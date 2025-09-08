Deportes

Scaloni habló antes del partido con Ecuador: su futuro en la Selección, la clave en la relación con el plantel y quién será el capitán

El entrenador tuvo contacto con los medios en el predio de la AFA en Ezeiza en la previa al último entrenamiento de cara a la despedida de las Eliminatorias para el Mundial 2026

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni tuvo contacto con la prensa antes de la última práctica en el predio de Ezeiza antes de viajar a Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El DT confirmó que no habló con Messi tras la jornada especial que vivió el capitán la goleada ante Venezuela en Buenos Aires y aprovechó para elogiar a Nicolás Otamendi, quien también anunció que disputó su último encuentro oficial en el país. En relación a la formación para el duelo con el Tri, indicó que Lautaro Martínez será titular y que habrán otros cambios, como podría ser el ingreso de Alexis Mac Allister.

En relación a su futuro, dijo que no está focalizado en eso, a pesar que tiene una gran relación con el presidente de la AFA Chiqui Tapia para tener charlas informales. Por último, descató su relación con el plantel. “Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros”, dijo.

El plantel viajará a las 16 rumbo a Guayaquil, sede el partido ante Ecuador de este martes a las 20 (hora argentina).

Scaloni en conferencia de prensa
13:33 hsHoy

¡Finalizó la conferencia de prensa de Scaloni!

13:25 hsHoy

Su relación con los jugadores: “No hablamos de cómo van a jugar. Lo hacemos de mercado, de cómo están con sus clubes. Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien con eso. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros. Ellos saben que las puertas para hablar están abiertas. De lo que sea. Se sienten cómodos, pero manda la cancha, y eso hace que todo sea más fácil”.

13:22 hsHoy

Análisis de Ecuador: “Es una de las mejores selecciones del mundo. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tener un funcionamiento claro y será partido complicado”.

13:20 hsHoy

Balance de Eliminatorias: “Fue una Eliminatoria compleja, pero la sacamos bien adelante. Con lo complejo de ser los campeones del mundo y todos nos querían ganar. Agradecerles por lo que hicieron, recordar ese momento”.

13:19 hsHoy

El nivel de la selección de España: “Está muy bien. Es de las mejores y juegan un fútbol que al hincha le gusta. Hay otras que también son muy buenas y llegado el Mundial se analizará”.

13:16 hsHoy

Sobre la despedida de Otamendi: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”.

13:14 hsHoy

Comparación sobre el equipo que clasificó al 2022 y 2026: “Son muy parecidas. En esta salieron jugadores jóvenes que nos pueden dar otras opciones. Un juego más vertical, jóvenes que juegan bien con la pelota. Tenemos un equilibrio marcado. En la idea de juego no son diferentes, pero creo que con esta selección se le pudo dar otro vuelo porque vinieron otro tipo de jugadores”.

13:13 hsHoy

Sobre sus 7 años al frente de la Selección: “Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza. Sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y que sólo sepan que son jugadores de fútbol. En eso nos planteamos. Y se cumplió. Más allá de ganar. El resto ya lo saben, no lo hice yo”.

13:10 hsHoy

Su futuro en el cargo: “Con el presidente tengo la mejor relación. Charlas informales no está mal. Está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa”.

13:09 hsHoy

Sobre los amistosos de noviembre: “Uno es Angola y seguramente sea una selección de Asia o de África. Ya creo que tenemos los rivales, no los voy a decir, pero son interesantes. Nunca hemos decidido contra quién jugar. El rival que sea será bienvenido”.

