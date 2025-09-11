Tiene 15 años, es atleta gracias a ChatGPT, se hizo viral y desafía el legado de Usain Bolt

Bronson Hearn-Smith se hizo viral en sus cuentas oficiales y ha causado sensación en Inglaterra

El retiro de Usain Bolt dejó un hueco difícil de llenar en el atletismo, porque el jamaiquino marcó el rumbo de la disciplina con ocho medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016, sumado a ser el dueño de las plusmarcas en 100 y 200 metros con tiempos de 9,58 y 19,19 segundos, respectivamente; números nunca superados por ningún humano desde 2009. Sin embargo, hay jóvenes que empiezan a aparecer desde sus etapas formativas con rendimientos superlativos y obligan a mirar el semillero para ver si habrá alguien que pueda desafiar el legado del emblemático corredor. Uno de ellos es Bronson Hearn-Smith, un niño de 15 años que es una auténtica sensación en redes sociales.

Hearn-Smith saltó al estrellato de la viralización el 4 de julio. Su medalla dorada en un campeonato escolar de la región inglesa de Colchester rebotó en todos los dispositivos y ya tiene más de 5.300.000 visualizaciones entre sus cuentas oficiales de Instagram y Tik Tok, sumadas a todas las personas que replicaron las imágenes en sus perfiles personales.

El periódico The Guardian lo definió como una persona de “piel pálida, complexión delgada y gafas tipo Clark Kent”, unas características que captaron la mirada del público. Su manera de correr tampoco pasó desapercibida, ya que demuestra finalizar las carreras con mucha suficiencia. Esto ocurre producto de sus largas zancadas, que lo llevan a terminar lejos de sus competidores directos, como ocurrió en el video viral para cerrar su producción en la cima con un tiempo de 10.68.

Una de las fotos que tomó el diario The Guardian sobre la promesa del atletismo

A partir de esta repercusión, los siguientes videos acumularon más de dos millones de reproducciones y el diario británico se dirigió al club Colchester Harriers para entrevistarlo, en compañía de su familia y su novia, y así sobre esta irrupción en el mapa mundial de la categoría juniors. Con solo 15 años, mide 1.88 y posee sus récords personales de 100 y 200 metros en 10.65 y 21.40 segundos, respectivamente, según cita el matutino.

“Empecé a correr a los 11 años. ¿Que tiempos hacía? Mejor no hablemos de eso”, manifestó entre risas Bronson Hearn-Smith, quien se adentró en el atletismo con la ayuda de la inteligencia artificial. “¿Cómo hago para que mi hijo corra más rápido?”, solía preguntarle su padre a ChatGPT, pero la habilidad exhibida en sus inicios lo obligó a buscar un ambiente más profesional, y así descubrió a Stephen Garnham, entrenador que se hizo cargo del pupilo.

Antes de realizar su práctica en compañía de los atletas profesionales Dan y Jessica Putman, el niño de 15 años se sometió a una serie de preguntas, en las que demostró tener mucha madurez sobre el momento que atraviesa, más allá de la resonancia que tomaron sus actuaciones más destacadas. En este sentido, señaló cuál fue el momento que empezó a pensar que esta disciplina podía ser lo suyo: “Me di cuenta de que era bueno el año pasado (2024). Corrí 10.9 (en los 100 metros) y ese fue el segundo mejor tiempo de Reino Unido para mi edad”.

Su popularidad provocó que muchos colegas quisieran conocer a la nueva joya del atletismo, incluso de otros deportes, porque The Guardian asegura que el volante del Leyton Orient (Tercera División de Inglaterra), Demetri Mitchell, lo desafió a una carrera. “Estoy concentrado y sigo entrenando como si nada hubiera pasado. Quiero mantener los pies en la tierra”, expresó Bronson.

Divine Iheme, otro joven de 15 años, superó el nivel de su competidor, luego de marcar un espectacular tiempo de 10.3 el año pasado, récord mundial para un chico de 14 abriles. Esto se suma a la aparición de Gout Gout, a quien señalan como el próximo Usain Bolt. “Me cae muy bien Divine. Somos buenos amigos”, afirmó Hearn-Smith, alejando cualquier tipo de rivalidad con Iheme. Este último le ganó un duelo individual durante una carrera de la English Schools Athletics Association a comienzos de 2025.

Bronson publicitó la entrevista en redes sociales

En el reportaje, declaró que su estilo para correr surgió de manera natural gracias a sus piernas largas, como así también hubo una inspiración de Asafa Powell, sumado a algunos ejercicios como sentadillas con salto y skip A y B, que están enfocados a la mejora de la coordinación, la frecuencia, la fuerza y la eficiencia de la zancada.

La intervención de Garnham en sus entrenamientos diarios le permitió explotar sus cualidades al máximo de su potencial. “Apreciamos mucho lo que Steve ha hecho. Es un entrenador de clase mundial”, arroja David, el padre del talento.

El entrenador tiene un pasado exitoso al lado del medallista olímpico de bronce Charlie Dobson en su etapa juvenil y su nombre está asociado en Colchester Harriers por su labor con corredores de 400 metros. Sin embargo, el vicepresidente del club, Dave Smith, entró en acción para que echara su ojo en la promesa, y así comenzó la relación deportiva con el juvenil. “El 99% de los entrenadores de atletismo trabajan gratis. No ganan dinero con los atletas. Tienen que tratar con los padres y, a veces, los padres pueden ser un problema, como yo”, reflexionó David.

Las redes sociales de Bronson Hearn-Smith son manejadas por él, pero también tiene la colaboración de su padre y su novia para atraer la atención de más seguidores. Aseguran que estas plataformas podrían ser claves para financiar su carrera hasta llegar a la élite: “Para cualquier padre con un hijo en el atletismo, lo mejor es manejar bien las redes sociales y dar a conocer a tu hijo”.

“Los creadores de contenido que publican sobre atletismo definitivamente ampliarán el alcance del deporte y lograrán que más personas se involucren. Quiero que más gente conozca este deporte para que se preste más atención a la pista”, concluyó Bronson Hearn-Smith.