La emoción de Francisco Comesaña: “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina en la Davis”

Francisco Comesaña y una postal que refleja el orgullo por la primera convocatoria y el sueño de representar al país en la Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

En una mezcla de emoción y ambición, Francisco Comesaña se prepara para su primera gran cita con la camiseta de la Selección Argentina de Tenis YPF. Con 24 años, el marplatense se ilusiona con la posibilidad de convertirse en el jugador número 91 en la historia de la Copa Davis, un hito que, para él, tiene una coincidencia particular que lo motiva aún más. Es una oportunidad que se da en un momento clave de su carrera, tras una temporada de progreso constante en el ATP Tour que le ha permitido escalar en el ranking.

El Tiburón describió con gran entusiasmo su experiencia junto al equipo albiceleste en Groningen, Países Bajos, donde se llevará a cabo la serie el 12 y 13 de septiembre: “Vengo con muchas ganas de estar en el equipo. La verdad es que es un grupo muy divertido, muy lindo. Tienen muy buena energía, me siento muy cómodo con el capitán, vamos a llevarnos unas lindas anécdotas para contarnos”, expresó, destacando la calidez del grupo y la rápida integración que sintió desde el primer día. El tenista se ha mostrado muy activo en los entrenamientos, demostrando un alto nivel de compromiso y adaptación a las exigencias del capitán Javier Frana.

El marplatense se muestra enfocado en sacarle el jugo al momento que tanto esperó. “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina, que en el momento en que la vi me pareció fuerte, pero sentí algo dentro mío que era distinto y es lindo. El equipo me recibió muy bien, la verdad es que agradezco que me hayan hecho parte tan rápido y tan fácil”, señaló.

Francico Comesaña tuvo una gran sintonía con sus nuevos compañeros y el capitán, quienes lo hicieron sentir cómodo desde el primer día en la concentración de Groningen (Foto: Prensa AAT)

La posibilidad de un debut oficial en una instancia tan crucial como la segunda ronda de los Qualifiers no lo intimida, sino que lo impulsa a dar lo mejor de sí: “La semana pasada, un poco antes de irme a dormir, me imaginaba entrando a la cancha y poniéndome la camiseta de Argentina. Me puede tocar o no, pero obviamente estoy dispuesto. Si me toca salir, voy a dar mi máximo y a representar al país; y si no, desde afuera de la cancha alentar al que esté adentro”, explicó.

En caso de debutar oficialmente, Comesaña se unirá a una lista de ilustres tenistas argentinos que han representado al país en la Copa Davis. El hecho de que sea el jugador Número 91° de la historia del equipo no es un detalle menor para él, ya que lo asocia con una particular “obsesión” que comparte con su padre. “Con mi viejo tenemos una especie de obsesión con el número 10. Siempre que puedo, intento sumar los números para ver si (la cuenta total) me da 10. Cuando tengo que elegir algún locker o en las habitaciones, siempre veo a ver si da 10. Siento que es un número que nos identifica a mi papá y a mí, y bueno, el hecho de ser el 91, 9 más 1 da 10. Fueron un montón de coincidencias, así que capitán, ya sabés… (risas)”, concluyó, dejando un mensaje directo y lleno de optimismo al capitán del equipo.

La serie en Groningen es un paso vital para la Argentina en su búsqueda de volver al selecto grupo de los ocho mejores equipos del mundo y Comesaña está listo para aportar su granito de arena, sin importar si es dentro o fuera de la cancha.