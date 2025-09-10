La intimidad de Mbappé, contada por su familia: su descarnada reacción tras la final perdida ante Argentina y por qué no tiene novia

La familia de Mbappé habló de su carrera (Reuters)

El entorno familiar de Kylian Mbappé ha compartido opiniones y anécdotas sobre la figura del delantero del Real Madrid, aportando una mirada íntima desde su círculo más cercano. En recientes declaraciones recogidas por Lequipe, tanto su madre, Fayza Lamari, como su padre, Wilfrid Mbappé, y su hermano menor, Ethan Mbappé, han profundizado en los desafíos, alegrías y dificultades que han acompañado el crecimiento deportivo y personal del capitán de la selección francesa.

La madre del futbolista, Fayza Lamari, detalló el impacto emocional que le produjo la salida de su hijo del París Saint-Germain (PSG). “Cuando lo veo salir de París, cuando le advertimos que el PSG está más cerca de ganar la Champions que el Real Madrid, y con sus ojos de niño respondió: ‘Sí, lo sé, pero no importa, empiezo de cero’, entonces veo al Kylian que soñaba en su habitación”, afirmó. Para ella, ese espíritu de empezar de nuevo define la constancia que ha mostrado su hijo desde la infancia. Según Lequipe, Lamari admitió que, tanto en los triunfos como en los momentos de abucheos o aplausos, su hijo deja de pertenecerle y pasa a ser un personaje público: “Pierdes a tu hijo. Es de todos, menos tuyo”.

Respecto a decisiones estratégicas en la carrera de Kylian Mbappé, Lamari reconoció que la renovación con el PSG en 2022 fue la única ocasión en la que la familia intervino de manera directa. Mencionó que las presiones sobre la importancia de su permanencia se intensificaron, afectando distintos niveles del club, desde empleos hasta derechos televisivos y la imagen de la ciudad. “Cuando te dicen que tendrás que despedir empleados si se va, que está el problema de los derechos de televisión, que es París, que está el nuevo centro de entrenamiento, los Juegos Olímpicos, el Mundial a la vuelta de la esquina...”, relató. Finalmente, la familia apostó por la estabilidad del proyecto deportivo en ese momento.

Lamari también abordó el desafío de la exposición mediática y cómo afecta la vida diaria de su hijo. Describió que uno de los costos más altos ha sido la pérdida de anonimato, e incluso de experiencias cotidianas. Recordó una anécdota sobre Kylian Mbappé descubriendo el uso de tarjetas de crédito a los 22 años y queriendo conducir alrededor de París para comprender la dinámica urbana que supone una vida normal. Ante la pregunta sobre su vida personal y sentimental, la madre reconoció: “¿Ves una novia en este lío? Es complicado ser la novia de Kylian Mbappé. Con todo lo que conlleva. Ya ha tenido algunas y no es fácil para ninguno de los dos”.

La madre de Mbappé habló de su fichaje por el Real Madrid (@k.mbappe)

El padre del futbolista, Wilfrid Mbappé, se refirió a uno de los momentos más emotivos vividos junto a su hijo tras la final del Mundial 2022, cuando Francia perdió ante Argentina. Según relató a L’Equipe, en la previa del partido, le transmitió el orgullo que sentía por él: “Si ganas, no te imaginas lo orgulloso que me harías...”. Ya consumada la derrota, Kylian Mbappé marcó tres goles, pero se disculpó ante su padre por percibir que le había fallado. “Me echo a llorar. Él también. Me dijo ‘Te he decepcionado’ y le dije: ‘¡Estás loco, me has llenado desde que naciste!’”, compartió el padre.

El hermano menor, Ethan Mbappé, ofreció una perspectiva de la infancia compartida y del contraste entre ambos. Mientras en su propia habitación predominaban los dibujos animados y los juguetes, en la habitación de Kylian ya era evidente su admiración por Cristiano Ronaldo y su obsesión por alcanzar el máximo nivel profesional. “Si entrabas en ella, estabas en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo estaba por todas partes”, relató Ethan en L’Equipe.

Kylian y Ethan Mbappé, en un partido de la NBA (Reuters)

Sobre la adaptación a su reciente etapa en el Real Madrid, Ethan contó que los inicios fueron complejos para Kylian Mbappé, pero que la familia buscó acompañarlo para sobrellevar las presiones iniciales en el club de sus sueños. “Acababa de llegar al club de sus sueños, el Real Madrid, y estaba en un bache, así que estábamos ahí para él”, expresó.

L’Equipe recogió además la preocupación de la familia sobre la sobreexposición mediática y el impacto de casos judiciales en los que el nombre de Kylian Mbappé llegó a mencionarse. Fayza Lamari recordó el caso ocurrido en Suecia en 2024 relacionado con una denuncia de agresión, en el que el delantero ni siquiera fue citado por la justicia. “Si Kylian hubiera hecho algo malo en Suecia, yo habría sido quien lo llevara a comisaría. Como mujer, eso habría significado perderme una oportunidad educativa, y mis hijos saben perfectamente que en este tema no me aceptarán”, sostuvo ante el medio francés.