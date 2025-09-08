Scaloni habló antes del partido con Ecuador: su futuro en la Selección, la clave en la relación con el plantel y quién será el capitán

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni tuvo contacto con la prensa antes de la última práctica en el predio de Ezeiza antes de viajar a Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El DT confirmó que no habló con Messi tras la jornada especial que vivió el capitán la goleada ante Venezuela en Buenos Aires y aprovechó para elogiar a Nicolás Otamendi, quien también anunció que disputó su último encuentro oficial en el país. En relación a la formación para el duelo con el Tri, indicó que Lautaro Martínez será titular y que habrán otros cambios, como podría ser el ingreso de Alexis Mac Allister.

En relación a su futuro, dijo que no está focalizado en eso, a pesar que tiene una gran relación con el presidente de la AFA Chiqui Tapia para tener charlas informales. Por último, descató su relación con el plantel. “Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros”, dijo.

El plantel viajará a las 16 rumbo a Guayaquil, sede el partido ante Ecuador de este martes a las 20 (hora argentina).