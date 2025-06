Cuti Romero no escondió su emoción por haber recibido la cinta de capitán de Argentina y contó cómo fue la elección

La emocion del Cuti Romero por ser el capitan de la seleccion argentina

Cristian Cuti Romero vivió una jornada de emociones profundas al portar por primera vez desde el inicio el brazalete de capitán de la Selección Argentina en el triunfo frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. La noche en el estadio se grabó en su memoria desde antes del pitazo inicial, no solo por la victoria, sino por el significado de liderar al equipo nacional hasta el ingreso de Lionel Messi.

El defensa central habló apenas terminó el partido y compartió sus sensaciones con TyC Sports. Las palabras del hombre del Tottenham reflejaron los años de sacrificio y el orgullo de ser referente de un grupo que no detiene su crecimiento. “Va a ser una noche inolvidable para mí, no me lo voy a olvidar jamás. Ya venía emocionado antes de llegar al estadio. Llegué como un niño lleno de ilusión acá a la Selección. Me afiancé, me dieron una confianza enorme. Le agradezco al cuerpo técnico por elegirme como uno de los capitanes, a Leo, ahora que me eligieron. Para mí es un orgullo, una responsabilidad muy grande y para mí es un orgullo. Va a ser una noche que quedará en el recuerdo para toda mi vida”, aseguró entre una mezcla de gratitud y asombro.

Romero, que desde su debut se consolidó como pieza fundamental en la defensa argentina, añadió detalles íntimos de la previa: “Una emoción muy grande, antes de llegar al estadio venía pensando y hablaba con mi familia. Una noche inolvidable, la disfruté en silencio. Me va a quedar el recuerdo para toda la vida”.

“Me lo habían dicho en la fecha de Eliminatorias pasada, le agradecí a Leo, a Ota y al cuerpo técnico. Obviamente a los compañeros, hay muchos referentes que llevan mucho tiempo acá y me queda mucho por aprender, pero soy un agradecido. Es una responsabilidad muy grande pero a la vez muy linda y lo disfruto mucho”, añadió el cordobés.

El Cuti Romero lució la cinta de capitán en el choque ante Chile (@cutiromero2)

La gestión de Lionel Scaloni, marcada por el recambio generacional, encontró en Romero un líder dentro y fuera de la cancha. El cordobés se refirió al proceso de renovación que vive la Albiceleste y explicó la importancia de lograr que los jugadores jóvenes se sientan integrados y empiecen a adquirir experiencia en choques de alta exigencia: “Estamos en un momento muy lindo para todos los chicos nuevos que se van sumando. Nos sirve para el recambio y que estén preparados. Hoy era un partido muy duro pero dijimos que teníamos que hacer lo que venimos haciendo hace tiempo. Por suerte salió muy bien, y contento por los chicos que sumaron minutos y debutaron”. Durante este choque contra Chile Franco Mastantuono hizo su debut con 17 años y también fueron de la partida jóvenes como Nico Paz, Giuliano Simeone o Thiago Almada.

Al cierre de su testimonio, el jugador mostró gratitud hacia los líderes del plantel y los entrenadores. Expresó admiración a quienes lo precedieron usando el brazalete, como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, y se comprometió a seguir aprendiendo de los experimentados.

Con esta victoria en Santiago de Chile, la Albiceleste se mantiene firme en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con 34 unidades, diez más que sus escoltas Ecuador (ayer empató como local contra Brasil) y Paraguay (superó 2-0 a Uruguay). La próxima presentación de los dirigidos por Lionel Scaloni será el martes en el Monumental, cuando reciba a Colombia, conjunto que hoy se medirá ante Perú.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: