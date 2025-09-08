Max Verstappen correrá con una Ferrari en un legendario circuito: el examen que deberá rendir

Max Verstappen celebra su triunfo en Italia (REUTERS/Jakub Porzycki)

Luego de su gran victoria en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Max Verstappen se sigue preparando para correr en el Nordschleife de Nürburgring, el circuito más largo y peligroso del mundo, con 22 kilómetros y 176 curvas. El cuádruple campeón mundial va por más y este fin de semana correrá en el legendario escenario alemán.

El neerlandés incursionará en la Nürburgring Endurance Series (NLS), según información publicada por Auto Motor und Sport. Esto implicará un calendario cargado de carreras, ya que entre Italia y la cita de Bakú, Azerbaiyán, Verstappen tiene previsto competir en Nürburgring los días 12 y 13 de septiembre, para regresar el 27 con la Ferrari 296 GT3, con la que ya hizo algunos ensayos en el mencionado circuito alemán.

El plan de Verstappen responde a su intención de materializar los anuncios realizados tras marcar un récord de vuelta no oficial en el Nordschleife al volante de dicha Ferrari. Para poder competir oficialmente en la NLS, el neerlandés deberá cumplir primero con los requisitos de la DMSB Permit Nordschleife (DPN), la licencia específica para pruebas y carreras en este circuito. El proceso exige completar un curso de formación de pilotos el viernes 12 de septiembre, que incluye una parte teórica, un examen y la realización de vueltas guiadas y libres en pista.

No obstante, la normativa impide que Verstappen acceda directamente a la Ferrari 296 GT3 tras obtener la licencia. Inicialmente, deberá competir con un vehículo de menor potencia. Se espera que el sábado 13 de septiembre participe con un Porsche Cayman GT4 CS del equipo Lionspeed GP, siguiendo el mismo procedimiento que Chris Lulhalm, integrante del equipo Gran Turismo de Verstappen, quien recientemente utilizó ese modelo para conseguir su propia licencia en el Nordschleife. También Thierry Vermeulen, hijo de Raymond Vermeulen -representante de Verstappen-, obtuvo la licencia con Lionspeed GP en el Cayman.

Así es el Porsche Cayman con el que Max Verstappen correrá su primera carrera en Nurburgring

La normativa de la DMSB contempla una vía rápida para pilotos de la categoría Platinum, como es el caso de Verstappen. Si el piloto de 27 años compite con un GT3 y otro coche diferente el mismo sábado, y completa 14 vueltas sin penalización, podrá obtener la licencia en una sola jornada, lo que le evitaría una segunda salida el domingo. La DMSB subrayó que esta opción no constituye una excepción para Verstappen, sino que se aplica a todos los pilotos que cumplan los requisitos.

¿Por qué los requisitos? El Nordschleife de Nürburgring es un trazado completamente diferente a los convencionales. Además de su longitud, está conformado por sectores rápidos, curvas ciegas, otras peraltadas, subidas, bajadas y hasta una recta de tres kilómetros. A lo largo de su extensión no hay defensas como las que se pueden encontrar en los actuales circuitos de F1 y en su perímetro está conformado por guardarraíls.

El objetivo final es que Verstappen dispute la novena ronda de la NLS el 27 de septiembre, apenas una semana después del Gran Premio de Azerbaiyán, al volante de un Ferrari 296 GT3 del equipo suizo Emil Frey Racing. Esta sería su primera participación en el Nordschleife con un GT3 en una carrera oficial.

Verstappen en acción sobre la Ferrari 296 GT3 en el Carrusel, una de las curvas más emblemáticas de Nurburgring

La participación de Verstappen en la NLS también pondría fin a las especulaciones surgidas tras su récord de vuelta no oficial en el Nordschleife, ya que la carrera se disputará bajo la configuración técnica establecida por el Balance of Performance (BOP), que Es un sistema de reglamento que garantiza la igualdad de condiciones entre los diferentes vehículos.

En esta ocasión, Verstappen no podrá recurrir al seudónimo “Franz Hermann”, como se especuló en otras oportunidades. La normativa exige que utilice su licencia oficial, que está registrada a su nombre. Aunque existen pilotos que compiten bajo seudónimo, la DMSB solo permite una licencia por persona.

La obtención de la DMSB Permit Nordschleife (DPN) requiere superar un curso que abarca formación electrónica, análisis del reglamento, un examen teórico y la realización de vueltas tanto guiadas como individuales en el circuito. Verstappen deberá cumplir con todos estos pasos antes de poder competir oficialmente en el Nordschleife.

En cuanto a Ferrari, el pasado jueves Max Verstappen se refirió a la chance de poder correr con la Scuderia en la F1, pero aclaró que no iría solo por la épica, sino que accedería sólo si llega a tener un auto competitivo.