¿Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo? La respuesta de Diego Simeone que abrió un debate mundial

El Cholo se sometió a una breve juego en el que debió elegir entre la Araña y varios futbolistas de primer nivel

Atlético Madrid tuvo un comienzo inesperado en la Liga de España. Luego de desembolsar más de 170 millones de euros (USD 198 millones) en este mercado de pases, se asumió como uno de los grandes contendientes a quedarse con el campeonato, pero su irregular inicio con derrota ante Espanyol y sendos empates contra Elche y Alavés lo dejaron más cerca de los puestos de descenso que los primeros lugares.

A pesar de esta realidad, la afición colchonera tiene la ilusión de revertir esta situación con el paso de la temporada. Y tiene de su lado a Julián Álvarez, su máxima figura y autor de un gol en el estreno liguero contra Espanyol. Las aptitudes de la Araña están a la vista con 30 goles y 8 asistencias en 60 duelos con la entidad madrileña y, en medio de la fecha FIFA, su entrenador, Diego Simeone, elogió a la gran estrella del equipo.

En charla con el programa español El Partidazo de COPE, Simeone se sometió a un breve juego en el que debió elegir entre Julián y varios futbolistas de gran presente a nivel mundial. Le nombraron a Giuliano Simeone, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Raphinha, Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Vinicius y Kylian Mbappé, pero siempre tuvo la misma respuesta: “Julián Álvarez”. Solamente hay un apellido que tuerce su óptica: “Salvo que digas a (Lionel) Messi, a mí me gusta Julián”. Estas expresiones abrieron el debate con el oriundo de Calchín, quien salió séptimo en el Balón de Oro 2023, pero viene de quedarse afuera de las últimas dos nominaciones.

El cordobés llegó al elenco rojiblanco a mitad de 2024 por una cifra millonaria que podría escalar a más de 90 millones de euros (USD 105 millones) entre suma fija y objetivos, según precisó ESPN. De esta manera, el ex jugador del Manchester City se alejó de Haaland para hacer su propio camino y se afianzó como titular en su primera experiencia en España.

El entrenador del Atlético Madrid se refirió a un nuevo episodio vinculado a esa derrota en los octavos de la Champions

En otro extracto de la entrevista, el Cholo Simeone se refirió a un desplante que tuvo con uno de los integrantes de una delegación de la UEFA, el ex árbitro Carlos Velasco Carballo, cuando la autoridad les expuso el cambio en la regla del doble toque en un penal, pero utilizando una acción distinta a la del penal de Julián Álvarez en la serie ante Real Madrid por los octavos de la Champions League 2024/25. Esa ejecución entró en la red, pero fue invalidada y ahora la IFAB oficializó que, en futuras ocasiones, se repita la pena máxima en lugar de que el tiro se anule.

“Estaban explicando las normas nuevas. En un video aparecía un penal con un jugador que fue a patear la pelota, se cayó con las dos piernas y pateó la pelota con las dos piernas. Velasco comentaba normalmente que, a partir de esta situación, la norma se iba a cambiar porque... Entonces, me permití decirle: 'Disculpe, por qué no nos muestran la jugada nuestra. Venís a la casa del Atlético de Madrid, donde la norma empezó a cambiarse porque pasó en nuestra cancha, al menos tené la sensibilidad y el respeto de decir que esta jugada pasó porque creemos que fue doble toque, porque el árbitro tuvo que decidir en un momento rapidísimo la decisión que tomó y lo entendemos...’ Pero que nos venga a decir que la norma cambió mostrándonos una jugada en la que un chico se cayó... Me da vergüenza. Me levanté y me fui”, declaró a pocos días del estreno de este miércoles desde las 16 (hora argentina) ante Liverpool por la Fase Liga de la Champions.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

Por otro lado, se refirió al flojo inicio de su plantel con solo dos puntos sobre nueve posibles en la Liga de España: “Es un momento de dificultad en el que no hay que esconderse, que quede claro. Aceptamos la crítica que es justa, porque no hemos hecho los puntos que se podían generar, pero lo más importante es encontrar el equipo, ver qué se hizo mal y acentuar lo que se hizo bien”.

A continuación, aseguró que el Atleti no tiene la exigencia de ganar un título en este momento, sino que la obligación pasa por revertir esta mala actualidad: “Siempre buscamos ganar contra el que nos toque enfrentar, y ganar pasa por ganar títulos, pero no sería bueno hablar de ganar títulos en este momento, sino centrarse en mejorar al equipo y hacer los pasos que debemos hacer para que el equipo crezca. ¿Quiero ganar títulos? Claro, pero tenemos que pensar en caminar antes que correr”.

Atlético Madrid dejará atrás estas dos semanas de descanso por la fecha FIFA y volverá al ruedo este sábado desde las 16 contra Villarreal en condición de local por la cuarta fecha del torneo doméstico.