, que se suma a una mochila enorme: el seleccionado nunca logró participar de una Copa del Mundo. En ese contexto, la Federación publicó un comunicado oficial en el que anunció el despido del estratega argentino.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, argumentó la entidad, que ahora deberá buscarle un reemplazo.

Según informó DSports, uno de los principales candidatos para asumir el cargo es Luis Zubeldía, quien recientemente dejó su puesto en el San Pablo de Brasil y se mantiene atento a las nuevas oportunidades que le puedan surgir.

Surgido de Lanús (donde atravesó por dos etapas distintas), el DT también forjó una trayectoria notable cuando estuvo al frente de Racing, Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna, Independiente de Medellín, Cerro Porteño y la Liga de Quito, donde obtuvo sus dos únicos títulos como entrenador (el campeonato doméstico y la Copa Sudamericana). Naturalmente, su paso por el Deportivo Alavés de España no ha sido su mejor producción, en lo que significó su solitaria oportunidad en Europa.

Recientemente, el DT visitó los estudios de ESPN, donde repasó su carrera y fue consultado sobre la definición de la Copa Libertadores, dado que en los cuartos de final se enfrentarán dos equipos que él mismo dirigió: “Para mí, el San Pablo gana la Copa. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que sale campeón de la Libertadores, por cómo se van moviendo las piezas. Está todo muy parejo, hay grandes equipos, pero siento que el San Pablo va a ganar”, afirmó.

En la misma entrevista, también le preguntaron si estaría dispuesto a dirigir a Boca, que recién en el último tiempo logró encadenar una serie de victorias que dejaron en el pasado las prematuras eliminaciones de la Copa Argentina y la propia Libertadores. “Hoy no es una opción, ni se me cruza por la cabeza por lo que atraviesa Miguel Russo”, subrayó.

“Nunca me contacté con alguien de Boca. Esto habla muy bien de la parte de la conducción y muestra lo que son los equipos grandes, cuánta desinformación traen. Eso me pasó en San Pablo, en Racing y en Liga de Quito”, argumentó.

Además de afirmar que Riquelme nunca lo llamó, el estratega recordó que mantiene un sentimiento especial por el experimentado entrenador, al que lo tuvo como DT durante su época de futbolista. “Hoy somos hinchas de Miguel, porque está anteponiendo su profesión; su profesión es más fuerte que cualquiera estadio, y eso es bien de su escuela”, señaló Zubeldía. Y completó: “Hoy es imposible estar pensando en tener una posibilidad de dirigir a Boca. Primero, porque no considero que sea una opción natural. Y segundo, no se me cruza en la cabeza por lo que atraviesa Miguel, que en definitiva se siente bien, y encima el equipo está ganando y eso es buena noticia para todos. Siempre ganando, la salud del DT es mejor”.