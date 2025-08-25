Tiene 17 años, lo señalan como el próximo Bolt, bajó los 10 segundos en los 100 metros, pero la marca quedó inválida: la razón

Gout Gout, en su participación en Mónaco (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El joven velocista Gout Gout sorprendió al mundo del atletismo al detener el cronómetro en 9,94 segundos durante una competencia escolar en Queensland, una marca que lo coloca en la élite de los 100 metros. Sin embargo, este registro no será reconocido oficialmente. Su mánager, James Stapleton, explicó: “Fue cronometrada manualmente, pero fue un esfuerzo de carrera, y eso es importante en las semanas previas a Tokio”.

A sus 17 años, el australiano ya ha sido comparado con Usain Bolt. La comparación no es gratuita: Gout corrió los 200 metros en 20,04 segundos cuando tenía 16 años, superando el tiempo de Bolt a esa edad, que fue de 20,13 segundos. En junio, durante su primera participación en Europa en el World Athletics Continental Tour Gold, Gout rebajó su propio récord de 200 metros a 20,02 segundos.

La reciente actuación en Queensland, aunque impresionante, no podrá figurar en los libros de récords debido a la naturaleza del cronometraje, según confirmó SportBible. Stapleton detalló: “Es un evento discreto, el GPS (competencia escolar). Pero es bueno hacer una carrera, un pequeño calentamiento agradable, y muestra la forma en la que está para Tokio en tres semanas”.

No es la primera vez que un registro de Gout Gout queda fuera de la oficialidad. En diciembre, días antes de cumplir 17 años, marcó 10,04 segundos en los 100 metros, pero la marca fue invalidada por un viento de cola de 3,4 metros por segundo (7,6 millas por hora), superando el límite permitido por las regulaciones de World Athletics. En abril de 2024, volvió a romper la barrera de los 10 segundos con un tiempo de 9,99 segundos, aunque nuevamente el viento de cola excedió lo legal.

Actualmente, el récord oficial de Gout Gout permanece en 10,17 segundos. De haber logrado ese tiempo en París 2024, habría quedado apenas fuera de avanzar a las eliminatorias de la primera ronda, lo que evidencia el nivel competitivo que ya ostenta y el potencial que aún puede desarrollar.

Originario de Queensland, el joven australiano, tercero de siete hijos de inmigrantes sudaneses, apunta a forjar su propio camino en el atletismo.

Di Sheppard, la entrenadora de Gout, junto a su representante James Templeton, confían plenamente en su potencial: no tienen dudas de que será “el hombre más rápido de Australia” pronto. Sin embargo, destacan la importancia de mantener al joven centrado. “Ambos sabíamos que fue un momento significativo, pero también entendimos que era solo una parte de un camino mucho más largo”, aseguró.

Con su carácter tranquilo y enfoque humilde, Gout Gout está manejando la presión y las expectativas con notable madurez. Sheppard destacó su personalidad relajada como un elemento clave en su desarrollo: “Es un chico muy fácil de llevar y feliz”.

Mientras, los cronómetros no se le resisten. Y el hecho de que baje los 100 metros de forma oficial parece solo cuestión de tiempo.