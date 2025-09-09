Deportes

“Pierde el pelo, pero no las mañas”: el impactante gol de tiro libre de Ronaldinho a los 45 años

El fantasista brilló en un partido a beneficio en Rivera, contra un combinado uruguayo que fue capitaneado por Diego Lugano. También gritó un tanto de penal

El golazo de tiro libre de Ronaldinho en un partido amistoso

El estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera fue escenario este fin de semana de un partido benéfico que reunió a leyendas del fútbol de Uruguay y Brasil, capitaneadas por Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho. El encuentro, que terminó igualado 2-2, atrajo a una multitud a la ciudad fronteriza, donde la pasión por el fútbol une a ambos países.

El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para obras de beneficencia y contó con la participación de exjugadores emblemáticos de ambas selecciones. Ronaldinho, a sus 45 años, demostró que su calidad permanece intacta al anotar los dos goles del equipo brasileño: el primero desde el punto penal y el segundo con una ejecución de tiro libre al ángulo, evocando sus mejores momentos en el Barcelona y la selección de Brasil. Por el lado uruguayo, Álvaro Pereira igualó el marcador con un remate dentro del área, mientras que el arquero Juan Guillermo Castillo convirtió un penal, completando así los tantos de la escuadra celeste.

El partido mantuvo la emoción hasta el final, con ambos equipos alternando el dominio y brindando jugadas que despertaron la ovación del público.

La nómina de participantes incluyó a figuras reconocidas del fútbol sudamericano. Por Uruguay, además de Lugano, se destacaron Cristian Rodríguez, Álvaro González, Álvaro Pereira, Jorge Fucile, Carlos Bueno y Pablo Munhoz, junto a otros jugadores con pasado en la selección. En el equipo brasileño, acompañaron a Ronaldinho nombres como Fábio Rochemback, Anderson Polga, Rodrigo Bittencourt, Marcelo Pitol, Christian Dionisio, Dinho y Sidnei, conformando una constelación de exfutbolistas que dejaron huella en sus respectivos países.

El ambiente en el estadio fue descrito como una verdadera fiesta futbolera, con las tribunas colmadas y un clima de alegría que trascendió la rivalidad deportiva.

El clímax fue la conquista de Dinho, quien fue “local” por su cercanía con Brasil y con Porto Alegre, dado que surgió de Gremio, donde ganó dos títulos. Y ofreció una plato exquisito de su pegada con el tiro libre que colgó del ángulo, tras un remate desde 25 metros.

“Ronaldinho la clavó en un ángulo en el Atilio Paiva de Rivera. Y sí, pasó de verdad. No es ningún cuento”, escribió la cuenta de X (antes Twitter) @miguelo_mk.

El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Ronaldinho clavando un golazo de tiro libre en el Atilio Paiva Olivera de Rivera”, sumó @geroubal.

“Las vueltas de la vida: el Atilio Paiva Olivera, que fue foco de burlas porque Peñarol no pudo venir a jugar frente a Cerro Largo porque los arcos no estaban con las medidas correspondientes, hoy fue el marco de la fiesta donde los riverenses vimos brillar a Ronaldinho”, se ufanó @Carboneraelite.

La noche en Rivera dejó una imagen imborrable: el público de pie, aplaudiendo la genialidad de Ronaldinho, quien, con su característico estilo, envió el balón al ángulo y recordó por qué su nombre sigue siendo sinónimo de magia en el fútbol.

