Solana Sierra ganó y se instaló entre las mejores ocho del WTA 250 de San Pablo

Solana Sierra avanzó a los cuartos de final del WTA 250 de San Pablo (Foto: Fotojump/SP Open)

Luego del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, el tenis profesional, tanto de la rama masculina como femenina, continúa su rumbo. En Sao Paulo, Solana Sierra accedió a los cuartos de final de un WTA 250 por primera vez en su corta -y prometedora- carrera. Por su parte, Julia Riera, cerró su segunda experiencia en la categoría en dicho escenario. Además, divididos en diferentes partes del globo terráqueo, otros cuatro albicelestes intentarán ingresar a la etapa de definición de cada certamen.

En cuestión de días, la vida tenística de Solana Sierra sufrió un cambio radical, aunque positivo: tras alcanzar los octavos de final de Wimbledon en condición de Lucky Loser, la marplatense aseguró con firmeza su presencia en el Top 100 y, en consecuencia, se garantizó su participación en los certámenes del máximo nivel. A pesar de cosechar dos éxitos y cuatro caídas en la gira por los Estados Unidos que concluyó en Nueva York, la actual 82 del ranking inició su camino en el WTA 250 de Sao Paulo con el pié derecho al vencer a la neerlandesa Arianne Hartono en sets corridos.

Este miércoles, en el Court Central Maria Esther Bueno, hizo valer su jerarquía sobre la promesa local de 15 años Nauhany Vitoria Leme Da Silva y la derrotó con parciales de 6-0 y 6-4 para sellar su pase a la ronda de ocho tenistas en tan solo 42 minutos. Este viernes, aún sin horario estipulado, se medirá a Francesca Jones. La británica, 85º del ranking, conquistó cuatro títulos en 2025, entre ellos dos WTA 125.

A continuación del encuentro que protagonizó Sierra, otra tenista nacional saltó a la pista: Julia Riera. La oriunda de Pergamino, quien se impuso sobre la rusa Vitalia Diatchenko en el debut, no logró avanzar de ronda en su segunda experiencia en la categoría, tras su participación en el que se realizó este año en Bogotá, Colombia, donde llegó a las semifinales: cedió frente a Alexandra Eala por 6-1 y 6-4.

La filipina de 20 años, quien partió como tercera preclasificada en Brasil, estira una temporada digna de una rompe récords en la que alcanzó las semifinales del WTA 125 de Canberra, las del WTA 100 de Miami, la definición del WTA 250 de Eastbourne, sobre césped, y la pasada semana conquistó en el WTA 125 de Guadalajara. Además, días atrás, se convirtió en la primera mujer de su país en sumar un triunfo en el main draw individual del US Open.

La actividad en el circuito Challenger

Mientras tanto, en el circuito ATP Challenger, hay tres argentinos en carrera. Thiago Tirante jugará este jueves desde las 11:30 de nuestro país la segunda ronda en Szczecin, Polonia, de categoría 125, frente al eslovaco Josef Kovalik. Juan Manuel Cerúndolo, en tanto, aguarda en los cuartos de final del Challenger 100 de Guangzhou, China, por el británico Daniel Evans o el estadounidense Oliver Crawford. Por último, se presentará Marco Trungelliti: el santiagueño de 35 años, quien la pasada semana se coronó del Challenger de Tulln (Austria) y sueña con ingresar al Top 100, buscará las semifinales en Targu Mures, Rumania, ante el cordobés Franco Agamenone, quien compite bajo la bandera italiana. Por la rama femenina, la única representante es Lourdes Carlé, quien chocará con la azzurra Jessica Pieri por la ronda de 16 del WTA 125 de Huzhou, también en suelo asiático.