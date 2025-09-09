Deportes

Además de Messi, los dos jugadores de la Selección liberados por Scaloni antes del cierre de las Eliminatorias ante Ecuador

El entrenador relevó a Julio Soler y al Diablito Echeverri antes de viajar rumbo a Ecuador para disputar la 18ª fecha de las Eliminatorias

Echeverri y Soler, dos de
Echeverri y Soler, dos de las promesas que citó Scaloni, fueron liberados antes del viaje a Ecuador (Fuente)

Argentina cerrará las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación al Mundial 2026 asegurada y como líder del torneo que reparte seis boletos al máximo certamen de selecciones: visitará a Ecuador en Guayaquil. Lionel Scaloni ya adelantó que tiene la idea de armar una formación distinta a la de los últimos encuentros, con el fin de ver en acción a algunos de los citados que no sumaron tantos minutos.

Con Lionel Messi ya liberado para retornar a Estados Unidos y la ausencia de Cristian Cuti Romero por acumulación de amarillas, el DT decidió relevar también al juvenil lateral Julio Soler, del Bournemouth de la Premier League, y a Claudio Diablito Echeverri, que milita actualmente en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

“En cuanto a los cambios, hay dos seguros porque no está Cuti (Romero) y no está Leo (Messi). Seguramente haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores. Alexis (Mac Allister) creo que está bien. No sé si al 100%, después veremos si formará parte del equipo o no. En principio está disponible. La idea es hacer algunos cambios más porque creo que los que han jugado menos, merecen a lo mejor jugar y demostrar que pueden estar. Esa es la idea”, había adelantado el entrenador en la conferencia de prensa previa al viaje rumbo a Ecuador que se realizó el lunes por la tarde.

El oriundo de Pujato adelantó que Nicolás Otamendi será el capitán del equipo ante la ausencia de Messi y también con la baja del Cuti Romero, quien había lucido el brazalete en la victoria 1-0 sobre Chile de junio pasado.

El DT adelantó que presentará
El DT adelantó que presentará una formación alternativa (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

En este contexto, lo cierto es que Soler y Echeverri bien podrían haber tenido su estreno formal con la selección argentina mayor. El lateral izquierdo tiene 20 años y lleva nueve meses como futbolista del Bournemouth de la Premier League, aunque hasta el momento sumó un puñado de minutos en el club inglés. Fue citado por primera vez al final del año pasado, pero todavía no tuvo su debut oficial. El Diablito, que está iniciando un nuevo ciclo en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, tampoco saltó a la cancha con la Mayor. Ambos aparecen en el radar del combinado Sub 20, que a fin de mes disputará el Mundial de la categoría en Chile.

En este contexto, el equipo ante los ecuatorianos por la última fecha de las Eliminatorias podría ser con Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada o Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El duelo se iniciará a las 20.00 (hora Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil: tanto la Albiceleste como el Tri ya están clasificados de manera directa para la próxima Copa del Mundo.

Hay que tener presente que en la última presentación que terminó con una goleada 3-0 sobre Venezuela Scaloni había dejado afuera del banco de suplentes a Soler y Echeverri, pero también a Juan Foyth, Alan Varela, Valentín Carboni y José López.

LA LISTA DE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate) y Marcos Acuña (River Plate).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alan Varela (Porto FC), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid) y Valentín Carboni (Genoa FC).

DELANTEROS: José López (Palmeiras), Nicolás González (Juventus), Nicolás Paz (Como 1907), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

