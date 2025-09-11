La FIFA inhibió a Newell’s, que no podrá sumar refuerzos por un año y medio: los motivos y la respuesta del club

Tribuna de Newell's Old Boys (Fotobaires)

La reciente sanción impuesta por la FIFA a Newell’s Old Boys generó inquietud en el entorno del club rosarino, que enfrenta la prohibición de incorporar refuerzos durante los próximos tres mercados de pases. Esta medida, que surge a raíz de un reclamo del Liverpool de Uruguay por una deuda vinculada a la transferencia de Juan Ignacio Ramírez, fue calificada por la dirigencia como consecuencia de un error administrativo bancario y no de un incumplimiento deliberado.

La notificación oficial de la FIFA llegó en las últimas horas al Parque Independencia, sede de Newell’s, y establece que la institución no podrá realizar incorporaciones en los próximos tres períodos de inscripción. La sanción responde a una queja formal presentada por el club uruguayo, que reclama el pago pendiente de una parte de la transferencia del delantero Juan Ignacio Ramírez, adquirido en enero de 2024 por USD4.000.000. Tanto Nacional como Liverpool compartían la ficha del futbolista, y la dirigencia de la entidad negriazul inició hace algunos meses un reclamo cercano a USD2.000.000.

Desde la comisión directiva de Newell’s Old Boys sostienen que el dinero correspondiente fue depositado, pero que la operación se demoró en acreditarse debido a cuestiones burocráticas bancarias, lo que provocó que el pago se realizara fuera de término.

El club rosarino emitió un comunicado oficial en el que reconoce la existencia de la sanción, aunque la califica como “de carácter arbitrario”. En el texto, la institución remarca: “El proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata, motivo por el cual esta situación no generará ningún tipo de impedimento para que Newell’s Old Boys pueda incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases”, según el comunicado difundido a través de X (antes Twitter). Además, la dirigencia subrayó: “Nuestra institución se encuentra trabajando con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia, defendiendo siempre los intereses del Club y resguardando su normal desenvolvimiento deportivo e institucional”.

El tuit de Newell's por la inhibición de la FIFA a poder incorporar por un año y medio

Mientras tanto, la sanción de la FIFA deja a Newell’s sin la posibilidad de reforzarse en el corto plazo, una situación que podría condicionar la planificación deportiva tanto en el presente como en el futuro inmediato. No obstante, desde la dirigencia confían en que, una vez aclarado el error y verificado el cumplimiento de la obligación, el organismo internacional levantará la inhibición.

En el comunicado oficial, la dirigencia de Newell’s Old Boys reiteró: “El Club Atlético Newell’s Old Boys reitera su firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado por esta situación puntual”, según lo publicado por TyC Sports. La institución insiste en que la sanción no impedirá la incorporación de futbolistas en el próximo mercado de pases y que el proceso para revertir la medida avanza con celeridad.

La sanción de la FIFA se produce en un contexto de presión deportiva e institucional para Newell’s, que busca dejar atrás una serie de resultados negativos y aprovechar la oportunidad histórica en la Copa Argentina. La dirigencia trabaja contrarreloj para resolver el conflicto administrativo y evitar consecuencias mayores en la planificación del plantel.

Es que en el plano deportivo, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani atraviesa un momento de incertidumbre tras una serie de resultados adversos. Luego de la victoria inicial en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, el conjunto rojinegro acumuló tres derrotas (ante Banfield, Rosario Central y Barracas Central) y tres empates (frente a Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia), lo que lo ubica en las últimas posiciones de su zona y a seis puntos de Banfield, el último equipo en zona de clasificación.

El parate por la fecha FIFA permitió al cuerpo técnico trabajar en la recuperación anímica del plantel, que buscará revertir la racha negativa en el próximo compromiso ante Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. Este encuentro resulta clave para llegar en mejores condiciones al duelo de la semana siguiente frente a Belgrano en San Luis, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. La posibilidad de avanzar a semifinales por primera vez en la historia del club en este certamen representa una oportunidad para ilusionar a los hinchas tras doce años sin títulos.