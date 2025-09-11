Deportes

Fue N° 1 del mundo en dobles, se divorció tras 15 años y tomó una decisión para rehacer su vida: “Está realmente triste”

Jamie Murray, hermano del legendario Andy, confirmó la separación de Alejandra Gutiérrez. La pareja tiene una hija: Ava, de tres años

Guardar
Jamie Murray, junto a Alejandra
Jamie Murray, junto a Alejandra Gutiérrez, en tiempos felices

El tenista escocés Jamie Murray, conocido por su exitosa carrera en dobles -fue N° 1 del mundo en 2016- y por ser el hermano mayor de Andy Murray, se ha separado de Alejandra Gutiérrez tras quince años de matrimonio. La noticia fue confirmada por un portavoz del deportista a The Sun, quien detalló que el divorcio se concedió el 22 de agosto de 2025, después de que la pareja se rompiera el año anterior. Según el portavoz, “como en cualquier divorcio, este es un momento extremadamente difícil para Jamie y Alejandra, y agradecerían que se respete su privacidad mientras navegan su futuro y protegen a su familia”.

La pareja, que inició su relación en 2008 cuando Alejandra era estudiante de negocios en Londres y Jamie ya destacaba en el circuito profesional, contrajo matrimonio en 2010 en una ceremonia privada en Cromlix House, cerca de Dunblane, Escocia, ciudad natal de Murray. De su unión nació Ava, su hija de tres años, quien sigue siendo el principal vínculo entre ambos. La familia ha solicitado comprensión y discreción durante este periodo, priorizando el bienestar de la menor.

En paralelo a la resolución de su divorcio, Jamie Murray ha dado un paso hacia adelante en su vida personal al crear un perfil en Raya, la aplicación de citas exclusiva para celebridades. Según información obtenida por The Sun, el tenista se describe en la plataforma como un atleta que “viaja por el mundo jugando al tenis”, y utiliza una fotografía en la que aparece junto a su hermano Andy durante un partido. Este gesto ha sido interpretado por allegados como una señal de apertura a nuevas experiencias tras la ruptura.

Un amigo cercano a la familia, consultado por el citado medio, certificó que el deportista está “realmente triste”, pero destacó el esfuerzo de ambos por mantener un proceso de separación lo más cordial posible. “Están trabajando mucho para que todo sea lo más amistoso posible entre ellos en esta etapa. Jamie ha empezado a dar pasos para conocer a alguien nuevo inscribiéndose en sitios de citas”, señaló la fuente, reflejando el deseo de ambos de preservar la armonía familiar.

A lo largo de los años, la pareja compartió momentos destacados tanto en el ámbito personal como en el deportivo, consolidando una familia que ahora afronta una nueva etapa. Jamie Murray ha construido una carrera notable en el tenis de dobles, acumulando siete títulos de Grand Slam entre 2007 y 2019. Entre sus logros figuran los campeonatos de dobles mixtos en Wimbledon junto a Jelena Jankovic en 2007 y Martina Hingis en 2017. Aunque a menudo ha estado bajo la sombra mediática de su hermano Andy, ex número uno del mundo y tres veces campeón de Grand Slam, Jamie ha mantenido una presencia constante en los principales torneos internacionales.

Jamie y Andy Murray, juntos
Jamie y Andy Murray, juntos en un encuentro de dobles (REUTERS/Hannah Mckay)

El propio Murray ha compartido recientemente sus reflexiones sobre el futuro de su carrera deportiva. A pesar de las derrotas en las primeras rondas de Wimbledon este verano, el tenista considera que aún tiene margen para competir al más alto nivel. “Sigo disfrutando de viajar y competir. Mi ranking es lo suficientemente bueno como para jugar los torneos más importantes y uno se retira por mucho tiempo. No he tenido lesiones graves ni cirugías ni nada por el estilo. Mi cuerpo todavía se siente bastante bien”, expresó, mostrando optimismo respecto a su rendimiento y motivación.

Mientras Jamie redefine su vida personal y profesional, Andy Murray, quien se retiró del tenis tras los Juegos Olímpicos de París, ha anunciado su interés en dedicarse al golf. Este cambio de rumbo en la familia Murray subraya una etapa de transformaciones y nuevos desafíos para ambos hermanos.

Con la proximidad de su cuadragésimo cumpleaños, Jamie Murray encara el futuro con determinación y la convicción de que aún puede competir al máximo nivel en el circuito profesional.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJamie MurrayAlejandra Gutiérreztenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

El presidente de Talleres Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino le respondió con dureza

El máximo mandatario de la institución cordobesa realizó una conferencia de prensa con el fin de arreglar su relación con la AFA. Sin embargo, el tesorero de la AFA lo criticó en sus redes sociales

El presidente de Talleres Andrés

Belgrano y San Martín de San Juan abren la fecha 8 del Torneo Clausura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Desde las 20, el Pirata se medirá con el Santo en el Barrio Alberdi. Transmitirá ESPN Premium

Belgrano y San Martín de

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, las cartas argentinas para el debut en la Copa Davis

Con temporadas dispares, ambos son moneda corriente en el equipo conducido por Javier Frana. Tras la salida Guillermo Coria de la capitanía, los dos se mantuvieron en las convocatorias. ¿Cómo llegan al duelo ante Países Bajos por los Qualifiers?

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry,

Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes de iniciar la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Francisco, Tomás y Javier Frana compartieron con Infobae sus sensaciones tras conocerse el orden de los singles del viernes

Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes

Así es el MartiniPlaza, el estadio boutique donde jugará Argentina ante Países Bajos por la Copa Davis

Con capacidad para más de 4.300 espectadores, el recinto recibe habitualmente eventos deportivos y musicales. Conocelo por dentro

Así es el MartiniPlaza, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Referentes de la moda argentina

Referentes de la moda argentina fueron homenajeados en la legislatura porteña: cómo fue el emotivo acto

Jorge Rial y Mauro Federico declararon ante el fiscal Stornelli por la denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei

La emboscaron y la mataron a golpes por celos y ahora piden que las dos acusadas vayan a juicio

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco