Deportes

A la espera del debut de Jazmín Ortenzi, Solana Sierra y Julia Riera avanzaron en el WTA 250 de San Pablo

La marplatense se impuso en sets corridos ante la neerlandesa Arianne Hartono, por 7-6(4) y 6-3; mientras que la pergaminense hizo lo propio ante la rusa Vitalia Diatchenko, por 6-3 y 7-6(1)

Solana Sierra pasó a la
Solana Sierra pasó a la segunda ronda del WTA 250 de San Pablo (Foto: Fotojump/SP Open)

Luego del US Open, las principales representantes del tenis femenino en Argentina regresaron a Sudamérica para participar de una de las estaciones más importantes del circuito en el continente: el WTA 250 de San Pablo. El certamen, que atraviesa su edición de estreno, cuenta con tres albicelestes en el cuadro principal de singles y se desarrolla sobre las canchas rápidas de cemento del Parque Villa-Lobos. Este lunes, Solana Sierra y Julia Riera debutaron con éxito ante la neerlandesa Arianne Hartono y la rusa Vitalia Diatchenko, respectivamente, y avanzaron a la segunda ronda. Jazmín Ortenzi, por su parte, saltará este martes a la pista frente a la turca Berfu Cengiz.

En paralelo a la acción local que albergó el Court Central Maria Esther Bueno, estadio en conmemoración a la paulista que conquistó siete títulos de Grand Slam y alcanzó la cima del escalafón mundial por primera vez en 1959, Solana Sierra abrió la jornada en el Court 1 ante la Hartono. Hace diez semanas, la vida tenística de la marplatense de 21 años sufrió un cambio radical, aunque positivo: luego de llegar a los octavos de final de Wimbledon en condición de Lucky Loser, aseguró con firmeza su estadía en el Top 100 y, en consecuencia, se garantizó su participación en los certámenes del máximo nivel.

A pesar de cosechar dos éxitos y cuatro caídas en la gira por los Estados Unidos que concluyó en Nueva York, la actual 82 del ranking inició su camino en el WTA 250 de San Pablo con el pie derecho: el score final fue 7-6(4) y 6-3. En la próxima instancia, la tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy tendrá un desafío a pura potencia ante la promesa brasileña Nauhany Vitoria Leme Da Silva. Nana, de tan solo 15 años, viene de eliminar a su compatriota Carolina Meligeni Alves (#227) y, en el ranking en vivo, ya figura dentro del Top 800.

Julia Riera pasó a la
Julia Riera pasó a la segunda ronda del WTA 250 de San Pablo (Foto: Fotojump/SP Open)

Tras el triunfo de la eslovaca Martina Okalova, también en el Court 1, fue el turno de Julia Riera. La oriunda de Pergamino, que desde Roland Garros sumó tan solo cinco victorias, regresó a la senda triunfal al vencer a la rusa Vitalia Diatchenko con parciales de 6-3 y 7-6(1). De esta manera, cortó una racha de tres derrotas consecutivas: su último éxito databa del 14 de julio, cuando derrotó a la española Ángela Fita Boluda en la primera ronda WTA 125 de Roma. La actual 188 del escalafón mundial, quien alcanzó las semifinales en su más reciente experiencia en un WTA 250, en Bogotá, buscará meterse entre las ocho mejores del torneo brasileño frente a la ganadora del duelo que protagonizarán la filipina Alexandra Eala y la francesa Yasmine Mansouri.

Cabe destacar que la asiática, también surgida de la Academia de Rafael Nadal, atraviesa la mejor temporada de su -corta y prometedora- carrera: llegó a las semifinales del WTA 125 de Canberra, a las del WTA 100 de Miami, a la definición del WTA 250 de Eastbourne, sobre césped, y la pasada semana conquistó el WTA 125 de Guadalajara. Además se convirtió en la primera mujer filipina que logra una victoria en el cuadro principal de singles del US Open.

Además del estreno de la local Beatriz Haddad Maia, la gran atracción de la semana, habrá una albiceleste en cancha el martes: Jazmín Ortenzi. La nacida en Chilecito, La Rioja, quien el domingo disputó la final del W35 de Cuiabá, se medirá a la turca Berfu Cengiz en el segundo turno -aproximadamente a las 14:30 de Argentina- del Court 2.

