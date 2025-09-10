Deportes

La emoción de Francisco Comesaña: “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina en la Davis”

En un momento clave de su carrera, el marplatense se ilusiona con su primera convocatoria a la Selección y con la posibilidad de hacerle su aporte al equipo en la serie ante Países Bajos

Guardar
Francisco Comesaña y una postal
Francisco Comesaña y una postal que refleja el orgullo por la primera convocatoria y el sueño de representar al país en la Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

En una mezcla de emoción y ambición, Francisco Comesaña se prepara para su primera gran cita con la camiseta de la Selección Argentina de Tenis YPF. Con 24 años, el marplatense se ilusiona con la posibilidad de convertirse en el jugador número 91 en la historia de la Copa Davis, un hito que, para él, tiene una coincidencia particular que lo motiva aún más. Es una oportunidad que se da en un momento clave de su carrera, tras una temporada de progreso constante en el ATP Tour que le ha permitido escalar en el ranking.

El Tiburón describió con gran entusiasmo su experiencia junto al equipo albiceleste en Groningen, Países Bajos, donde se llevará a cabo la serie el 12 y 13 de septiembre: “Vengo con muchas ganas de estar en el equipo. La verdad es que es un grupo muy divertido, muy lindo. Tienen muy buena energía, me siento muy cómodo con el capitán, vamos a llevarnos unas lindas anécdotas para contarnos”, expresó, destacando la calidez del grupo y la rápida integración que sintió desde el primer día. El tenista se ha mostrado muy activo en los entrenamientos, demostrando un alto nivel de compromiso y adaptación a las exigencias del capitán Javier Frana.

El marplatense se muestra enfocado en sacarle el jugo al momento que tanto esperó. “Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina, que en el momento en que la vi me pareció fuerte, pero sentí algo dentro mío que era distinto y es lindo. El equipo me recibió muy bien, la verdad es que agradezco que me hayan hecho parte tan rápido y tan fácil”, señaló.

Francico Comesaña tuvo una gran
Francico Comesaña tuvo una gran sintonía con sus nuevos compañeros y el capitán, quienes lo hicieron sentir cómodo desde el primer día en la concentración de Groningen (Foto: Prensa AAT)

La posibilidad de un debut oficial en una instancia tan crucial como la segunda ronda de los Qualifiers no lo intimida, sino que lo impulsa a dar lo mejor de sí: “La semana pasada, un poco antes de irme a dormir, me imaginaba entrando a la cancha y poniéndome la camiseta de Argentina. Me puede tocar o no, pero obviamente estoy dispuesto. Si me toca salir, voy a dar mi máximo y a representar al país; y si no, desde afuera de la cancha alentar al que esté adentro”, explicó.

En caso de debutar oficialmente, Comesaña se unirá a una lista de ilustres tenistas argentinos que han representado al país en la Copa Davis. El hecho de que sea el jugador Número 91° de la historia del equipo no es un detalle menor para él, ya que lo asocia con una particular “obsesión” que comparte con su padre. “Con mi viejo tenemos una especie de obsesión con el número 10. Siempre que puedo, intento sumar los números para ver si (la cuenta total) me da 10. Cuando tengo que elegir algún locker o en las habitaciones, siempre veo a ver si da 10. Siento que es un número que nos identifica a mi papá y a mí, y bueno, el hecho de ser el 91, 9 más 1 da 10. Fueron un montón de coincidencias, así que capitán, ya sabés… (risas)”, concluyó, dejando un mensaje directo y lleno de optimismo al capitán del equipo.

La serie en Groningen es un paso vital para la Argentina en su búsqueda de volver al selecto grupo de los ocho mejores equipos del mundo y Comesaña está listo para aportar su granito de arena, sin importar si es dentro o fuera de la cancha.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisFrancisco Comesañadeportes-argentina

Últimas Noticias

La dura crítica de un histórico de Uruguay a Bielsa por la polémica de los cambios ante Chile: “Me duele si soy jugador”

El entrenador y ex futbolista Gustavo Matosas opinó acerca de la estrategia del argentino en el empate por Eliminatorias en Santiago

La dura crítica de un

La selección argentina completó su tercera jornada de prácticas en Groningen y espera por el sorteo de la Copa Davis

El conjunto albiceleste continúa con la puesta a punto para el debut en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos, con la incógnita sobre quién será el segundo singlista

La selección argentina completó su

La receta de Tomás Etcheverry para la Davis: “La Copa saca algo diferente en uno y no importa el ranking”

Con una fuerte autocrítica, el platense analizó su temporada en el circuito y subrayó la importancia del protocolo de la AAT para brindar apoyo técnico y contención a los jugadores

La receta de Tomás Etcheverry

La divertida anécdota sobre Franco Colapinto en un vuelo con pilotos de la F1: “Era muy molesto”

Oliver Bearman reveló qué pasó con el argentino arriba de un avión y el video fue viral. Los detalles

La divertida anécdota sobre Franco

La sorprendente confesión de Mike Tyson sobre sus adicciones: las consecuencias que le produjo el fentanilo

El ex rey de los pesados reveló que lo utilizó “como analgésico”, pero sufrió los efectos colaterales: “Era como la heroína”

La sorprendente confesión de Mike
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mensaje de Javier Milei

El mensaje de Javier Milei tras el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador de EEUU que recibió un disparo en Utah

Cómo hacer que el potus crezca más fuerte y rápido

Javier Milei recibirá el lunes en Olivos a la mesa bonaerense: crecen las internas por la campaña de octubre

Receta de flan de dulce de leche, rápida y fácil

Crecen las alertas por los incendios forestales en el centro del país: en Córdoba controlaron ocho focos en un día

INFOBAE AMÉRICA
“Blindaje para el cora”: universidad

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

TELESHOW
Pampita bailó con ballenas en

Pampita bailó con ballenas en el océano: el espectacular video y un agradecimiento especial

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”