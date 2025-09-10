Los mejores memes de la derrota de Argentina ante Ecuador: el árbitro Wilmar Roldán, Otamendi, Messi y Mastantuono, los destacados

Ecuador dio el golpe en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y venció a Argentina en Guayaquil (REUTERS/Cristina Vega)

Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en un partido marcado por la ausencia de Lionel Messi y la definición por un penal polémico convertido por Enner Valencia.

El encuentro se resolvió tras una infracción sancionada por el árbitro Wilmar Roldán, que permitió a Valencia anotar el único gol del partido. Ambos equipos finalizaron con 10 jugadores: Nicolás Otamendi vio la tarjeta roja en el primer tiempo, dejando a Argentina con un hombre menos durante más de 60 minutos, mientras que Moisés Caicedo fue expulsado al inicio del complemento.

A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó las Eliminatorias en el primer puesto con 38 puntos y se consolidó como el conjunto más goleador del certamen, con 31 tantos en 18 partidos. Por su parte, Ecuador ascendió al segundo lugar con 29 unidades y se destacó por recibir solo 5 goles en toda la competencia, la mejor defensa de la tabla.

Durante el tramo final, Ecuador apostó al contraataque y generó peligro a través de la velocidad de Kevin Rodríguez, quien forzó una amonestación a Leonardo Balerdi. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez evitó una diferencia mayor con una atajada clave a un remate de Rodríguez en el minuto 72. Argentina realizó varios cambios en busca del empate, incluyendo el ingreso de Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono y Julián Álvarez, pero no logró igualar el marcador.

Las redes sociales siguieron de cerca el partido y los memes no tardaron en aparecer. El foco de los cibernautas estuvo puesto en la polémica labor del árbitro Wilmar Roldán, en la expulsión de Nicolás Otamendi y en la actuación de Franco Mastantuno, quien ingresó en el complemento y lució la número 10 en su espalda. Por supuesto, la ausencia de Lionel Messi también parte del lamento de los fanáticos.

Los mejores memes que dejó la derrota de Argentina ante Ecuador: